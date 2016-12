Obama: "Ingerenze nel voto, pronte sanzioni alla Russia"

Mentre la Casa Bianca è pronta a sanzioni economiche e censura diplomatica per punire la Russia per l’interferenza nelle elezioni, il presidente eletto si scaglia contro Obama in difesa di Israele: 'non possiamo continuare a far sì che sia trattata con totale disprezzo e mancanza di rispettò. Ma Kerry assicura: 'Obama è profondamente impegnato per Israele e la sua sicurezza. Una soluzione a due statì per il Medio Oriente 'è l'unica strada per una pace duraturà.

BERLINO A BCE E UE: ROMA RISPETTI LE NORME PER MONTEPASCHI

IL GOVERNO AGISCA SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E NELLE REGOLE

La Bce e la Commissione europea devono assicurare che le autorità italiane rispettino le regole dell’Ue. Lo chiedono i tedeschi preoccupati del salva-banche italiano per la ricapitalizzazione precauzionale degli istituti di credito. Il nuovo piano di ristrutturazione di Mps dovrà essere presentato entro due mesi all’Ue. I parlamentari Pd chiedono conto della lettera della vigilanza europea al Montepaschi il giorno successivo a Natale che cambia di fatto i requisiti per l'aumento di capitale.

CROLLA PALAZZINA A ROMA, DISPERSE UNA MADRE E LA SUA BIMBA

ESTRATTO UN UOMO FERITO. LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA

Una donna e la figlia di 2 anni sarebbero rimaste intrappolate nel crollo della palazzina di due piani in via Giacomo della Marca, in zona Acilia, alla periferia di Roma, nel quadrante sud della Capitale. Due gli estratti vivi: un uomo e una donna. A provocare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas, ma per l'Italgas le tubature erano a posto. La procura di Roma ha avviato un’inchiesta per disastro colposo. Sul posto anche la sindaca Raggi.

ARRESTATO UN TUNISINO, FORSE FIANCHEGGIATORE A BERLINO

IL SUO NUMERO DI TELEFONO ERA TRA I CONTATTI DI AMRI

Un tunisino di 40 anni è stato arrestato a Berlino nell’ambito delle indagini sull'attentato di Anis Amri a Berlino. L’uomo è sospettato di essere 'un presunto contattò di Amri, il suo 'numero di telefono era nello smartphonè dell’attentatore. E 'potrebbe essere coinvolto nell’attentatò al mercatino di Natale. Il 'sistema di frenata automaticò in dotazione al Tir che Amri ha lanciato sulla folla a Berlino ad evitare che il bilancio dell’attentato fosse molto più pesante.

CRESCE L’OCCUPAZIONE E SALE LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI

GENTILONI: POSSIAMO FARE DI PIU'. INPS, 2017 IN ROSSO

Saldo positivo per l’occupazione nel terzo trimestre del 2016 che segna +543 mila posizioni di lavoro dipendente rispetto allo stesso trimestre del 2015 e +93 mila rispetto al trimestre precedente. Lo si rileva dalla prima nota trimestrale congiunta Istat, Inps e Inail secondo la quale nel trimestre ci sono meno occupati under 25 e più over 50. Gentiloni su twitter 'buone notizie su crescita, contratti stabili, riduzione sofferenze bancarie ma possiamo fare di piu». A dicembre cresce anche il clima di fiducia dei consumatori, ma cala per le imprese. Preventivo 2017 negativo per 6,1 miliardi per l’Inps. Il disavanzo patrimoniale supera i 7,8 miliardi.

ACCORDO MOSCA-ANKARA SU CESSATE IL FUOCO IN TUTTA LA SIRIA

A PARTIRE DA MEZZANOTTE, ATTESA L’APPROVAZIONE DI DAMASCO

Accordo raggiunto tra Russia e Turchia per il cessate il fuoco in tutta la Siria dalla mezzanotte di oggi. Lo stop alle armi è previsto 'in tutte le zone di combattimento tra le forze governative e quelle ribellì. I 'gruppi terroristici saranno esclusì. L’intesa verrà sottoposta all’approvazione di Damasco e dei gruppi dell’opposizione siriana.

MAESTRA MORTA DI MENINGITE A ROMA: "NESSUN RISCHIO CONTAGIO"

SCATTA LA PROFILASSI PER GLI ALUNNI. MA NON E’ MENINGOCOCCO

La meningite che ha causato la morte di una insegnante a Roma è una forma che non si trasmette da persona a persona. Non si tratta di meningite meningococcica ma di una forma dovuta al batterio escherichia coli, senza rischio di trasmissione diretta da persona a persona. Non c'è quindi motivo di allarme per l'Istituto Superiore di Sanità. Gli alunni della maestra sono stati comunque sottoposti a profilassi.