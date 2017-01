Cyberspioni in manette: controllavano le mail dei politici. Anche di Renzi

Politici, Camera, Senato, ministeri, imprenditori: tutti spiati da due fratelli, l’ingegnere nucleare Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria. Entrambi in manette. La Polizia ha smantellato la centrale di cyberspionaggio che per anni ha raccolto notizie riservate. Tra i 'controllatì anche Renzi, la cui mail è stata violata nel giugno scorso. Spiati Draghi, Monti, l’ex comandante della Gdf Capolupo, Saccomanni. I server sono stati sequestrati in Usa da Fbi, in database 18.327 username, 1.793 con password. Trovati collegamenti con la P4 e Luigi Bisignani. Occhionero è legato alla massoneria.

M5S TORNA CON FARAGE MA LUI PONE CONDIZIONI

"CHI TRADISCE PAGA". L’IRA DELLA BASE DEL MOVIMENTO

Nigel Farage riaccoglie il figliol prodigo-M5s dopo una tirata d’orecchi per il tentativo di passare al gruppo europeista di Alde. 'Continueremo a lavorare insieme nel gruppo Efdd’, ha detto il fondatore dell’Ukip,'sono felice che le divergenze con i 5stelle sono state risolte. La campagna di Grillo per un referendum in Italia sull'euro sta acquistando slanciò. In precedenza nella riunione con i 17 grillini aveva affermato che 'nei matrimoni chi ha tradito, pagà. Intanto cresce l’ira della base M5s: 'vaffa cosmicò dall’Europa.

IL PD CHIEDE UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE

31 GENNAIO ESAME DEL DDL: ACCERTARE LE RESPONSABILITA'

La commissione Finanze del Senato inizierà il 31 gennaio l’esame dei ddl per istituire una commissione d’inchiesta sulle banche. Il Pd ha chiesto che la commissione accerti le responsabilità di amministratori, enti di controllo e vigilanza. Nella loro mozione i dem impegnano il governo ad assumere iniziative per garantire la massima tutela dei risparmiatori. La nuova linea del partito è emersa alla vigilia della discussione. Sarcastico Brunetta: 'Giravolta Pd. Bene, che sia bicameralè.

SESSIONS MINACCIA CLANDESTINI E DICHIARA ABORTO ILLEGITTIMO

TRUMP SFIDA LEGGE NEPOTISMO E NOMINA GENERO ALLA CASA BIANCA

Jeff Sessions, Attorney general designato, parla alla commissione Giustizia e fa tremare i clandestini: 'Li perseguirò vigorosamente e immediatamentè. Poi passa al tema aborto e annuncia che la sentenza della Corte Suprema viola la Costituzione. Quindi risponde alle accuse di razzismo e dice che difenderà i diritti dei gay. Trump nel mentre sfida la legge contro il nepotismo e si porta il genero alla Casa Bianca come consigliere. Dal fronte cinema, Clooney sostiene Meryl Streep, attaccata dopo le critiche ai Golden Globes.

HOLLANDE E GENTILONI RILANCIANO L’UE: "CRESCITA E LAVORO"

IL PRESIDENTE FRANCESE PENSA A UNA NUOVA PAGINA DI STORIA PER EUROPA

'Francia e Italia sono impegnate a rilanciare Ue, priorità sono crescita e lavorò. Gentiloni, all’Eliseo con Hollande, ha ribadito che 'non esiste futuro per un’Europa concentrata sul bilancio e non sul lavorò. Il presidente francese: a Roma per i 60 anni dei Trattati creiamo una nuova tappa di questa storia. Il premier italiano poi si è augurato che il 2017 possa essere l'anno in cui l’Isis sarà battuto, e ha definito l’Italia indisponibile ad una nuova guerra fredda con la Russia.



SVIZZERA, LE RAGAZZE MUSULMANE IN PISCINA CON I MASCHI

CORTE UE: E’ INTERFERENZA, MA PRIMA LE REGOLE DELLA SCUOLA

Le ragazze musulmane in Svizzera dovranno frequentare lezioni di nuoto miste. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo in seguito ad un ricorso delle autorità svizzere. Per il tribunale, il Paese 'ha il diritto di dare la precedenza alle regole della scuola e all’integrazione dei ragazzì. La Corte ha anche ammesso che si tratta di 'un’interferenza nella libertà di religionè ma 'non si tratta di una violazionè.

MINORENNE TROPPO EFFEMINATO, ALLONTANATO DALLA MADRE

L’AVVOCATO: PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO

Secondo i servizi sociali ha 'difficoltà di identificazione sessualè e per questo motivo un minorenne di Padova sarebbe stato allontanato dai genitori con un’ordinanza del tribunale dei minori. In particolare il legame con la madre viene definito 'come dipendentè. Il difensore della donna attacca la decisione dei giudici: 'Provvedimento di pura discriminazionè. ---.