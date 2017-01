Attentato in discoteca: 39 morti. Caccia all'uomo in Turchia

E' di almeno 39 morti e 69 feriti l’ultimo bilancio ufficiale dell’attacco di san Silvestro alla discoteca di Istanbul, 'Reinà, club dei Vip del Bosforo. Le vittime straniere sono 24, non risultano italiani coinvolti. L’attacco, iniziato attorno all’1,30 (23.30 in Italia) non è stato rivendicato ma l’ attentatore avrebbe urlato 'Allah Akbar' mentre apriva il fuoco dentro il locale. E’ in corso una gigantesca caccia all’uomo in tutto il Paese, con il coinvolgimento di almeno 17.000 agenti. Condanna dell’attacco e solidarietà alla Turchia da Usa, Ue e Nato. Erdogan ammonisce: 'Vogliono creare caos, ma resteremo più uniti che maì. Un gruppo di italiani è scampato alla strage. Erano nel locale, si sono gettati a terra.

MATTARELLA: IL LAVORO PRIMO PROBLEMA, VOTO CON REGOLE CHIARE

NO ALLA POLITICA DELL’ODIO. GUERRA A CORRUZIONE ED EVASIONE

Il presidente della Repubblica, nel discorso di fine anno ha spiegato che 'non potremo sentirci appagati finchè il lavoro, con la sua giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi pienamente cittadinì. Ha sottolineato che 'vanno contrastate con fermezza 'la corruzione e l’evasione fiscalè e spiegato che 'le difficoltà, le sofferenze di tante persone vanno ascoltate, e condivisè ma 'l'odio come strumento di lotta politicà è 'un insidioso nemico della convivenzà. E se 'il web è una rivoluzione democraticà questa va 'difesa da chi vorrebbe trasformarla in un ring permanente, dove verità e falsificazione finiscono per confondersì. Mattarella ha difeso la scelta di non chiudere la legislatura in anticipo perchè se 'la parola agli elettori è la strada maestra ci vogliono regole chiarè.

BOMBA A FIRENZE VICINO A UNA LIBRERIA DI DESTRA, FERITO AGENTE

HA PERSO UN OCCHIO E AMPUTATA UNA MANO. MINNITI: UN VILE ATTO

L'attentato stamani alla libreria Il Bargello di Firenze vicina ai centri sociali di destra Casapound ha provocato il gravissimo ferimento di un agente della questura. L’artificiere ha perso l'occhio destro e gli è stata amputata la mano sinistra. Ha 39 anni, è originario del Salernitano, sposato è sovrintendente della polizia di Stato di Firenze. L’ordigno è esploso proprio nel momento in cui il poliziotto stava esaminando l’involucro. Per il ministro Minniti è stato 'un vile atto di violenza da condannare con fermezzà. Perquisizioni sono state disposte nell’ambiente dell’area anarchica di Firenze.

LA MENINGITE COLPISCE ANCORA IN TOSCANA, TRE CASI IN 24 ORE

DUE DI TIPO B, UNO GRAVE. VENTENNE IN TERAPIA INTENSIVA

Sono tre i casi di meningite, ma solo uno, quello di una ventenne, è di tipo C. Gli altri due sono tipo B. La giovane, residente a Prato, è stata ricoverata nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Stefano. Gli altri due casi riguardano un uomo di circa 83 anni, residente a Venturina (Livorno) e un uomo di 55 anni, residente a Impruneta (Firenze). Per entrambi la diagnosi è di meningite da emofilo di tipo B.

FESTEGGIAMENTI NELLE CITTA' BLINDATE, IN CALO I FERITI PER BOTTI

48 MINORI COINVOLTI, CIRCA 700 INTERVENTI DEI POMPIERI

Capodanno blindato ma di festa con i soliti feriti da 'bottì, soprattutto per l’uso di quelli illegali, e un incremento dei ferimenti dovuti all’uso delle armi da fuoco. Ma se i feriti sono in calo - sei feriti gravi, tre per proiettili vaganti - aumenta il numero dei minori feriti, 48 rispetto ai 38 dell’anno scorso. A Bari sono stati ricoverati, con prognosi riservata 2 ragazzi albanesi di 25 anni ed un 16enne che ha riportato ferite agli arti tali da far valutare la possibilità dell’amputazione di una mano. Un uomo di 25 anni ricoverato per lesioni causate dallo scoppio di pirotecnici.

TRUMP SCETTICO SUGLI HACKER RUSSI: "RIVELERO' COSE IGNOTE"

IL TYCOON RICORDA L’ERRORE DEGLI 007 SU SADDAM

Donald Trump ha ribadito il suo scetticismo sulle conclusioni dell’intelligence Usa in merito alle ingerenze russe nelle elezioni, ricordando l’errore sulle armi di distruzione di massa in dotazione a Saddam, e ha sostenuto di sapere 'cose che altre persone non sannò, promettendo di rivelarle. Il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha iniziato il suo mandato lanciando un appello per la pace esortando il mondo intero a farsi promotore nel 2017 di una risoluzione condivisa per avere la pace quale priorità.

L'EURO MONETA EUROPEA DA 15 ANNI, RINCARI DA CAFFE' A BOLLETTE

MA RIBASSI DRASTICI IN TELEFONIA E TV. IL CANONE RAI COSTA MENO

Dall’introduzione dell’euro il primo gennaio 2002, hanno visto salire il proprio prezzo molti beni e servizi: dal caffè al banco alle bollette di luce e gas, dalla benzina al cinema, passando per l’aspirina e il Big Mac. Ma c'è anche chi ha assistito al fenomeno inverso, in particolare tutto il comparto elettronico, dai telefoni alle macchine fotografiche.