Autobomba e sparatoria a Smirne: 4 morti, un terrorista in fuga

L'esplosione di un’autobomba e una successiva sparatoria al tribunale di Smirne dove sono state uccise quattro persone sono legati ad un’azione terroristica e, secondo il governatore della città, Erol Ayyildiz, l’attacco sembra opera del Pkk curdo. Il vicepremier: volevano un massacro. Secondo l’agenzia Anadolu due dei tre assalitori sono stati uccisi, uno è in fuga. I terroristi avevano addosso 8 bombe a mano e hanno anche fatto esplodere un altro veicolo dopo la prima autobomba. Erdogan: siamo sotto attacco.L'attentatore di Capodanno a Istanbul è 'probabilmente un uigurò: lo ha detto in un’intervista alla tv A Haber il vicepremier turco Veysi Kaynak.

GENTILONI: LA RADICALIZZAZIONE AVVIENE IN CARCERE E SUL WEB

IL PIANO DI MINNITI SUI CIE, PICCOLI E DIVERSI DAL PASSATO

Il premier Paolo Gentiloni ha spiegato che la commissione sulla ha concluso che 'i percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri e nel web'. Lì bisogna lavorare per la prevenzione. Tuttavia, 'in Italia c'è meno radicalizzazione che in altri Paesì, dato 'rassicurantè. Il ministro dell’Interno ha illustrato il suo piano: 'i Cie che dovranno ospitare le persone irregolari da respingere 'non avranno nulla a che fare con quelli del passato. Punto. Non c'entrano nulla perchè hanno un’altra finalità, non c'entrano con l’accoglienza ma con coloro che devono essere espulsì. 'Ne parleremo alla conferenza Stato-Regioni già convocata per il 19 gennaio. Proporrò strutture piccolè.

JOBS ACT, L'AVVOCATURA DELLO STATO: INAMMISSIBILE IL QUESITO SULL'ART.18

"HA CARATTERE SURRETTIZIAMENTE PROPOSITIVO E MANIPOLATIVO"

Il quesito referendario per abrogare le modifiche apportate con il Jobs Act all’art. 18 dello statuto dei lavoratori sui licenziamenti ha 'carattere surrettiziamente propositivo e manipolativò e per questo 'si palesa inammissibilè. E’ quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato nella memoria, che l’ANSA ha potuto visionare, depositata oggi per conto della Presidenza del Consiglio, in vista della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità dei referendum sul lavoro.

ADDIO A TULLIO DE MAURO, LINGUISTA ED EX MINISTRO

STUDIAVA LA LINGUA PER CAPIRE L’ITALIA, AVEVA 84 ANNI

E' morto a Roma a 84 anni il celebre linguista Tullio De Mauro, docente universitario, già ministro della Pubblica Istruzione e presidente della Fondazione Bellonci, che organizza il premio Strega. Il suo nome resta legato legato a quella 'Storia linguistica dell’Italia unità del 1963, ristampata di continuo e aggiornata. Mattarella: 'ha difeso il valore educativo della scuolà.

MENINGITE, NESSUNA EMERGENZA O CARENZA DI VACCINI

RIUNIONE TECNICA AL MINISTERO PER IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Nonostante i casi delle ultime settimane e la psicosi che sembra aver colto molti, con corsa ai vaccini e telefonate e mail alle asl, non c'è alcun problema di approvvigionamento vaccini e nessuna emergenza sanitaria: è emerso nella riunione al Ministero della Salute a livello tecnico, convocata dal Direttore generale della Prevenzione sanitaria, per monitorare la situazione della meningite. Oggi i casi di due quarantenne con meningococco ricoverati a Napoli e Treviso. Intanto, è vicino il picco dell’influenza, oltre 2 milioni già colpiti.



CALA LA PRESSIONE FISCALE E AUMENTA IL POTERE D’ACQUISTO

SALDI: ACQUISTI PER 6 ITALIANI SU 10, BUDGET MEDIO 150 EURO

Il potere d’acquisto delle famiglie, ovvero il reddito reale, è aumentato nel terzo trimestre 2016 dello 0,1% sul trimestre precedente e dell’1,8% su base annua. Lo rileva l’Istat registrando, in termini tendenziali un aumento dell’1,9% del reddito disponibile delle famiglie. La pressione fiscale nel terzo trimestre del 2016 è stata pari al 40,8%, segnando una riduzione di 0,2 punti. Quasi 6 italiani su 10, il 58,5%, sono pronti a fare acquisti ai saldi invernali 2017, che partono oggi in tutta Italia. Nessun pienone, però, almeno per adesso.