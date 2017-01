Grillo: "Giuria popolare per stampa e tv"

Mentre sul blog si vota il codice per gli indagati del M5s, Grillo propone una 'giuria popolare contro le balle di stampa e tv' che bolla come 'fabbricatori di notizie falsè e immagina una gogna web: 'Le notizie siano verificate dai cittadini. I direttori responsabili chiedano scusa a capo chinò. Parole che fanno scoppiare la polemica. Mentana: 'Intanto, si cerchi un avvocatò. Fnsi: 'Linciaggio mediatico di stampo qualunquistà. Pd: 'Arma di distrazione di massa per coprire la Raggì.

GIALLO SUL KILLER DI ISTANBUL: IL KIRGHISO SOSPETTATO NEGA

ONDATA DI ARRESTI IN TURCHIA, MA L'ATTENTATORE E' ANCORA IN FUGA

E' giallo sul killer di Istanbul. Non sarebbe il 28enne kirghiso Ihake Mashrapov, come sostenuto dalla tv di Stato turca Trt. E' lui stesso a negare ogni coinvolgimento in una intervista all’ agenzia kirghisa Akipress. 'Era solo una somiglianza, ma sono stato rilasciato dalla polizia dopo un controllo all’aeroporto di Istanbul'. In Turchia proseguono gli arresti, sono saliti a 14 quelli di presunti complici del killero che però è ancora in fuga. Nelle indagini sulla strage di Berlino, intanto, si segue la pista delle banconote: Amri infatti aveva con se mille euro.

TRASFERITI IN EMILIA-ROMAGNA 100 MIGRANTI DAL CPA DI CONA

NUOVA PROTESTA A VERONA. SALVINI: CON NOI ESPULSIONI DI MASSA

Saranno trasferiti in strutture in Emilia-Romagna circa 100 dei migranti ospitati nel Cpa di Cona, nel Veneziano, dove stanotte è scoppiata la rivolta dopo la morte di una giovane ivoriana (l'autopsia parla di trombosi polmonare e esclude violenza e malattie contagiose). Nuova manifestazione di migranti per il cibo a Verona, con blocchi stradali e intervento della Polizia. Va all’attacco il leader della Lega Salvini: 'Con noi al governo espulsioni di massa. Il 2017 sarà l’anno della svoltà, dice.

TRUMP MINACCIA GM, FORD CANCELLA LA FABBRICA IN MESSICO

NUOVO CONGRESSO AL VIA, PRIMO SCONTRO TYCOON-REPUBBLICANI

Donald Trump attacca General Motors per il nuovo modello di Chevy Cruze prodotto in Messico esentasse e venduto negli Usa. 'Faccia auto qui o paghi pesanti tasse doganali!', scrive. Poche ore dopo, Ford annuncia lo stop alla costruzione di una nuova fabbrica da 1,6 miliardi di dollari in Messico e destinato 700 milioni per espandere lo stabilimento di Flat Rock, in Michigan. Intanto, al debutto del Congresso primo scontro tra il tycoon e i Repubblicani sulla decisione di cancellare l’indipendenza dell’ufficio etico: 'Con tutto quello che c'è da fare, devono proprio cominciare da qui?'.

IL CDA RAI ACCANTONA IL PIANO VERDELLI SULL'INFORMAZIONE

"SARA' RIVISTO". CONTRO-PIANO DI DIACONALE. ALLARME USIGRAI

Non passa il vaglio del Cda il piano Verdelli sull'informazione Rai. 'Sarà rivistò, fanno sapere da Viale Mazzini dopo la riunione in cui sono stati criticati il trasferimento del Tg2 a Milano, le macroregioni, l’integrazione tra Rainews e Tgr, e il consigliere Diaconale ha presentato un suo 'contro-pianò. Alla fine, l’allarme dell’Usigrai: 'E' un altro atto del conflitto tra i vertici Rai sulla pelle del Servizio Pubblico. Siamo ormai in emergenzà.

LA CAMUSSO CONTRO I VOUCHER: "COME I PIZZINI, VANNO ABOLITI"

POLETTI: "UNA MISURA CONTRO LA POVERTA' E' PRIORITA' ASSOLUTA"

Susanna Camusso all’attacco dei voucher. 'Sono come pizzini che retribuiscono qualsiasi attività, inquinano il buon lavoro e condannano milioni di giovani e lavoratori a un futuro assai povero. Vanno abolitì, dice la leader della Cgil. Intanto il governo considera 'una priorità assolutà, afferma il ministro del Lavoro Poletti, l’adozione di una misura universale contro la povertà e sosterrà in questo senza l’azione del Parlamento.

RITROVATO 19ENNE DI SAVONA SCOMPARSO A BARCELLONA: "STO BENE"

IN OSPEDALE CON LA FAMIGLIA. AGGREDITO LA NOTTE DI CAPODANNO

E' stato ritrovato il 19enne di Savona scomparso dal 31 dicembre a Barcellona. Andrea Freccero era ricoverato in ospedale e ora lo ha raggiunto la famiglia. 'Ciao, sto abbastanza bene e non vedo l’ora di rientrare in Italia per ringraziare tuttì, dice in un breve video postato su Facebook del fratello Luca. Andrea sarebbe stato aggredito la notte di Capodanno dopo essere stato rifiutato da una discoteca per il suo abbigliamento.

CLOONEY SARA' PAPA' A MARZO, AMAL INCINTA DI DUE GEMELLI

E’ NATA A FINE NOVEMBRE A COLONIA LA BIMBA DI ASTROSAMANTHA

Amal Ramzi Alamuddin è incinta di due gemelli, scrive il libanese Daily Star. Secondo il Daily Star, George Clooney sarà papà a marzo. Fiocco rosa anche per Samantha Cristoforetti. AstroSam, la prima donna italiana nello spazio, ha dato alla luce la piccola Kelsey Amal a fine di novembre a Colonia, ma la notizia è trapelata solo ora.