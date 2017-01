Monito di Bruxelles sui conti: "Correggeteli o arriva l'infrazione"

La Commissione europea chiede all’Italia impegni precisi sulla correzione dei conti entro il 1 febbraio. Da colmare un gap dello 0,2% del Pil per rispettare gli accordi sulla riduzione del deficit. La lettera non è ancora arrivata, Alfano avverte: 'Non siamo disponibili a una manovra che comprima o deprima la crescità. Il Fmi lima le stime per l’Italia nel 2017 e 2018: il Pil quest’anno a +0,7% (-0,2% sulle stime di ottobre) e +0,8% l'anno prossimo (0,3% in meno). Salgono Usa, Ue-19 e Gb. Il capo economista Obstfeld: Renzi ha fatto riforme strutturali 'molto importantì, ma molto resta da fare, soprattutto sulle banche.

BATTAGLIA ROMA-BERLINO SU FCA, L’UE: RISPOSTE AL PIU' PRESTO

I TEDESCHI: RITIRO DI 500, DOBLO' E RENEGADE. DELRIO: CI RISPETTINO

L'Ue vuole da Roma 'risposte convincenti al più prestò sulla compatibilità della Fiat 500x con la legislazione europea sulle emissioni auto, nell’ambito della mediazione fra Italia e Germania, e minaccia 'azionì che comprendono anche la possibile infrazione. La Commissione sta cercando di chiudere il dossier entro le prossime settimane e vorrebbe fissare una data per un incontro con le due parti ai primi di febbraio. Berlino chiede all’Ue il richiamo di Fiat 500, Doblò e Jeep-Renegade, Delrio contrattacca: 'Non ci sono dispositivi illeciti dimostrati, i tedeschi ci rispettinò. Il titolo Fca chiude a -4,18% in Borsa.

CICLONE TRUMP CONTRO EUROPA E NATO, SCINTILLE CON LA CIA

MOSCA: HA RAGIONE. LA MERKEL: NOI PADRONI DEL NOSTRO DESTINO

La Nato è obsoleta e non attrezzata contro il terrorismo, l’Ue è solo un veicolo per gli obiettivi della Germania. E’ l’opinione di Donald Trump e Mosca lo appoggia: 'La Nato è un anacronismò. Il segretario generale dell’alleanza atlantica ribadisce fiducia 'che l’amministrazione entrante resterà impegnata nella Natò. Replica la Merkel: 'Noi europei abbiamo nelle nostre mani il nostro destinò. Il direttore uscente della Cia Brennan invita Trump ad evitare commenti improvvisati e ne critica le posizioni sulla Russia: 'Non capisce bene capacità, intenzioni e azioni di Moscà, lui contrattacca: 'Non avrebbe potuto fare peggiò.

STRAGE IN DISCOTECA IN MESSICO, UN ITALIANO TRA LE VITTIME

4 MORTI E 9 FERITI A PLAYA DEL CARMEN, MA NON E’ TERRORISMO

Spari nella discoteca 'Blue parrot' di Playa del Carmen, in Messico, durante la festa di chiusura del festival di musica elettronica Bpm: 4 morti e 9 feriti. Fra le vittime Daniel Pessina, di origini milanesi che lavorava lì. Incerta la dinamica, le autorità escludono il terrorismo. Morti anche due canadesi - membri della sicurezza del locale - e un colombiano. Playa del Carmen è una delle più note località turistiche della Riviera Maya, è italiana la principale colonia di stranieri.

LUXOTTICA A NOZZE CON ESSILOR, NASCE UN GRUPPO DA 50 MILIARDI

DEL VECCHIO: "UN SOGNO DA 50 ANNI". IL TITOLO VOLA IN BORSA

Nozze Luxottica con il gruppo francese Essilor, nasce un colosso degli occhiali con 140mila dipendenti, vendite in 150 paesi e ricavi netti, sulla base dei risultati 2015 delle due società, per oltre 15 mld. Delfin sarà primo socio con una quota tra il 31% e il 38%. Leonardo Del Vecchio sarà Presidente Esecutivo e Ad: 'Si concretizza il mio sogno di dare vita ad un campione totalmente integrato ed eccellente in ogni sua parte - spiega - montature e lenti verranno progettate realizzate e distribuite sotto lo stesso tetto. Continueremo a investire in Italia, vogliamo essere campione europeo». Il titolo vola in Borsa, +8%.



UCCIDE LA MOGLIE CON 23 COLTELLATE, POI CORRE ALLE SLOT

APPELLO DEL QUESTORE SUL FEMMINICIDIO: DONNE ORA DENUNCIATE

Il marito della donna trovata morta ieri a Milano, colpita con 23 coltellate, ha confessato durante l’interrogatorio: 'Mi martellava per i miei tradimentì. L’uomo ha trascorso le tre ore successive all’omicidio (prima di chiamare il 118) facendo la spesa e giocando alle slot machine, con l’intento di crearsi un alibi. In questo tempo ha anche nascosto il coltello usato per il delitto ed i vestiti sporchi di sangue. Il questore di Milano alle donne: 'Serve più cultura della denuncià.

FREDDO RECORD SULL'ITALIA, ALTRA NEVE SULLE ZONE TERREMOTATE

LA FEDELI: INACCETTABILE GLI STUDENTI AL GELO. PICCO PER L’INFLUENZA

Freddo al Nord e maltempo al Centrosud nella prima parte della settimana, graduale attenuazione nella seconda parte. Sono le previsioni dei meteorologi di Meteo.it-Centro Epson Meteo. Da domani 'nuovo impulso freddo di origine articà. Disagi per il maltempo in molte regioni: gelo in Veneto; in Toscana 'codice arancionè per il vento, a Firenze chiuso il giardino di Boboli; neve sulle zone terremotate, in Abruzzo trasporti pubblici in tilt. Scuole chiuse in molte regioni, il ministro Fedeli manda una circolare ai presidi per accertare il funzionamento dei riscaldamenti: inaccettabile che i ragazzi studino al freddo. Picco per l’influenza, 3mln di italiani a letto.