Città blindate per Capodanno: massima allerta a Roma

Città blindate in attesa delle feste in piazza per Capodanno. Massima allerta a Roma, sorvegliati speciali il Colosseo e il Circo Massimo. Previsto un consistente afflusso di persone per gli eventi in programma. Fioriere antisfondamento e controlli di polizia con metal detector sui ponti dove si svolgeranno le manifestazioni. Per garantire la sicurezza, in campo anche tiratori scelti, pattuglie a cavallo e poliziotti in bicicletta. Il ministro Minniti assicura che la guardia è altissima e che il sistema funziona. A preoccupare gli inquirenti, il furto di due taxi e il loro possibile uso in attacchi terroristici.

HACKER RUSSI, PUTIN ATTENDE ERA TRUMP DOPO SANZIONI DI OBAMA

Il presidente russo Putin mostra irritazione ma per ora non risponde alle espulsioni dei 35 diplomatici russi ordinate da Obama per la vicenda degli hacker durante Usa 2016. Spero che Usa e Russia sappiano migliorare i rapporti, scrive in un messaggio di auguri a Trump. E lo staff del tycoon fa sapere che le sanzioni dell’amministrazione Obama possono mirare a "intrappolare" il presidente eletto e ridurne il margine di manovra. Dal Cremlino, auguri anche al presidente uscente, "nonostante la sua amministrazione termini il proprio lavoro in questo modo".

L’ISTAT VEDE ROSA, PROSPETTIVE CRESCITA NEI PROSSIMI MESI

"L'indicatore anticipatore dell’attività economica registra una ripresa, delineando una prospettiva positiva del ritmo di crescita dell’economia nei prossimi mesi". Lo rileva l’Istat, che sottolinea come "nel settore manifatturiero si è registrato sia un aumento degli ordinativi a ottobre sia un miglioramento della fiducia a dicembre. Bene la fiducia dei consumatori a fine anno. Male, invece, Piazza Affari con il 2016 che chiude in rosso. L’indice Ftse Italia All Share ha perso il 9,60%, l’Ftse Mib il -9,68% al 23 dicembre. Gli istituti quotati sul Ftse Mib hanno bruciato 43 miliardi di euro di capitalizzazione.

MPS, CDA SU EMISSIONE BOND E PUNTO SU PIANO

A Siena riunito il cda di Mps. Sul tavolo l’emissione dei bond garantiti dallo Stato, dopo il via libera dell’Ue all’utilizzo dello scudo pubblico per la liquidità. Scopo dei vertici di Siena è riportare gradualmente la liquidità ai livelli di fine 2015. Il board farà anche il punto sul nuovo piano industriale, necessario dopo il fallimento dell’operazione di ricapitalizzazione sul mercato e l’innalzamento della richiesta della Bce da 5 a 8,8 miliardi.

GRILLO CONTRO L'ANTITRUST, NUOVA INQUISIZIONE CONTRO WEB

Beppe Grillo attacca il presidente dell’Antitrust Pitruzzella che, in una intervista al Ft, aveva lanciato l’ipotesi di una rete di agenzie pubbliche dei Paesi Ue contro le "bufale" online. "Pitruzzella non è un pazzo solitario - scrive Grillo in un post - sono tutti uniti contro il web: i nuovi inquisitori vogliono un tribunale per controllarlo e condannare chi li sputtana". Intanto a Roma, nel tradizionale brindisi con la stampa, la sindaca Raggi si è detta certa che nel 2017 nella Capitale si faranno "grandi cose". "Non chiediamo la luna - ha detto - ma soltanto il tempo dato alle altre amministrazioni".

FAMIGLIA, DA 1 GENNAIO VIA A MISURE A SOSTEGNO DELLA NATALITA'

"Prende il via, dal primo gennaio 2017, il pacchetto di misure a sostegno della natalità e delle famiglie che abbiamo introdotto con l’ultima legge di bilancio con uno stanziamento di 600 milioni di euro per il 2017 e di 700 milioni l’anno a partire dal 2018". Lo annuncia il ministro Enrico Costa. Il primo gennaio 2017 entrerà in vigore il premio alla nascita "Mamma domani", un assegno di 800 euro che, potrà essere richiesto già a partire dal settimo mese di gravidanza. Sempre nel 2017 scatterà il "Buono Nido" e saranno aumentate le risorse per il "voucher babysitter" alternativo al congedo parentale.

BRASILE, CORPO AMBASCIATORE GRECO TROVATO IN AUTO BRUCIATA

Il cadavere dell’ambasciatore della Grecia, Kyriakos Amiridis, è stato ritrovato all’interno di un’auto bruciata a Rio De Janeiro. L’uomo era scomparso da 4 giorni. Il diplomatico sarebbe stato vittima di un delitto passionale. Un poliziotto militare, amante della moglie, ha spiegato di averlo ucciso con la pistola durante una lite violenta in casa. Dopo, ha spostato il corpo utilizzando l’auto noleggiata dalla vittima.

«BABBO NATALE NON ESISTE», VIA IL DIRETTORE D'ORCHESTRA

"E comunque Babbo Natale non esiste". Sei parole scandite una dietro l’altra tra lo stupore dei genitori e le lacrime dei bambini. E’ quanto accaduto ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al termine dello spettacolo musicale dedicato al film Disney "Frozen". Al termine della rappresentazione, il direttore d’orchestra, Giacomo Loprieno, ha scandito la frase al microfono. Il musicista è stato licenziato dagli organizzatori dello show, che si sono dissociati. Alcuni genitori stanno valutando di promuovere una class action contro Loprieno.