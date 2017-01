La Ue chiede all'Italia una correzione da 0,2 punti di Pil

La Commissione Ue ha inviato all'Italia la lettera con la richiesta di aggiustamento dei conti. Fonti del Mef spiegano che "lo scostamento è stimato in due decimi di punto di Pil". "Siamo in contatto con la Commissione", dicono dal Ministero, "nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso. Se, come e quando intervenire verrà deciso dal Governo a breve". Da Atene le parole del presidente Mattarella: "Giusto che l’Ue chieda agli Stati membri di avere conti in ordine, ma lo stesso rigore deve essere utilizzato anche quando gli Stati sono inadempienti sull'immigrazione e altri dossier. Lo stesso impegno ci sia per favorire la crescita e l’occupazione".

IL TRIBUNALE ROMA RESPINGE il RICORSO SUL CONTRATTO DI VIRGINIA RAGGI

Il Tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso sul contratto firmato da Virginia Raggi che disponeva una penale di 150mila euro in caso di violazione del codice etico di M5S. Rigetto sia nella parte in cui si chiedeva la nullità del contratto, sia sulla conseguente questione riguardante l’ineleggibilità della sindaca. Casaleggio, nessun contratto tra Raggi e la Associati. Depositata a Palermo la consulenza grafica disposta dalla Procura: circa 200 le firme false depositate per sostenere la lista del M5S alle ultime comunali. L’inchiesta coinvolge 13 persone tra parlamentari nazionali e regionali del movimento, attivisti e un cancelliere del tribunale di Palermo.

CUCCHI MORTO PER IL PESTAGGIO, I PM ACCUSANO TRE CARABINIERI

La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi contestando l’omicidio preterintenzionale ai tre carabinieri che lo arrestarono il 15 ottobre 2009. Il giovane fu colpito dai tre militari con "schiaffi, pugni e calci". Il pestaggio, secondo l’accusa, provocò "una caduta rovinosa e la frattura di una vertebra della regione sacrale", che "unitamente alla condotta omissiva dei sanitari dell’ospedale Sandro Pertini ne determinavano la morte". "Si parlerà finalmente della verità, ovvero di omicidio", ha detto Ilaria, la sorella di Cucchi. Gli avvocati dei carabinieri controbattono: "E' un’accusa che non si può provare".

EMERGENZA MALTEMPO IN ABRUZZO, LA PINOTTI MANDA L’ESERCITO

Trecentomila persone senza elettricità, cinquemila senz'acqua, città e borghi sommersi dalla neve. In Abruzzo il maltempo sta causando forti disagi, tanto che il governo rispondendo alla sollecitazione di alcuni sindaci ha deciso l’intervento dell’esercito. Teramo e Chieti, le zone più colpite. Il freddo, il vento e la neve continuano a sferzare anche altre regioni della penisola e buona parte del Sud. In Puglia un uomo è morto assiderato nella sua auto, nel Brindisino.

MAY, VIA DA MERCATO UNICO, COSTRUIREMO UN PAESE PIU' FORTE

"Stiamo abbandonando l’Europa e non vogliamo più essere membri del mercato unico europeo. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale". Il premier britannico svela il piano del governo sulla Brexit e spiega che "Londra punta ad un accordo di libero scambio con l’Europa ma non intende contribuire al bilancio europeo". La Gran Bretagna, ha detto ancora Theresa May, intende continuare la collaborazione coi suoi partner nella lotta al terrorismo. L’accordo con Bruxelles dovrebbe entrare in vigore "entro due anni, con una gradualità delle intese". May ha proposto un accordo di transizione flessibile sottolineando che "un accordo punitivo da parte Ue non sarebbe da amici".

STRAGE DI ISTANBUL, "IL KILLER CATTURATO HA CONFESSATO"

Ha confessato il terrorista che a Capodanno ha ucciso 39 persone nella discoteca Reina di Istanbul a colpi di mitra. Gli uomini dell’antiterrorismo turco hanno catturato l’uzbeko Abdulkadir Masharipov. Le sue impronte digitali corrispondono. L’uomo, ha spiegato il prefetto, è stato addestrato in Afghanistan e parla 4 lingue. Con lui fermati un iracheno e 3 donne straniere, nel suo covo sono state trovate armi, un drone e 197mila dollari.

TRUMP E’ IL PRESIDENTE ELETTO MENO POPOLARE DELLA STORIA

Donald Trump, a tre giorni dal giuramento, è il presidente eletto meno popolare della storia degli ultimi 40 anni degli Stati Uniti. Secondo un sondaggio di Washington Post/Abc, il suo rating non supera il 40%. Prima dell’insediamento la popolarità di Barack Obama era al 79%, quella di George W.Bush al 62%, quella di Bill Clinton al 68%. The Donald ha replicato: "Sondaggi truccati". Putin in appoggio: 'L'amministrazione Obama vuole delegittimarlo".

XI A DAVOS DIFENDE GLOBALIZZAZIONE, NO AL PROTEZIONISMO

Messaggio implicito del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping al convitato di pietra del Forum di Davos, Donald Trump. Xi ha difeso la globalizzazione, "bisogna adattarla, non gettarla via". Poi ha bocciato il protezionismo, "perseguirlo è come chiudersi dentro una stanza buia. Vento e pioggia restano fuori, ma anche la luce e l’aria", ha detto. Parole anche per l’accordo sul clima (criticato da Trump): "E' un passo avanti e tutti i firmatari devono rispettarlo".