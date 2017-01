No della Consulta al referendum sull'art. 18

Il referendum sull'art. 18 non si farà: la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito. Il referendum proposto dalla Cgil puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Via libera invece al quesito che chiede l’abrogazione delle norme sui voucher, sui quali Poletti promette: "Ne ridurremo l’uso improprio". Ok anche al referendum contro le norme che limitano la responsabilità in solido fra appaltante e appaltatore. Per Salvini (Lega) è "una sentenza politica". La Cgil è "soddisfatta" su voucher e appalti, sull'art. 18 valuta il ricorso alla Corte Ue. Il ministro Lorenzin nega che il voto avrà conseguenze sul governo. Bersani: "Sull'art.18 ora intervengano Governo e Parlamento".

TRUMP, LA RUSSIA DIETRO GLI HACKER, SMANTELLERO' OBAMACARE

Ancora alta tensione fra Trump ed i servizi di intelligence Usa dopo le notizie giunte dai vertici degli 007 sulla possibilità che Mosca abbia in mano materiale compromettente sul futuro presidente tanto da poterlo ricattare. Mosca smentisce, lui parla di "caccia alle streghe politica" e ribadisce di non essere ricattabile, dicendo che "Putin non avrebbe dovuto hackerare gli Usa". Poi conferma il no alla diffusione della sua dichiarazione dei redditi, l’addio all’Obamacare e la costruzione del muro al confine col Messico ed annuncia che dei suoi affari "si occuperanno i miei figli". Ceduto il controllo delle società, business affidato ad un trust che opererà in Usa.

M5S PERDE PEZZI IN EUROPA, AFFRONTE AI VERDI E SFIDA GRILLO

Prime defezioni nel M5S dopo il mancato passaggio al gruppo europeo dei liberali. L’eurodeputato Affronte va con i Verdi. "Una scelta sofferta, ma non ci sono più le condizioni per restare", spiega. Grillo l’attacca: "Si dimetta o paghi la multa da 250mila euro". Lui ribatte: L'accordo vale meno della carta straccia". Sì dei Verdi anche alla richiesta di ingresso di Daniela Aiuto, ma lei ci ripensa e resta nell’Efdd. Marco Zanni invece potrebbe passare all’Enf, che riunisce Lega e Fn. Intanto alcuni iscritti impugnano statuto e regolamento su espulsioni.

PAURA PER GENTILONI, ANGIOPLASTICA DOPO UN LIEVE MALORE

Il presidente del Consiglio è stato sottoposto ieri sera ad un intervento di angioplastica al Policlinico Gemelli per l'applicazione di uno stent ad un vaso coronarico periferico, dopo un lieve malore al rientro da Parigi. Il bollettino del nosocomio parla di "pieno successo" dell’operazione e di "ottimo decorso". Gentiloni resterà ricoverato due o tre giorni, a lui gli auguri di pronta guarigione dal mondo politico e istituzionale e dalle cancellerie europee.

SFREGIATA CON ACIDO A RIMINI, FERMATO L’EX COMPAGNO

Una riminese di 28 anni è in prognosi riservata dopo che il suo ex compagno le ha gettato addosso dell’acido. Gessica Notaro - ex miss Romagna che ha partecipato anche a Miss Italia prima di intraprendere una carriera nello spettacolo - ha riportato ustioni in viso e lesioni a un’anca e una gamba ma i medici sperano di salvarle la vista. La polizia ha fermato l'aggressore, originario di Capo verde. Resta intanto in carcere Alessio Mantineo, il 25enne fermato con l’accusa di aver dato fuoco alla sua ex ragazza a Messina. Lo ha deciso il Gip che parla di "gravi indizi di colpevolezza". La famiglia lo difende.

COPPIA UCCISA A COLPI D’ASCIA, CONFESSANO FIGLIO E L’AMICO

Sono stati il figlio di 16 anni ed un amico quasi 18enne ad uccidere Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, massacrati nella loro villetta nel ferrarese a colpi d’ascia. I due ragazzi hanno confessato dopo un lungo interrogatorio ed il figlio - che in un primo momento aveva detto di avere trovato i genitori uccisi ed aveva dato l’allarme - ha indicato il luogo dove avevano gettato l'arma ed i loro vestiti sporchi di sangue. Ai due è stata contestata anche l’aggravante della premeditazione. Il movente non sarebbe economico, ma dettato da forti contrasti.

MARIA DE FILIPPI SBARCA A SANREMO, "VENGO GRATIS AL FESTIVAL"

Maria De Filippi è ufficialmente nella squadra del Festival di Sanremo 2017 dove sarà co-conduttrice con Carlo Conti. Dopo le indiscrezioni della vigilia è apparsa sorridente alla conferenza stampa di presentazione. "Per il mio terzo anno al Festival ci voleva il top, e ho pensato a Maria", ha commentato Conti sottolineando che la De Filippi "partecipa a titolo gratuito". Lei ha ribadito la "grande stima" per Conti che "è e rimane il direttore artistico". Fra gli ospiti, Tiziano Ferro, Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man.

IL GELO NON MOLLA, ALTRI DIECI GIORNI DI FREDDO E NEVE

Una breve tregua domani con un rialzo delle temperature, poi di nuovo freddo e neve per 10 giorni: è lo scenario meteorologico per l’Italia a seguito di una serie di perturbazioni in arrivo dal Nord Europa. 'L'Italia resterà nel mirino di fredde correnti artiche per diversi giorni, con nuove ondate di maltempo. Ripetuti vortici freddi porteranno maltempo soprattutto sul Centro-Sud.