Gli Usa accusano Fca: "Violate le norme sulle emissioni". Il titolo crolla

GLI USA ACCUSANO FCA: VIOLATE LE NORME DI EMISSIONI DIESEL

IL TITOLO CROLLA IN BORSA. MARCHIONNE, NON SIAMO COME VOLKSWAGEN

L'Agenzia per la protezione ambientale Usa ha notificato a Fca violazioni delle norme sulle emissioni, su circa 104.000 veicoli, in particolare Grand Cherokee e Dodge Ram. L’accusa potrebbe costare sanzioni fino a 4,63 miliardi di dollari. Le autorità indagano per verificare se il software montato sulle vetture sia stato truccato. Tonfo in Borsa a Milano del titolo, che ha perso il 16%. Marchionne ha escluso similitudini con Vw: 'Dialoghiamo con l’Epa da un anno, spiacevole che abbiano deciso di affrontare il caso pubblicamentè. E ancora: 'Nessun software illegale, nessuno è così stupido in questo gruppò. La società dichiara di ritenere che i suoi sistemi di controllo rispettino la normativa Usa e si dice pronta a collaborare.

CRAC CCF, PM FIRENZE CHIEDONO CONDANNA A 11 ANNI PER VERDINI

ART.18, CAMUSSO PROSEGUE BATTAGLIA. GOVERNO,RIVEDIAMO VOUCHER

I pm di Firenze hanno chiesto la condanna a 11 anni di reclusione per il senatore di Ala Denis Verdini al processo sul crac del Credito Cooperativo Fiorentino e per le presunte truffe allo Stato nei contributi dell’editoria. All’indomani della decisione della Consulta, il segretario generale della Cgil dice che 'la battaglia continua e non è ideologicà. Sui voucher Calenda apre, ma si dichiara indisponibile a campagne di marca ideologica. Senatrice M5s Bulgarelli attacca Rousseau: 'centro cerchio magico. Beppe, aiutaci tù. Il web si divide.

PADOAN: SANZIONI AI MANAGER DELLE BANCHE, LA GIUSTIZIA FACCIA PRESTO

CALENDA: ALITALIA GESTITA MALE, LE COLPE NON PESINO SUI LAVORATORI

'La Giustizia faccia rapidamente il suo corso e chi ha provocato danni ai risparmiatori venga sanzionatò. Il ministro dell’Economia parla anche della black list, 'distinguere tra sfortunati e scorrettì. E spiega che saranno 190 milioni i rimborsi automatici erogati agli obbligazionisti delle 4 banche in risoluzione. Perplessità per le obiezioni della Bce su Mps: 'notifica senza spiegazioni ha sconcertato tuttì. Il ministro dello Sviluppo economico Calenda risponde alle voci di esuberi in Alitalia e attacca: 'L'azienda è stata gestita male, serve un piano industriale. Le colpe non ricadano sui lavoratorì. Montezemolo, 'momento positivo, nessuna polemicà.

LIBIA, I GOVERNATIVI RIPRENDONO IL CONTROLLO DOPO L'ASSALTO DELLE MILIZIE

L'AMBASCIATORE ITALIANO SMENTISCE IL GOLPE DELL’EX PREMIER GHWELL

Miliziani armati hanno assaltato i ministeri della Difesa, Giustizia ed Economia a Tripoli. Dopo pesanti scontri, le forze governative fedeli al consiglio presidenziale di al Sarraj hanno ripreso il controllo della situazione. L’ex premier Ghwell ha annunciato un colpo di Stato, ma l’ambasciatore italiano a Tripoli ha smentito, spiegando che le sedi istituzionali del governo Sarraj sono al lavoro.

DOSSIER SCANDALO ANTI-TRUMP COMMISSIONATO DA UN REPUBBLICANO

GIULIANI GUIDERA' LA TASK FORCE USA PER LA CYBERSICUREZZA

Donald Trump ha nominato Rudy Giuliani alla guida di una task force che si occuperà della sicurezza informatica. L’ex sindaco di New York si occuperà della protezione delle aziende private da attacchi hacker. Il Nyt intanto rende noto che a commissionare la raccolta di informazioni che ha portato all’ultimo dossier scandalo sul presidente eletto, è stato un ricco finanziatore repubblicano fortemente contrario all’ascesa del tycoon alla Casa Bianca. Terrorizzato e in fuga l’ex 007 britannico autore del dossier di cui è stato diffuso il nome.

TENTA DI UCCIDERE FIGLIA DI 3 ANNI CON SEDATIVI NEL BIBERON

CONIUGI UCCISI: FIGLIO PENTITO: "HA BISOGNO DI MOLTO AIUTO"

Una donna di 30 anni è stata arrestata per aver tentato di uccidere la figlia di 3 anni somministrandole farmaci sedativi mentre era ricoverata al Bambin Gesù di Roma. Sono stati i medici a trovare tracce di benzodiazepine nelle urine della piccola e a denunciare. La donna lo avrebbe fatto per attirare l'attenzione del marito con cui era in crisi. Ha confermato la confessione il sedicenne che ha ucciso i genitori nel Ferrarese con l’aiuto di un amico. Secondo il difensore, il giovane è pentito e ha 'bisogno di essere aiutatò. Il movente 'sarebbe legato a problemi complessi e male affrontati con i genitorì.

PROTESTE A FIRENZE DOPO IL ROGO: ALI MORTO PER COLPA DELLO STATO

ERA RIENTRATO NEL CAPANNONE PER NON PERDERE I DOCUMENTI DEL RICONGIUNGIMENTO CON LA FAMIGLIA

Un gruppo di extracomunitari che occupavano il capannone andato a fuoco la notte la scorsa a Sesto Fiorentino ha protestato a Firenze. 'Ali è morto per colpa dello Statò, hanno scritto. Ali Muse è il cittadino somalo di 44 anni morto nel rogo perchè nonostante fosse riuscito a mettersi in salvo in un primo momento, era poi rientrato nel capannone per recuperare i documenti per il ricongiungimento con la famiglia.