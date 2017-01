Istanbul, l'Isis rivendica la strage. Il killer forse è cinese

L'Isis ha rivendicato la strage del nightclub Reina di Istanbul. In un comunicato, diffuso per la prima volta anche in turco, ha definito l’attentatore 'un soldato eroicò e la Turchia 'serva della Crocè per gli attacchi in Siria. Per le autorità, il killer sarebbe uno jihadista uiguro, un cinese dello Xinjiang. Dalle immagini, i tratti somatici sarebbero comunque asiatici. Secondo altre ipotesi anche uzbeko o kirghizo. Fermati 8 sospetti di essere suoi complici. Tra le vittime straniere molti sono giovani arabi ricchi. Stanno bene fisicamente, ma sono molto provati invece i 5 italiani scampati all’attentato.

M5S, SVOLTA GARANTISTA. CHI E’ INDAGATO NON DEVE DIMETTERSI

"SANZIONI NON AUTOMATICHE". IL PD ATTACCA: "CODICE SALVA-RAGGI"

Svolta garantista in M5s: chi è indagato non è obbligato a dimettersi. Niente sanzioni automatiche da parte di Grillo e dei probiviri, ma solo l’obbligo di informare 'immediatamentè il gestore del blog. Sono le regole stabilite nel codice di comportamento in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie che da domani sarà sottoposto al voto online degli iscritti. E' il codice 'salva-Raggì, attacca il Pd. 'Nel Movimento tanti yes man', commenta Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma espulso per un avviso di garanzia poi finito nel nulla.

MENINGITE, MORTO IL 50ENNE RICOVERATO ALL’UMBERTO I DI ROMA

SI VACCINANO BEBE VIO E FAMIGLIA. GLI ESPERTI: NON C'E' ALLARME

E' morto di meningite al policlinico Umberto I di Roma il 50enne originario di Alatri (Frosinone), ricoverato in gravi condizioni dal 31 dicembre. Era affetto da meningite da pneumococco, una forma non contagiosa. Altri ricoveri anche in Liguria e a Sulmona. Mentre stanno meglio una 14enne a Roma e una 20enne a Prato. A Padova questa mattina si è vaccinata Bebe Vio, la campionessa paralimpica colpita dalla malattia a 11 anni, con tutta la sua famiglia per sensibilizzare sull'importanza della profilassi. Mille sono in media i casi in Italia ogni anno. Per gli esperti, non c'è allarme.



TRUMP ATTACCA OBAMA: "MANCANO LE PROVE SUGLI HACKER RUSSI"

IL PORTAVOCE: "MOSCA PUNITA PER LA SCONFITTA DI HILLARY CLINTON"

'Non sembrano esserci prove decisivè che i russi siano dietro gli hackeraggi delle email del Partito Democratico durante le presidenziali. Lo ha detto alla Fox Sean Spicer, futuro portavoce di Trump alla Casa Bianca, sulla base dei briefing dell’intelligence al presidente eletto. Per la nuova amministrazione, le sanzioni alla Russia sono motivate piuttosto da ragioni politiche. Insomma, Obama ha punito Mosca per la sconfitta di Hillary Clinton.

BRASILE, BAGNO DI SANGUE IN CARCERE: 60 MORTI A MANAUS

RIVOLTA PER UNO SCONTRO TRA GANG. DECAPITATI 6 RECLUSI

Bagno di sangue nel carcere di Manaus, nella regione di Amazonas, Brasile settentrionale. Nel corso di una rivolta, sono stati uccisi 'almeno 60 detenutì, 6 sono stati decapitati. Il segretario di Pubblica sicurezza dello Stato ha definito l'episodio 'il maggior massacro del sistema carcerario di Amazonas'. All’origine della ribellione una rissa tra gang rivali, la Familia do Norte e il Primeiro Comando da Capital. ---.

LA BEFANA PORTA GELO, NEVE ANCHE A BASSA QUOTA E VENTO FORTE

TEMPERATURE FINO A -20 SULLE ALPI, -8 AL NORD, -4 ANCHE A ROMA

La Befana porta il gelo sull'Italia, insieme a neve anche a bassa quota, raffiche di vento fino a 100 chilometri l’ora e onde alte anche 6 metri. Sono le previsioni meteo per i giorni che portano all’Epifania. Le temperature notturne scenderanno fino a -8 al Nord, fino a -20 sulle Alpi, -4 al Centro-Sud in pianura, come a Roma.