Schiaffo dei liberali europei a Grillo: no a M5S nell'Alde

Schiaffo dei liberali europei al M5S. Il gruppo dell’Alde a Strasburgo rinuncia all’accordo con i 5Stelle che era stato sostenuto dal voto online del 78,5% degli scritti sul blog, favorevoli a lasciare gli euroscettici dell’Efdd. 'Rimangono differenze fondamentali, non ci sono sufficienti garanzie per portare avanti un’agenda comune per riformare l’Europà, dice il capogruppo Verhofstadt che, a Bruxelles, gela Casaleggio jr e Grillo, che in mattinata aveva annunciato il divorzio dal gruppo di Farage, che aveva replicato: 'Si sono uniti all’establishment Uè. Salvini aveva subito aperto le porte ai delusi del M5s.

MALATI CURATI A TERRA IN OSPEDALE A NOLA, IL MINISTRO MANDA I NAS

DE LUCA: "SUBITO VIA I RESPONSABILI". SOSPESI TRE DIRIGENTI

Arrivano i Nas all’ospedale di Nola dopo le denunce sui malati curati a terra. 'Abbiamo preferito soccorrerli a terra piuttosto che non dargli assistenzà, ha spiegato il direttore sanitario. Aggiungendo che il nosocomio dispone di 15 barelle, 10 al pronto soccorso. 'Una di quelle persone era in arresto cardiaco, la defibrillazione l’ha salvatà, ha detto. Il governatore della Campania De Luca ha chiesto che vengano avviate le procedure di licenziamento dei responsabili del Pronto Soccorso e del presidio ospedaliero. Sospesi tre dirigenti.

LIBIA, RIAPRE L’AMBASCIATA ITALIANA A TRIPOLI

SARA' LA PRIMA RAPPRESENTANZA A OPERARE IN MODO CONTINUATIVO

Riapre l’ambasciata italiana a Tripoli. Domani, secondo quanto riferiscono fonti della Farnesina, è previsto che l’ambasciatore designato presenti le sue credenziali al governo libico. La rappresentanza diplomatica italiana sarà la prima ad operare 'in modo continuativò nella capitale libica.

LA STREEP ATTACCA TRUMP. LUI: SEI UNA LACCHE' DI HILLARY

IL PRESIDENTE RINGRAZIA FCA PER GLI INVESTIMENTI IN USA

Ai Golden Globes Donald Trump è stato bersaglio delle star del cinema Usa. 'Se a Hollywood mandassimo via tutti quelli che non sono nati qui, non ci resterebbe nulla da guardarè, ha detto dal palco Merryl Streep. Immediata la reazione: 'E' una Hillary lover, una lacchè, una delle attrici più sopravvalutate di Hollywood’. Intanto, con un tweet di ringraziamento a Chrysler, il presidente eletto tende la mano all’industria dell’auto dopo l'annuncio di Fca sull'investimento di un miliardo di dollari in Usa. Marchionne: 'Lo ringrazio di cuore per averci ringraziatò.

COSPARSA DI BENZINA E BRUCIATA DALL’EX, MA POI LO DIFENDE

IL PM DI MESSINA NON LE CREDE: "CONTRO DI LUI ALTRE PROVE"

Ha ustioni di primo e secondo grado sul 13% del corpo ed è sotto shock ma non è in pericolo di vita la ragazza di 22 anni a cui l'ex fidanzato avrebbe dato fuoco a Messina. Il giovane, 24 anni, si è costituito ed è stato fermato per tentato omicidio premeditato. Secondo la ricostruzione del pm, avrebbe raggiunto l'appartamento dell’ex e dopo averla buttata a terra l’avrebbe cosparsa di benzina dandole fuoco con un accendino. Ma dall’ospedale lei lo difende: 'Non è stato lui, hanno arrestato un innocentè. La Procura non le crede: 'L'uomo è stato identificato da altri elementi di prova che sono stati allegati alla richiesta di convalida inviata al Gip'.



MORTO ZYGMUNT BAUMAN, TEORICO DELLA SOCIETA' LIQUIDA

FILOSOFO EBREO TRA I MASSIMI STUDIOSI DEL NOSTRO TEMPO

Il filosofo di origine polacca Zygmunt Bauman è morto a Leeds all’età di 92 anni. Nato a Poznan nel 1925, di origine ebraica, teorico della società liquida, si rifugiò in Urss dopo l'invasione nazista. Di formazione marxista, ha studiato il rapporto tra modernità e totalitarismo, con particolare riferimento alla Shoah e al passaggio dalla cultura moderna a quella postmoderna. Tra le opere successive tradotte in italiano, Amore liquido sulla fragilità dei legami affettivi, La solitudine del cittadino globale e Stranieri alle porte.