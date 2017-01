L'anno record dei migranti: 181 mila in Italia

I migranti giunti in Europa sulla rotta centro-mediterranea, con Italia e Malta, è cresciuto di circa il 20% nel 2016, per un totale di 181 mila arrivi, numero "record" per l’Italia secondo Frontex. Nel 2016 in 503.700 hanno attraversato illegalmente le frontiere dell’Unione europea, di cui 364mila via mare. La Commissione europea "accoglie la decisione del governo italiano di aprire strutture aggiuntive dedicate per il rimpatrio di migranti irregolari". Allo studio dei ministeri dell’Interno e della Giustizia nuove misure per le domande di asilo. Gabrielli difende i Cie, rispondono a logica e razionalità.

NEVE E GELO SULL'EPIFANIA, MORTO UN CLOCHARD IN CAMPANIA

Italia del centro-sud sotto una coltre di neve e sferzata da un forte vento quella che ha festeggiato la fine delle feste. Disagi sulle strade, nei collegamenti con le isole ma anche negli scali di Pescara e Brindisi. C'è anche una vittima, è un uomo senza fissa dimora di 44 anni è morto per assideramento all'interno di una mega struttura commerciale abbandonata, nel centro di Avellino. Innevata gran parte dell’Umbria e le aree colpite dal sisma dove il sindaco di Norcia ha lanciato un appello agli irriducibili perchè si trasferiscano negli alberghi sulla costa. Il vento ha divelto parte della copertura in piombo della cupola della Basilica di Loreto. Scuole chiuse ad Ascoli e S. Severino Marche, a Folignano e Maltignano.

FIDUCIA EUROZONA AI MASSIMI DAL 2011, MOLTO SOPRA LE ATTESE

Cresce la fiducia in Eurozona a dicembre, ai massimi dal marzo 2011. L’indicatore di consumatori e imprese sale a 107,8 dai 106,6 di novembre e le attese a 106,8. A fare da traino le mosse della Bce sull'ampliamento del quantitative easing. Cala il commercio al dettaglio nell'Eurozona dello 0,4% a novembre. L'economia americana ha creato 156.000 posti di lavoro a dicembre, sotto le attese degli analisti. Buoni risultati per Marchionne, con rialzi oltre 5% in Borsa per Fca grazie a Goldman Sachs che spiega: le azioni valgono il doppio.

BOLZANO TOP PER LAVORARE (71,4%), VIBO MAGLIA NERA (35,8%)

Vibo Valentia la provincia con il tasso d’occupazione più basso (il 35,8% nella fascia 15-64 anni), Bolzano si conferma quella con il tasso più alto (71,4%); a Crotone il più alto tasso di disoccupazione in generale (32,2%, quasi il triplo della media). Così un Report della Fondazione studi dei consulenti del lavoro su dati Istat 2015. I voucher rappresentano solo lo 0,3% del monte ore complessivo lavorato in Italia e per questo "non vanno demonizzati". A sostenerlo è la Cgia di Mestre.

TRUMP, BUFERA SU HACKER RUSSI E’ "CACCIA ALLE STREGHE"

Il presidente eletto degli Stati Uniti è convinto che la bufera sollevata sugli hacker russi durante la campagna elettorale sia "una caccia alle streghe", lanciata contro di lui dai suoi avversari, in imbarazzo per aver perso le elezioni. Lascia lil "transition team" di Trump James Woolsey ex direttore della Cia e tra i maggiori esperti di intelligence americana per contrasti sulla visione del ruolo dell'intelligence. Il presidente eletto ribadisce il progetto del "grande muro" anti-immigrati alla frontiera con il Messico e precisa ancora: "Il Messico ci rimborserà per ogni spesa necessaria".

NUOVA STRAGE IN UN CARCERE DEL BRASILE, ALMENO 33 I MORTI

Almeno 33 detenuti sono morti la notte scorsa nel corso di una rivolta nel maggior carcere di Roraima, Stato del Brasile settentrionale: lo rende noto il governo locale senza fornire ulteriori dettagli, ma precisando che le forze speciali della polizia si trovano all'interno della struttura. E’ la seconda strage in meno di una settimana all'interno di un penitenziario del Paese, dopo quella di Manaus con 60 detenuti morti.

NAPOLI E LA CAMORRA, SCONTRO TRA DE MAGISTRIS E SAVIANO

Scintille tra il Sindaco di Napoli e Roberto Saviano dopo le critiche dello scrittore alla situazione della città. De Magistris, lo invita a non speculare sulla pelle di Napoli e venire piuttosto a "sporcarsi le mani di fatica vera" per la città. Saviano reagisce con la previsione secondo cui "quando le mistificazioni della sua amministrazione verranno al pettine, a pugnalarla saranno i tanti lacchè, più o meno pagati, dei quali si circonda per mistificare la realtà". Sulla vicenda dell’ultimo raid di camorra, in cui è rimasta ferita una ragazzina di 10 anni e tre senegalesi, il card. Sepe, invita a imitare quegli immigrati che non pagano il pizzo.



PAOLO CONTE COMPIE 80 ANNI: "SONO CARICO DI GIOVINEZZA"

"Sono carico di giovinezza": Paolo Conte nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il raffinato cantautore polistrumentista, conosciuto e amato in tutto il mondo, compie gli anni proprio nello stesso giorno di Adriano Celentano (che ne fa 79), interprete di uno dei suoi più grandi successi, "Azzurro". Solo ottanta gli invitati, tanti quanti gli anni da festeggiare, alla cena organizzata nella sua amata terra.