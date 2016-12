Madre 41enne avvelena le due figlie con la candeggina

Una donna di 41 anni ha ucciso le sue due figlie di 7 e 9 anni. Poi ha tentato il suicidio senza riuscirci. Il marito, rientrato in casa, le ha impedito di lanciarsi dal balcone. Alle due bambine avrebbe fatto ingerire della candeggina, subito dopo anche lei ha bevuto il liquido. Il padre delle piccole è un ingegnere che insegna in un istituto scolastico. I vicini hanno raccontato che la quarantenne soffrirebbe di problemi depressivi.

IL TESORO: IL FONDO DI 20 MILIARDI E’ AMPIAMENTE SUFFICIENTE

DOPO LA NAZIONALIZZAZIONE MPS, LA BCE ALZA L'AUMENTO A 8,8 MILIARDI

Per Montepaschi un aumento di capitale di 5,5 miliardi non sarà sufficiente. La Bce ha deciso che occorrono almeno 8,8 di miliardi, come viene spiegato in una lettera inviata al Tesoro. In proposito al fondo da 20 miliardi che potrà essere sfruttato per ricapitalizzazioni precauzionali, il Mef ha precisato in serata che 'il perimetro del fondo per le crisi bancarie istituito con il decreto salva-risparmi è stato disegnato in modo sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergerè. La tabella di marcia tra Roma e Bruxelles intanto prevede il prolungamento dello schema per la liquidità entro fine settimana e la richiesta per utilizzarlo.

ANALIZZATA UNA SCATOLA NERA DELL'AEREO RUSSO, L’ERRORE E’ DEL PILOTA

RECUPERATE ALCUNE SALME. SOMMOZZATORI AL LAVORO

Dalla scatola nera emergono le responsabilità del pilota: è stato un suo errore a causare la caduta dell’aereo. Intanto i sommozzatori hanno trovato una delle tre scatole nere dell’apparecchio. Dodici le salme recuperate. Molte le polemiche in Russia sull'uso dei vetusti aerei Tupolev.

GEORGE MICHAEL E' MORTO DA SOLO, SI FA STRADA L'IPOTESI DELL'OVERDOSE

IL DAILY TELEGRAPH: A TROVARE IL CANTANTE E’ STATO IL COMPAGNO

George Michael sarebbe morto mentre era da solo la mattina di Natale. A trovarlo il compagno Fadi Fawaz, come ha raccontato lui stesso al Daily Telegraph. Il giornale inglese ipotizza anche che la causa del decesso potrebbe essere stata conseguenza di un’overdose. In passato l’artista aveva avuto problemi di droga e aveva cercato di combattere la dipendenza da eroina. Processioni di fan per lasciare un fiore davanti alla residenza londinese dell’ex Wham e alla casa di campagna nell’Oxfordshire.

IL VESCOVO IMPEDISCE A GRUMO LA MESSA PER IL BOSS UCCISO

POLEMICA SUL PARROCO. IL SINDACO: INCOMPATIBILE CON LA CITTA'

Sono rimaste chiuse le porte della chiesa di Grumo Appula dove questa mattina alle sei, come disposto dal questore di Bari, avrebbe dovuto tenersi il rito religioso in suffragio del boss Rocco Sollecito. Dopo le polemiche suscitate dal manifesto con il quale il parroco invitava i fedeli a partecipare, ieri sera l'arcivescovo di Bari ha vietato la messa. Il sindaco spiega che il 'parroco non è compatibile con la citta»: 'per via dell’attività imprenditoriale della famiglià.

SULLE TRACCE DI AMRI, SI FERMO' A BARDONECCHIA PRIMA DI TORINO

NUOVE IMMAGINI SULL'ARRIVO A SESTO, CONFUSO TRA LA GENTE

Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti di Anis Amri, da dopo la strage al mercato di Natale di Berlino, fino a Sesto San Giovanni, dove è morto nel conflitto a fuoco con due agenti italiani. Il 23 sarebbe sceso alle 19 alla stazione della località sciistica, raggiunta con un Tgv proveniente da Parigi. Dopo avrebbe preso un treno della linea Sfm3 del Servizio Ferroviario Metropolitano, da Bardonecchia a Torino. La Questura di Milano intanto ha diffuso un fotogramma dalle telecamere della Stazione Centrale che riprende Amri poche ore prima di essere ucciso. A Berlino, l’autopsia del camionista rivela che fu colpito alla testa alcune ore prima dell’attentato.