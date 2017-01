100 migranti arrivati in Emilia. M5S: "Espellere gli irregolari"

No ad aprire un Cie in ogni Regione, espulsioni rapide per gli immigrati irregolari, evitando così di alimentare sprechi, illegalità e mafie. E’ la linea del M5s sui migranti indicata sul blog di Grillo che critica la posizione del Viminale. Il ministro dell’Interno Minniti va da Tunisi a Malta e prepara una visita in Libia per rafforzare i rapporti con i paesi d’origine dei migranti mentre chiede sula soluzione comune dell’Ue. Cento profughi, intanto, sono stati trasferiti dal centro di accoglienza di Cona verso strutture in Emilia-Romagna.

SPARI IN CENTRO A NAPOLI, FERITI UNA BIMBA E 3 IMMIGRATI

RAID AL MERCATO, ALL’ORIGINE IL RIFIUTO DI PAGARE IL PIZZO

Una bimba di 10 anni è stata ferita accidentalmente a un piede da un colpo d’arma da fuoco sparato nel mercato della Duchesca in via Annunziata, nel centro storico di Napoli. Con la piccola, sono stati colpiti tre immigrati senegalesi di 32, 36 e 38 anni che lavorano nella zona commerciale. Dei tre uno è grave ma non in pericolo di vita. La bambina è stata operata e le sue condizioni sono buone. Gli immigrati erano l’obiettivo dell’agguato nell’ambito di una ritorsione della malavita locale per il rifiuto di pagare il pizzo. Prima, scontro tra un baby esattore e il titolare della bancarella.

STRAGE DI BERLINO, FERMATO L’UOMO CHE CENO' CON AMRI

IDENTIFICATO KILLER DI ISTANBUL, 40 FERMATI A SMIRNE

E' stato fermato a Berlino un tunisino di 26 anni che ha cenato con Anis Amri la sera prima dell’attentato in un ristorante del quartiere Mitte. La Procura sospetta che abbia partecipato all’ attacco o ne fosse informato. Dalle indagini è emerso inoltre che Amri era consapevole di essere ripreso dopo la strage: fece il saluto dell’Isis a una telecamera. Identificato intanto il killer di Capodanno a Istanbul. Ma il governo turco non fornisce il nome nè altri dettagli. Sono almeno 40 le persone fermate a Smirne per legami con l’attentatore: in gran parte uiguri, kirghisi, della repubblica russa del Daghestan. Allarme in serata per la sparatoria in un ristorante con due feriti, ma l'episodio non sarebbe legato al terrorismo.

GRILLO: "SVOLTA GARANTISTA DELL'M5S? ALTRA BUFALA DEI MEDIA"

MARRA, I GIUDICI DEL RIESAME SI RISERVANO SULLA SCARCERAZIONE

'Il codice di comportamento di M5s rappresenta una svolta garantista? Falso. E’ un’altra bufala di giornali e tv'. Lo scrive il blog di Grillo, che sottolinea come 'già al primo gradò sia prevista l’espulsione per gli iscritti condannati. Non ci sta all’attacco ai media Federico Pizzarotti: 'In realtà il blog di Grillo è il primo che distorce le notiziè, dice il sindaco di Parma. A Roma, intanto, i giudici del Riesame si sono riservati di decidere entro domenica sulla scarcerazione di Raffaele Marra, l’ex capo del personale del Campidoglio.

L’ITALIA IN DEFLAZIONE NEL 2016, E’ LA PRIMA VOLTA DA 58 ANNI

MA A DICEMBRE +0,5% ANNUO, IL TOP DAL 2014. SALE IL CARRELLO DELLA SPESA

L'Italia ha chiuso il 2016 in deflazione, per la prima volta dal 1959. I prezzi al consumo, secondo l’Istat, hanno registrato infatti un -0,1% come media d’anno. A dicembre si registra invece un +0,5% annuo, l’aumento maggiore dal 2014, e un +0,4% su novembre. Nell’ultimo mese dell’anno ha segnato un rincaro anche il 'carrello della spesà, che comprende i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona: +0,4% in termini congiunturali e +0,6% in termini tendenziali.

CONDANNATO IL SOLDATO CHE UCCISE UN PALESTINESE, ISRAELE SI SPACCA

SPARO' ALL'AGGRESSORE FERITO A TERRA. NETANYAHU E' PER IL PERDONO

Il tribunale militare di Tel Aviv ha giudicato colpevole il soldato israeliano che il 24 marzo ha ucciso un assalitore palestinese mentre era steso a terra gravemente ferito a Hebron. Respinto la tesi della difesa secondo cui il militare sparò nel timore che l’uomo nascondesse una cintura esplosiva. La pena sarà stabilita il 15 gennaio. La decisione ha provocato proteste della destra e spaccato il Paese. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di essere favorevole al perdono e chiesto ai cittadini di comportarsi con responsabilità nei confronti dell’esercito.

MESSA IN SICUREZZA LA FACCIATA DELLA BASILICA DI NORCIA

COMPLETATA GABBIA INTORNO AL SIMBOLO DEL SISMA DI OTTOBRE

La facciata della Basilica di San Benedetto di Norcia è ora in sicurezza. E’ stata infatti posizionata la seconda 'gabbià nella parte posteriore della struttura, rimasta in piedi dopo il terremoto; il resto della chiesa, diventata simbolo del sisma del 30 ottobre, è infatti quasi interamente crollato. L'operazione è stata eseguita dai vigili del fuoco con la supervisione della Soprintendenza alle belle arti.