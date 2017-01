Strasburgo: Grillo abbandona Farage per i liberali

Non piace la svolta liberista di Grillo nella scelta del partner europeo che propone di abbandonare Farage per Alde. Per l'eurodeputato dell’Ukip "Illogico per il M5s unirsi agli eurofanatici Alde". E prima che si chiuda la due giorni di consultazioni tra gli iscritti il popolo a 5 Stelle si ribella. "Con Alde saremmo la terza forza a Strasburgo". Per eurodeputati e base del MoVimento: "Se è uno scherzo è divertente; si va ad ingrossare il gruppo più ultraliberista della Ue. Grazie ma NO". Salvini twitta:"Incredibile il voltafaccia europeista di Grillo! Per qualche poltrona in più a Bruxelles, i 5stelle abbandonano un gruppo euroscettico per entrare nell’Alde, il gruppo più favorevole all’Europa dell’euro, delle banche, delle lobby e dell’immigrazione".

ATTACCO CON CAMION A GERUSALEMME, UCCISI QUATTRO SOLDATI

Erano tutti ventenni i quattro soldati israeliani uccisi nell'attentato a Gerusalemme per mano di un palestinese. Alla guida di un Tir ha travolto il gruppo di militari ad una fermata di autobus e dopo averli investiti, è ripassato sui loro corpi a marcia indietro. L’attentatore è stato ucciso. Hamas ha espresso il suo plauso. Per il premier Netanyahu "l'attentatore è sostenitore dell’Isis". Le Brigate Qassam: l'autore dell’attacco, Fadi al-Qanbar, "era stato rilasciato dalle prigioni israeliane". ---.

MIGRANTI, PINOTTI: LA LOTTA AGLI SCAFISTI VA FATTA IN ACQUE LIBICHE

La lotta agli scafisti nelle acque libiche e accordi di cooperazione con i paesi di partenza dei migranti. E’ la ricetta del governo italiano per fronteggiare il fenomeno spiegato dal ministro Pinotti e che il ministro Minniti porta a Tripoli con la sua missione. "La missione di sicurezza marittima deve rimanere ma bisogna imprimere una trasformazione alla missione europea", sostenendo la guardia costiera libica perché si controllino le acque libiche. La cooperazione con i paesi africani perché investano nel loro Paese e non facciano più partire avrà investimenti europei, già significativi, "ma noi - spiega Pinotti - vorremmo veder aumentare".

E’ MORTO A TEHERAN L’EX PRESIDENTE IRANIANO RAFSANJANI

L'ex presidente iraniano Akbar Hashem Rafsanjani, 82 anni, è morto oggi a Teheran. Lo rende noto l’agenzia ufficiale Irna che aveva riferito che Rafsanjani era stato ricoverato oggi in un ospedale statale di Teheran, a causa di un infarto. Nato il 25 agosto del 1934 a Bahreman, Rafsanjani è stato presidente dell’Iran dal 1989 al 1997, e successivamente presidente dell’Assemblea di Esperti e presidente del Consiglio per il Discernimento dell’Iran. Era considerato un moderato favore all’accordo sul nucleare con gli Usa.

ROMA PASSA COL GENOA, PER L’INTER RIMONTA DA 3 PUNTI

Un doppio Perisic consente all’Inter di vincere in rimonta a Udine (1-2) dop oil gol di Jankto. Con un autogol di Izzo la Roma passa a Marassi col Genoa e va a -1 dalla Juve che stasera gioca a Bologna (e deve recuperare una partita). Strepitosa Atalanta corsara a Verona col Chievo (4-1). Lazio solo all'ultimo respiro sul Crotone (1-0, Immobile), Sassuolo-Torino 0-0. In campo Milan-Cagliari. Manfred Moelgg secondo nel tempio di Adelboden, vince lo slalom speciale Kristoffersen. ---.

ITALIA SOTTO ZERO, FREDDO AL NORD, NEVE E GHIACCIO AL SUD

Ancora freddo artico, raffiche di vento e tanta neve, sulle regioni del Centro Sud con disagi alla viabilità. Un appello arriva dal papa, che invita a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, "colpite dal freddo e tante volte dall’indifferenza". Due interventi per soccorrere escursionisti bloccati in un rifugio nel Beneventano e su una strada ghiacciata delle Apuane. Ed è boom di fratture tra gli anziani. L'appello dei medici è di restare a casa. E a Roma i presidi consigliano di andare a scuola con abbigliamento adatto al freddo per gli studenti. Le aule saranno fredde.

IL FIGLIO IN AUTO AL GELO, LUI A GIOCARE ALLE SLOT, ARRESTATO

Ha lasciato il figlio di tre anni chiuso in auto, al gelo della notte, per andare a giocare in una sala slot. E’ accaduto a Ostia, nel quadrante sud di Roma. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno rintracciato, intorno alle 4 di notte, mentre giocava nel locale. Il piccolo infreddolito ha attirato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri in transito che gli hanno indicato come aprire la portiera e l’hanno coperto con le loro giacche fino all'arrivo dell’ambulanza.

ELISABETTA II TORNA A MESSA, DOPO DUE SETTIMANE DI ASSENZA

Sollievo in Gran Bretagna dove la regina Elisabetta, 90 anni, è ricomparsa oggi in pubblico dopo due settimane di assenza dalle scene a causa di un’infezione respiratoria indicata da Buckingham Palace come "un forte raffreddore". La sovrana ha seguito la messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, vicino alla sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove si era "rinchiusa" fin da Natale con il principe Filippo.