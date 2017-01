Nuovo piano vaccini: gratis per tutti e senza il ticket

Con il nuovo piano, firmato dal premier Paolo Gentiloni, i vaccini saranno gratis per tutti e senza ticket. La ministra Beatrice Lorenzin spiega: 'Non si tratta di una cura, ma della prevenzione collettiva della popolazionè. Tra le vaccinazioni gratuite, quelle contro lo pneumococco, il meningococco, il papillomavirus anche agli adolescenti maschi, il vaccino anti-influenzale per gli anziani over-65.

FCA RIMBALZA IN BORSA, MA ORA INDAGA IL GOVERNO USA

"EMISSIONI ILLEGALI", SCOPPIA ANCHE IL CASO RENAULT

Dopo il tonfo di ieri per le accuse dell’Epa sulle emissioni, Fca rimbalza a Piazza Affari (+4,6%), mentre resta pesante a Wall Street sulla notizia che anche il Dipartimento di Giustizia Usa apre un’inchiesta penale. Non va meglio alla Renault. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sui dispositivi per controllare le emissioni dei motori diesel che si sospetta siano truccati. 'Nessuna frode, la società rispetta le leggì, ha fatto sapere l’azienda francese. Il titolo perde oltre il 3%.

IL NORD SOTTO LA NEVE, SCUOLE CHIUSE A MESSINA PER IL GELO

CHIESA APERTA AI CLOCHARD A TRASTEVERE, LETTI SOTTO L’ALTARE

Nevica su tutto il Nord Italia. Emergenza ghiaccio in Lombardia e Emilia. Fiocchi in laguna a Venezia. Non va meglio al Sud: dopo giorni al gelo, scuole chiuse a Messina per i riscaldamenti che non funzionano. Il Vaticano ha aperto ai senzatetto la Chiesa di San Calisto a Roma, letti sotto l’altare. Un cargo di 128 metri con 18 persone a bordo si è incagliato davanti a Livorno. Difficili i collegamenti nel Golfo di Napoli verso le isole. Da domenica riprenderà a nevicare al Centro-Sud.

ASSANGE A OBAMA: "MI CONSEGNO AGLI USA SE CONCEDI LA GRAZIA A MANNING"

DOSSIER ANTI-TRUMP ALLA CIA, TENSIONE LONDRA-WASHINGTON

Julian Assange si farà estradare negli Usa se Barack Obama darà la grazia a Chelsea Manning, il soldato che sconta 35 anni per aver fornito a WikiLeaks informazioni segrete. Tensione tra Londra e Washington dopo che il Daily Telegraph ha scritto che il governo britannico avrebbe dato via libera alla consegna all’ Fbi del dossier dell’ex 007 Steele sui presunti rapporti fra Trump e Mosca. Obama, intanto, revoca la norma che consentiva ai clandestini di Cuba il riconoscimento della residenza negli Usa.

TOBRUK CONTRO L’ITALIA: L'AMBASCIATA E’ UNA NUOVA OCCUPAZIONE

ROMA REPLICA: AL THANI NON RICONOSCIUTO, CREANO SOLO TENSIONI

Le autorità di Tobruk si sono scagliate contro la riapertura dell’ambasciata italiana a Tripoli definendola un 'ritorno militarè. Immediata la risposta da parte italiana: 'Il sedicente 'governò di Tobruk guidato da al-Thani non è riconosciuto dalla comunità internazionale e mira solo a creare tensioni attraverso strumentalizzazionì. Il Consiglio presidenziale del governo libico di intesa nazionale di al Sarraj, l’unico riconosciuto dall’Onu, ha incaricato le forze armate di ristabilire l’ordine dopo il tentato golpe.

SENZATETTO MUORE DI FREDDO A ROMA, LA RAGGI ATTACCA IL GOVERNO

IL PD: FA SCIACALLAGGIO. TENSIONE IN M5S SU TASSE E SANZIONI

Virginia Raggi si rammarica per la morte di una donna senza fissa dimora a Roma, probabilmente per il freddo, e attacca il governo che 'nega il reddito di cittadinanzà. Il Pd contrattacca: 'Il sindaco strumentalizza la morte di una clochard e fa sciacallaggio per coprire i disastri della sua giuntà. I cinquestelle nel mentre serrano i ranghi, ma dentro il movimento la tensione resta alta su tasse e sanzioni. Alt al contributo a Casaleggio, mentre Di Maio attacca i voltagabbana.

CONIUGI UCCISI, CUSTODIA IN CARCERE PER IL FIGLIO E L’AMICO

I 2 ADOLESCENTI SONO DETENUTI IN UNA STRUTTURA PER MINORENNI

Custodia in carcere per i due adolescenti fermati per l’omicidio dei genitori di uno dei due ragazzi a Pontelangorino di Codigoro, nel Ferrarese, nella notte tra lunedì e martedì. Il Gip del Tribunale dei minori di Bologna ha deciso la convalida del fermo e la custodia nel carcere minorile. La coppia è stata uccisa in casa a colpi di scure. L’esecutore materiale è stato il 17enne, amico del figlio sedicenne dei coniugi con la promessa di mille euro, 80 dati in anticipo. I due ragazzi hanno confessato. Il figlio si è detto sconvolto e pentito.