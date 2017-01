Italia nella morsa del gelo: altri tre morti

Temperature polari e neve tengono in ostaggio il Centrosud. L'Anas sconsiglia viaggi in Sud Italia. Il papa apre i dormitori 24 ore e dona sacchi a pelo speciali, resistenti fino a -20 gradi ai clochard che vogliono stare in strada. Gentiloni dalla sede della Protezione civile assicura: "C'è il massimo impegno per ridurre i disagi". Il premier anche in visita alla mensa dei poveri di sant'Egidio. Si contano i morti tra clochard e anziani, otto dall’inizio dell’ondata di maltempo. Molte le scuole chiuse lunedì. Riaperto l’aeroporto di Pescara ma chiusi Brindisi e Bari. Rinviata Pescara-Fiorentina. In Abruzzo è blackout alla rete elettrica e paralisi sulle strade, e mezzi pubblici fermi. Stop ai collegamenti via mare. Il Governatore della Puglia Emiliano pubblica su Fb il suo numero di cellulare in caso di emergenze legate al maltempo. Anche la Calabria nel gelo, nevica in Aspromonte e sulla Sila è -17 . Riaperta ai mezzi pesanti l’autostrada A/14 in Abruzzo e Molise. In 20 bloccati sull'Etna, salvati dalla Guardia di finanza.

LA CINA AVVISA GLI USA, RITORSIONI SE IMPONETE DAZI

Pechino è pronta a ritorsioni se l’amministrazione entrante di Donald Trump dovesse imporre nuovi dazi ai prodotti del Paese asiatico. Lo dichiara il segretario al Commercio uscente, Penny Pritzker. Bufera sul rapporto degli 007 Usa che però non parla dell’influenza russa nelle elezioni presidenziali. Trump è sicuro: "La Russia ci rispetterà molto più di adesso, e i nostri due Paesi, forse, collaboreranno per risolvere alcuni dei tanti grandi problemi che ha il mondo!".

CGIA, ITALIA TORNERA' A LIVELLI PRE-CRISI SOLO NEL 2024

Secondo la Cgia, sarà per l’Italia un anno in chiaroscuro con meno tasse, più lavoro. Ma il ritorno ai livelli pre-crisi avverrà solo nel 2024. La pressione fiscale è destinata a scendere dello 0,3% (attestandosi così al 42,3%), il Pil dovrebbe aumentare di circa un punto, gli occupati crescere di quasi 112.000 unità e l’esercito di disoccupati scendere di 84.000 persone. Tra ottobre 2013 e ottobre 2016 accolte 21.498 domande di finanziamento alle Pmi per un controvalore erogato di 6,3 mld di euro su un plafond di 10 mld, per investimenti per attività di impresa.

MATTARELLA, UNITA' NAZIONALE ED EUROPA VALORI DEL FUTURO

"Il valore dell’unità nazionale va considerato non con lo sguardo al passato, ma verso il futuro, il futuro concreto del nostro popolo. Il modo di intendere così il valore dell’unità nazionale lo rende coinvolgente ed espressivo del diritto di tutti a essere cittadini del nostro Paese". Lo ha detto a Reggio Emilia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo saluto alla cerimonia per il 220/o anniversario del Tricolore. Domani urne aperte per rinnovare i consigli provinciali in 33 territori. A Chieti, Isernia, Potenza, Matera, Foggia e Lecce non si vota per le critiche condizioni meteo.

CAMION-BOMBA NEL NORD DELLA SIRIA, E’ STRAGE CON 60 MORTI

Sono 60 i morti nell’attentato ad Azaz, città nel nord della Siria vicina al confine con la Turchia, controllata dai ribelli. Lo riferiscono la televisione libanese degli Hezbollah Al Manar e l’emittente panaraba satellitare Al Arabiya. I feriti sono 150. Almeno 21 terroristi dell’Isis sono stati "neutralizzati" nel nord della Siria nelle ultime 24 ore nell'ambito dell’ operazione in corso Scudo dell’Eufrate.

STERMINIO GENERA TURISMO, FRASE CHOC PRESIDENTE PARCO 5 TERRE

"Vabbè, lo sterminio. Però ha portato tanti soldi". E’ il post pubblicato su Facebook, con tanto di fotografia di Auschwitz, il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Vittorio Alessandro che ha scatenato polemiche a La Spezia. L’ indignazione si è scatenata sui social e sono piovute le richieste di dimissioni. Il post, segnalato ai gestori di Fb, è stato poi rimosso dal social. Si scusa l’autore delle frasi choc e si giustifica spiegando che il turismo di massa è un danno.

LOTTERIA ITALIA, A RANICA 5 MLN, "SPERIAMO USI BENE I SOLDI"

E' stato venduto a Ranica, nel Bergamasco, il biglietto da 5 milioni di euro vincitore della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono Q425840. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando T116627 venduto a Tarsia, in provincia di Cosenza, mentre il terzo da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto R053568 venduto a Milano. Dea bendata anche a Cascia con un biglietto da 25mila euro, "speriamo il premio sia andato a un terremotato".

2016 DA RECORD PER MUSEI ITALIANI, 44,5 MILIONI DI VISITATORI

Un 2016 ancora record per i musei statali italiani, che con 44,5 mln di visitatori e incassi per oltre 172 mln di euro registrano un incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al 2015, 1,2 mln di visitatori in più e a 18,5 mln di euro di incassi in più. Lo annuncia il ministro della cultura Franceschini: "Sei mln in più in un triennio, che rappresentano un incremento del 15% e hanno portato ad un aumento degli incassi pari a 45mln".