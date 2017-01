Gentiloni: " Le unioni civili sono legge"

Le riforme non si fermano, dice Paolo Gentiloni, tornato subito al lavoro dopo lo stent impiantato al Gemelli. Con l’ultimo sì del Consiglio le unioni civili sono legge. Varati anche 8 su 9 decreti attuativi per la 'buona scuolà. Prorogati per anno gli incarichi de capi di Stato maggiore di Difesa e Esercito, Graziano e Errico. E anche quello del comandante generale dei Carabinieri Del Sette, nel mirino di M5s per l’indagine della procura di Napoli per favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio nella vicenda Consip.

L’ANM DISERTA LA CERIMONIA DELL’ANNO GIUDIZIARIO IN CASSAZIONE

"PENSIONI E TRASFERIMENTI, IL GOVERNO NON MANTIENE GLI IMPEGNI"

Scoppia la grana giustizia per il governo. L’Anm protesta per gli 'impegni non mantenutì soprattutto su pensioni e trasferimenti delle toghe e annuncia che non parteciperà alla cerimonia per l’apertura dell’anno giudiziario in Cassazione il 26 gennaio, mentre sarà il 28 nelle Corti d’Appello. La decisione è stata presa all’unanimità dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione magistrati.

SCONTRI CON I MIGRANTI DAVANTI ALLA PREFETTURA DI FIRENZE

DOPO IL ROGO DEL CAPANNONE: "UNA CASA SUBITO, BASTA MORTI"

Scontri davanti alla prefettura di Firenze quando un gruppo di migranti, che vivevano nel capannone andato a fuoco a Sesto Fiorentino provocando la morte di un somalo, ha tentato di entrare e sono intervenute le forze dell’ordine in assetto antisommossa. La richiesta è di 'un alloggio dignitosò e della sepoltura per Alì Muse, il 44enne rimasto imprigionato dalle fiamme. La protesta si è trasformato poi in un sit-in degli stranieri, con lo slogan 'Casa subito, basta mortì, in attesa delle decisioni del Comitato per la sicurezza pubblica.

CAOS M5S A PALERMO. "UNA PRESA IN GIRO PER CHI CREDE IN NOI"

GRILLO PLAUDE A NOGARIN: "EPOCALE L'OK AL PIANO RIFIUTI DI LIVORNO"

Caos M5s a Palermo. 'Ciò che sta succedendo è una clamorosa presa in giro per i palermitani e per quelli che credono nel M5S. Questi giochetti non appartengano al M5S per come l’ho conosciutò, attacca in un post la deputata siciliana del M5s Chiara Di Benedetto rilanciato dal collega Riccardo Nuti, indagato nell’inchiesta sulle presunte firme false alle Comunali del 2012. Sul blog di Grillo, intanto, tiene banco il 'risultato epocalè ottenuto a Livorno dal sindaco Nogarin con il sì dei creditori al piano di concordato per l’azienda di raccolta dei rifiuti della città gravata da 40 milioni di debito.

RATING GONFIATI PRIMA DELLA CRISI, STANGATA SU MOODY'S

L’AGENZIA PATTEGGIA PER 864 MILIONI DI DOLLARI CON GLI USA

A oltre dieci anni dalla crisi dei subprime e dal collasso del mercato immobiliare americano che innescò il più grande terremoto finanziario del Dopoguerra, anche Moody's si appresta a pagare il conto. E sarà un conto salato. L’agenzia ha infatti patteggiato il pagamento di 864 milioni di dollari alle autorità federali e statali Usa per porre fine all’inchiesta nata dall’accusa di aver gonfiato il rating di mutui ipotecari rischiosi negli anni che hanno portato alla crisi del 2008-2009.

DISGELO USA-RUSSIA, PUTIN CHIAMA TRUMP AL TAVOLO SULLA SIRIA

TYCOON FERMERA' LE SANZIONI. MA IL SENATO INDAGA SUGLI HACKER

Prove di disgelo Usa-Russia. Il Cremlino ha invitato la nuova amministrazione Trump a unirsi ai negoziati di pace sulla Siria, mentre fino ad oggi l’amministrazione Obama era stata esclusa. Da parte sua, il presidente eletto dice di essere pronto ad eliminare le sanzioni, se Mosca si dimostrerà collaborativa. Il Senato americano avvierà tuttavia un’indagine per verificare i presunti legami tra la Russia e persone del team presidenziale. Obama saluta gli americani: 'Vigilate sulla nostra democrazià.

NUOVO ALLARME MALTEMPO, TORNANO GELO E NEVE AL CENTRO-SUD

ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER GRANDINATE IN CAMPANIA

L'inverno fa sul serio, tornano gelo e neve anche al centro-sud Italia con una nuova perturbazione di origine artica da domani e per gran parte della prossima settimana. La situazione peggiore è prevista in Campania (dove la protezione civile ha diffuso un allerta per il rischio di forti grandinate), Marche, Abbruzzo, Puglia e Sicilia occidentale. Temperature giù ovunque, venti forti e neve attesa anche in pianura.