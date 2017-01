Lite Roma-Berlino sulla Fiat. Calenda: "Pensino alla Volkswagen"

Scontro Roma-Berlino su Fca e le accuse Usa per le emissioni. Parte all’attacco il ministro dei Trasporti tedesco Alexander Dobrindt che, parlando alla Bild, invita la commissione Ue a 'garantire il richiamò di alcuni modelli. Replica senza giri di parole Carlo Calenda: 'Se Berlino si occupa di Volkswagen, non fa un soldo di dannò. Il ministro dello Sviluppo ne ha anche per i francesi di Vivendi per gli acquisti su Mediaset: "E' un'operazione opaca, devono chiarire. L’Italia non è un Paese di scorrerie".

BALLOTTAGGIO O PROPORZIONALE, DUELLO RENZI-BERLUSCONI

ALFANO: CON FI SE SI DEVE. FICO A M5S: ERRORE CON ALDE

Duello Renzi-Berlusconi sulla riforma della legge elettorale. Nelle interviste a Repubblica e al Corriere della Sera, i leader di Pd e Fi indicano modelli opposti: il doppio turno con il ballottaggio o il Mattarellum, il primo; il proporzionale, il secondo. Alfano apprezza le parole di Renzi: 'Passa dalla rottamazione alla costruzione. Un’alleanza con Fi? La sua logica è chiara: evitarla se possibile, farla se necessariò. Nel M5s, alla vigilia delle Comunarie di Palermo. Fico chiede di fare autocritica: 'L'alleanza con Alde è stato un errore, ammettiamolò, dice mentre Grillo torna ad attaccare i giornali.

VINCONO ROMA, NAPOLI E LAZIO. TOCCA ALLA JUVE A FIRENZE

MARADONA AL SAN CARLO: 'RACCONTERO' IL DIEGO DI DENTRO'

Vince la Roma a Udine con Nainggolan e malgrado Dzeko sbagli un rigore. Il Napoli soffre per un tempo, poi dilaga sul Pescara: 3-1 con Tonelli, Hamisk e Mertens. La Lazio rimonta l’Atalanta, decide un rigore di Immobile. Vincono con lo stesso 4-1 il Cagliari sul Genoa e il Sassuolo sul Palermo. Sampdoria-Empoli 0-0. In vetta nulla cambia in attesa di Fiorentina-Juventus. A Napoli, intanto, sale l’attesa per la serata in onore di Maradona al San Carlo con Alessandro Siani: 'Racconterò il Diego di dentrò, promette el pibe a Sky Sport.

UN’ALTRA DONNA UCCISA IN CASA A MILANO, TAGLIO ALLA GOLA

E’ SUCCESSO A LORENTAGGIO. UN ALTRO CASO SOLO 3 GIORNI FA

Un’altra donna è stata uccisa in casa a Milano. E’ successo in periferia, nella zona Giambellino-Lorenteggio. La donna, 50 anni, aveva una profonda ferita alla gola. E’ stato il marito a dare l’allarme. La Polizia indaga per omicidio. Solo giovedì il caso di Tiziana Pavani, 55 anni, uccisa nel suo appartamento di via Bagarotti, sempre a Milano. Per il delitto è stato arrestato un suo conoscente, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli.

ARRESTATO IL BOSS NIZZA, TRA I 100 LATITANTI PIU' PERICOLOSI

ERA CAPO DEL BRACCIO ARMATO DEL CLAN SANTAPAOLA NEL CATANESE

E' stato catturato nel Catanese Andrea Nizza, considerato capo del braccio armato della cosca Santapaola e di un vasto traffico di droga. Era nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia. I Carabinieri lo hanno arrestato a Viagrande, era con due amici che avevano preso in affitto la casa in cui si nascondeva. All’arresto si sarebbe giunti anche grazie alle indicazioni del fratello, che è un collaboratore di giustizia.

CALA IL SIPARIO SUL CIRCO BARNUM, 146 ANNI DI STORIA

DA MAGGIO L’ADDIO AL "PIU' GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO"

Dopo 146 anni cala il sipario sul Circo Barnum, 'il più grande spettacolo del mondò. Il proprietario del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus ha dichiarato all’Associated Press che lo show chiuderà per sempre a maggio per una serie di ragioni: il calo di pubblico combinato con gli alti costi di gestione, oltre alle battaglie con i gruppi per i diritti degli animali.

ARRIVA IL BLUE MONDAY, IL GIORNO PIU' TRISTE DELL’ANNO

"AMICI E FAMIGLIA L'ANTIDOTO, MA LA MALINCONIA E' DA RIVALUTARE"

Arriva il 'Blue Monday', il giorno più triste dell’anno. E’ il terzo lunedì di gennaio, inesorabilmente, secondo una complicata equazione frutto del lavoro di uno psicologo dell’università di Cardiff, che tiene conto di diverse variabili: dal meteo, ai sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, dal calo di motivazioni dopo le feste e alla crescente necessità di darsi da fare. Ma gli esperti invitano però a guardare le cose anche da una diversa prospettiva: a considerare amici e famiglia come l'antidoto alla tristezza, ma anche a valorizzare la malinconia, come un sentimento non sempre negativo.