Sulmona piange Fabrizia. Mattarella e Minniti ai funerali

Gli investigatori tedeschi e gli inquirenti milanesi proseguono senza sosta il lavoro di ricostruzione della fuga del tunisino Anis Amri, autore della strage a Berlino, ucciso durante un conflitto a fuoco nel milanese. Il tunisino era passato per la stazione di Lione Part-Dieu, tre giorni dopo l’attentato, dove aveva acquistato un biglietto per Milano con corrispondenza a Chambery. La Digos indaga sugli eventuali appoggi dati al fuggiasco. Nella cattedrale di Sulmona intanto, in molti hanno salutato Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza uccisa nell’attentato a Berlino alla presenza anche di Mattarella e Minniti.

ISRAELE DENUNCIA, SUL VOTO ALL’ONU UN COMPLOTTO DI OBAMA

PRONTE 618 NUOVE CASE. NETANYAHU: NON PORGEREMO ALTRA GUANCIA

Israele grida al complotto per il voto sugli insediamenti in Cisgiordania all’Onu e l’astensione americana al voto sulle colonie viene descritta come un 'giorno triste e un capitolo vergognoso nelle relazioni fra Stati Uniti e Israelè. In risposta il comune di Gerusalemme è pronto a dare il via ad un piano per la costruzione di altre 618 case nella parte est della città, quella a prevalenza araba.

WEIDMANN: IL SALVATAGGIO DI MPS VA ESAMINATO ATTENTAMENTE

FONDI PUBBLICI ULTIMA RISORSA E NON PER PERDITE GIA' PREVISTE

Il salvataggio di Mps deve essere attentamente pesato. 'Per le misure decise dal governo italiano le banche devono essere finanziariamente sane a livello core. I fondi non possono essere usati per coprire le perdite che sono già previstè. Lo afferma il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, in un’intervista a Bild riportata dall’agenzia Bloomberg. Secondo Weidmann il rischio è che ci siano forti turbolenze economiche. 'Tutto questo deve essere attentamente esaminatò.

J'ACCUSE DEL PAPA: TROPPA CRUDELTA' DAL MONDO VERSO CRISTIANI

A NATALE SPESA PER TAVOLA 2,3 MILIARDI, MA UN QUARTO SONO AVANZI

All’Angelus il pontefice ha denunciato che 'anche ai giorni nostri la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta 'il martiriò. E oggi 'come nei primi secoli c'è la stessa crudeltà se non maggiore verso i cristianì. Gli italiani non rinunciano alla tavola per le feste ma continua, anche se in misura sempre minore, a sprecare cibo. Avanzi, che quest’anno ammonterebbero circa mezzo miliardo di euro.

IL GOVERNO SI PREPARA ALLE SFIDE 2017, LA ROAD MAP DI GENTILONI

LA RAGGI AL LAVORO SUL BILANCIO: ALLA CITTA' SERVE L’AIUTO DI TUTTI

Dalla riforma della legge elettorale, al 'Salva risparmì varato dal governo per evitare il crac di Mps, passando per la riforma del processo penale e della prescrizione che giace al Senato tra i prossimi appuntamenti che attendono l’esecutivo. Rassicura i romani Virginia Raggi spiegando che 'ci sono i tempi per approvare il bilancio nei termini previsti dalla leggè e nel giorno di Natale chiede ai cittadini impegno: 'questa città è di tutti quindi dobbiamo tutti aiutare questa città a riprendersì.

MOSCA ESCLUDE IL TERRORISMO PER L’AEREO CADUTO NEL MAR NERO

"ERRORE UMANO O GUASTO". A BORDO IL CORO DELL’ARMATA ROSSA

Gli 007 di Mosca escludono un attacco terroristico tra le casue della tragedia dell’aereo che si è schiantato nel Mar Nero. La causa probabilmente un errore del pilota o un guasto tecnico. Nello schianto hanno perso la vita 92 persone, tra cui il coro dell’Armata rossa. Il Tupolev era in viaggio verso la Siria, dove il coro avrebbe dovuto esibirsi nella base russa di Latakia per le truppe.

STORICA VISITA DI SHINZO ABE A PEARL HARBOUR CON OBAMA

PRIMA VOLTA DI UN PREMIER GIAPPONESE DAL 1951, NON SI SCUSERA'

Il premier giapponese Shinzo Abe compirà una storica visita a Pearl Harbour accompagnato dal presidente americano Barack Obama. Non è il primo premier nipponico a recarsi nel porto delle isole Hawaii, in cui il 7 dicembre del 1941 venne condotto l'attacco aereo che causò 2.400 vittime e decretò l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Abe sarà il primo premier nipponico a partecipare ad una cerimonia pubblica.