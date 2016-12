Gentiloni: "Le riforme andranno avanti"

Conferenza stampa di fine anno di Paolo Gentiloni. Il premier ha assicurato che il governo 'andrà avanti con le riformè perchè 'non abbiamo scherzato e non va cancellato il lavoro dell’esecutivo Renzì. Gentiloni ha poi spiegato che 'le parole chiave sono lavoro, sud e giovanì rivendicando la 'continuità sul piano politicò della squadra di governo. Rimangono 41 tra viceministri e sottosegretari i componenti dell’esecutivo, come per il governo Renzi. Sulla legge elettorale 'il governo solleciterà il dibattitò. Quanto al caso Poletti, per il premier un pò più di cautela da parte del ministro sarebbe stata provvidenziale ma - ha sottolineato - ha detto una cosa che non doveva dire e si è scusato.

MENINGITE: BIMBO DI 22 MESI NON VACCINATO MUORE A FIRENZE

E UN RAGAZZO E' MORTO A NAPOLI. 34ENNE GRAVISSIMA A CHIAVARI

A Firenze, un bimbo di 22 mesi è morto all’Ospedale Meyer per meningococco di tipo 'C'. Il piccolo non era stato vaccinato. Un altro morto nel napoletano, è un ragazzo di 18 anni, deceduto ieri pomeriggio all’ospedale di Castellammare di Stabia. Una donna di 34 anni di nazionalità peruviana è ricoverata in rianimazione all’ospedale S.Martino di Genova per meningite da meningococco. Le sue condizioni sono critiche. La donna, che risiede a Chiavari (Genova), si è sentita male la sera di Natale. Un altro caso di meningite, infine, è stato accertato a Crema. Si tratta di 43enne ma non si tratterebbe di un caso di natura meningococcica.

PUTIN: TREGUA IN SIRIA FIRMATA DAI RIBELLI E DA ASSAD

NUOVA OFFENSIVA SU MOSUL, ATTACCATI CINQUE QUARTIERI

Sono stati firmati dal governo siriano e dalle forze di opposizione gli accordi per la tregua in Siria e per iniziare presto le trattative di pace tra le parti. Lo annuncia Vladimir Putin secondo il quale 'gli accordi sono fragili e hanno bisogno di pazienza e attenzioni particolarì. Almeno 15 persone, di cui 5 minorenni, sono morte in 'massicci bombardamentì aerei e di artiglieria delle forze governative siriane su aree ribelli alle porte di Damasco, a poche ore dal cessate il fuoco previsto a mezzanotte. In Iraq, le forze speciali, coadiuvate dai raid della Coalizione internazionale anti-Isis, hanno lanciato una nuova massiccia offensiva su Mosul.

MPS: OK DELL'UE ALL'UTILIZZO DELLO SCUDO

PADOAN: OPACITA' NEI CRITERI DELLA BCE. BORSE EUROPEE PIATTE

Via libera da parte della Commissione Ue al prolungamento sino al 30 giugno 2017 dello scudo per la liquidità per le banche italiane solventi e al suo uso per Montepaschi. E per il ministro Padoan, sarebbe stato utile conoscere i criteri della vigilanza Bce sull'aumento di capitale per Mps: 'La mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliatè.

TRUMP FRENA SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA PER INTERFERENZE NEL VOTO

BUFERA SU CHARLIE SHEEN: «DIO, ORA PRENDITI IL TYCOON»

Donald Trump prende le distanze dalle intenzioni dell’ amministrazione Obama di punire la Russia con sanzioni e attacchi informatici per le sue presunte interferenze nelle presidenziali. 'Penso - ha detto - che i computer ci abbiano complicato enormemente la vita. Nessuno è più in grado di dire davvero cosa stia succedendò. Bufera su Charlie Sheen: dopo la morte nell’arco di pochi giorni di Carrie Fisher, la principessa Leila di Star Wars, della madre Debbie Reynolds e del cantante George Michael, la star di Platoon e Wall Street (vero nome Carlos Estevez) ha auspicato su Twitter che il prossimo ad andarsene sia Donald Trump.

IN FIAMME IMBARCAZIONE ORMEGGIATA A LOANO, MORTI TRE TEDESCHI

NEL SAVONESE. L'UNICA SUPERSTITE SI SALVA TUFFANDOSI IN ACQUA

Tre persone di nazionalità tedesca sono morte nell’incendio di una imbarcazione a Loano, in provincia di Savona. La barca era ormeggiata nel porticciolo, a bordo quattro persone: due uomini e due donne. In salvo solo una donna di 51 anni che è riuscita a tuffarsi in acqua. Le fiamme hanno impedito agli altri di uscire dalle cabine, rendendo inutile ogni tentativo di salvarli.