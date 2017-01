Il Centro Italia trema ancora. Si stacca slavina: un disperso

Dopo la tempesta di neve, ancora il terremoto. Una serie di 4 forti scosse in poche ore, tutte sopra magnitudo 5, mettono in ginocchio il Centro Italia, con epicentro tra Montereale in Abruzzo e Amatrice nel Lazio. Non ci sono vittime, ma si cerca un uomo sotto una slavina a Campotosto (L'Aquila). Una mamma e il suo bambino sono stati salvati sotto le macerie della loro casa in provincia di Teramo. Molti paesi isolati anche sotto 3 metri di neve. La Protezione civile invita i cittadini a evitare gli spostamenti. Ingv: 'Mai vista una serie di scosse così violentè.

LA PROTESTA DEI SINDACI: "BLOCCATI IN CASA COME TOPI"

ARRIVA L’ESERCITO. E’ CADUTO IL CAMPANILE DI AMATRICE

Chiusi in casa, spesso senza acqua nè luce, le strade chiuse dalla neve. 'Siamo bloccati come topì, protesta il vicesindaco di Compotosto, nell’Aquilano, uno dei paesi più colpiti. A Pizzoli, gli abitanti sono allo stremo: 'Siamo sommersi dalla neve, non riusciamo nemmeno a scapparè. Riunione di emergenza della Protezione civile a Rieti con Curcio e Errani. Il governo mobilita l’Esercito. Ad Amatrice torna l’incubo del sisma: il campanile della chiesa, già lesionato dalle scosse di agosto e ottobre, è crollato del tutto. 'Situazione drammaticà ad Accumuli, in provincia di Rieti.

PAURA A ROMA, EVACUATI SCUOLE E UFFICI. STOP ALLA METRO

PRESIDI MANDANO GLI ALUNNI A CASA. LA RAGGI: NIENTE ALLARME

Il terremoto scuote anche Roma. Scosse tanto forti da indurre molti presidi a evacuare le scuole e mandare gli studenti a casa. Gente fuori anche da uffici e palazzi. Chiusa per precauzione la Metro, poi riaperta solo la linea A. Riunione di emergenza in Campidoglio. La sindaca Raggi in contatto con Prefettura e Vigili del Fuoco, assicura: 'Non ci sono motivi di allarme in città.

GENTILONI DALLA MERKEL: NO A UN'EUROPA A DUE RIGIDITA'

VERSO UN INCONTRO PADOAN-MOSCOVICI, DUELLO SULLA FLESSIBILITA'

Gentiloni incontra la cancelliera Merkel a Berlino. Il premier boccia la 'flessibilità a corrente alternatà e l’idea di una 'Europa a due rigidita» tra conti e emergenza migranti. Sul caso Fca: 'Ci sono regole, ognuno rispetti le suè. 'L'immigrazione riguarda tutta l’Uè, dice la Merkel. Attesa per il faccia a faccia Padoan-Moscovici, domani a Davos, dopo la richiesta di correzione dei conti. 'Spiace per l’Italia, ma i margini del deficit sono ridottì, dice il commissario Ue. Il ministro dell’Economia sottolinea che 'i problemi dell’Europa nascono a Bruxelles o a Francoforte. Serve un ripensamento della leadership e più inclusione, con crescita e lavorò.

L’ULTIMA CONFERENZA DI OBAMA PRESIDENTE, E’ TRA I PIU' AMATI

TRUMP DELUSO PER MANNING. ASSANGE CONFERMA: TORNO NEGLI USA

Barack Obama saluta gli americani nella sua ultima conferenza stampa da presidente. Uno dei più amati del Paese, secondo il sondaggio che lo dà al 60% di popolarità. L’opposto di quanto risulta per Trump. Dopo la decisione di commutare la pena al sergente Manning per Wikileaks, Assange conferma che si farà estradare negli Usa. Trump ha definito 'deludentè la scelta di Obama. Venerdì il giuramento del nuovo presidente.

CLIMA, IL 2016 E’ L’ANNO PIU' CALDO DELLA STORIA

LA NASA STIMA UN AUMENTO DI 1,1 GRADI SUL XIX SECOLO

Il 2016 è stato l’anno più caldo della storia. La temperatura si è attestata a 1,1 gradi centigradi in più del XIX secolo, cioè rispetto ai livelli preindustriali, secondo la Nasa. Nel 2015 era stata raggiunta la soglia di 1 grado. Alla conferenza Onu di Parigi sul clima, la comunità internazionale si è impegnata a mantenere l’aumento del termometro mondiale ben al di sotto dei 2 gradi e possibilmente entro 1,5 gradi, entro fine secolo.