L'hotel spazzato via dalla valanga, si temono trenta morti

L'hotel Rigopiano di Farindola è stato spazzato via da una valanga di neve con un fronte di 300 metri. 'Ci sono tonnellate di neve, alberi sradicati e detriti che hanno sommerso l’areà hanno spiegato i vigili del fuoco. Sotto le macerie gli ospiti (22 turisti, alcuni bambini, e i dipendenti, sette). Ma possibile fossero in 35 con altri avventori. Tra i dispersi accertati una famiglia di Osimo con un bimbo di 7 anni e una coppia di Castignano (Ascoli Piceno). Tre le vittime estratte dalle macerie e trasferite in elicottero a Pescara. L’allarme ieri alle 17.40 di un superstite: 'è caduto l’albergò è l’Sos al suo datore di lavoro al quale però nessuno ha creduto subito. Due persone tratte in salvo. La Procura di Pescara ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Una marcia nella neve per 20 ore, l’odissea dei soccorritori.

LA PROTESTA DEI SINDACI SUI SOCCORSI, MA CURCIO NON CI STA

GENTILONI: "EVENTO SENZA PRECEDENTI". SALVINI CONTRO ERRANI

'Stiamo aspettando Godot', protesta il sindaco di Ascoli Guido Castelli in attesa di uomini e mezzi, per far fronte all’ emergenza neve, complicata dalle scosse di terremoto. Ma le polemiche non vanno giù al Capo della Protezione civile, che chiede 'rispetto per chi lavora in condizioni proibitivè. Nel Teramano salvato un bimbo e nove adulti in ipotermia. Gentiloni a Rieti: 'si è creata una 'tenaglia senza precedentì tra terremoto e maltempo e siamo tutti mobilitati. E poi l’appello: moltiplicare l’impegno, dimostrare sobrietà e rispetto. Sul blog di Grillo attivisti M5S abruzzesi: 'non è tempo di accuse, è il momento di essere unitì. Salvini duro su Errani: 'ex governatore trombato, politicizza Protezione civilè.

LA BCE CONFERMA IL QE, DRAGHI: "CI VUOLE PAZIENZA"

SCHAEUBLE: "LA SUA LINEA CREA PROBLEMI POLITICI IN GERMANIA"

La Bce, che ha lasciato invariati i tassi d’interesse, ha confermato che gli acquisti del piano di quantitative easing Qe procederà al ritmo di 80 miliardi mensili fino a marzo, per poi calare a 60 miliardi da aprile fino a dicembre 2017. Per il ministro delle Finanze Schaeuble, l’orientamento della Bce crea 'problemi politicì alla Germania. Ma Draghi spiega: 'come la ripresa si consoliderà, anche i tassi saliranno, bisogna essere pazientì e sottolinea: 'pressioni su inflazione restano modeste e non si prevede una tendenza al rialzo convincentè.

DOMANI TRUMP PRESIDENTE. OBAMA: "RISPETTI LA LIBERTA' DI STAMPA"

LUI: "LAVORERO' SODO PER GLI AMERICANI". PRONTO IL SUO GOVERNO

Domani l’insediamento di Trump, nuovo presidente degli Usa. La cerimonia costerà 200 milioni di dollari, sarà la più costosa della storia. Imponenti le misure di sicurezza. Sono attese circa 900 mila persone per inaguration day. Ieri ultimo monito di Obama: 'Rispetti la libertà di stampa, la democrazia ne ha bisognò. Dalla sistemazione dello Studio Ovale al cambio dei materassi, via ogni traccia della vecchia first family. Pronto il governo tra donne e uomini del presidente paperoni e manager.

LA LORENZIN: PIANO VACCINI OPERATIVO IN POCHE SETTIMANE

SCIOLTO IL NODO FONDI, ORA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e 'sarà operativo entro poche settimanè. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Lorenzin dopo l’approvazione del Piano che introdurrà varie vaccinazioni gratuite per tutte le fasce di età. Il piano sarà effettivo dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

FRENA LA CORSA AI VOUCHER, EFFETTO TRACCIABILITA',

L'INPS: CIG AI MINIMI DA 2008. BOOM DI LICENZIAMENTI, +27%

Con le norme sulla tracciabilità dei voucher, si ferma la corsa all’acquisto dei buoni lavoro che a dicembre resta in linea con quello di dicembre 2015. nel 2016 le aziende, spiega l’Inps, hanno richiesto 581 milioni di ore di cassa integrazione, con un calo del 14,8% rispetto all’intero 2015. Nei primi 11 mesi dello scorso anno sono stati stipulati 65.989 contratti stabili in più, boom di licenziamenti disciplinari, +27 per cento.

LA RAGGI INDAGATA NELL'INCHIESTA SUI CANILI, CHIESTA L'ARCHIVIAZIONE. SEQUESTRATO UN APPARTAMENTO IN VIA DEI PRATI FISCALI A MARRA

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della posizione di Virginia Raggi nell’inchiesta sui canili avviata da una denuncia del Partito Animalista Europeo. Nell’indagine, si è appreso, Raggi risulta indagata per omissione in atti d’ufficio. Sequestrato dai carabinieri Roma l’appartamento e il posto auto di via dei Prati Fiscali di proprietà di Raffaele Marra - braccio destro della sindaca Virginia Raggi arrestato nelle corse settimane - e della moglie.

APPELLO DJ FABO A MATTARELLA: VORREI ESSERE LIBERO DI MORIRE

FABIANO E’ CIECO E TETRAPLEGICO A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE

Prima la passione per la musica lo fa diventare Dj Fabo, poi l'incidente stradale che lo devasta. Dopo anni di terapie senza esito, ha maturato la consapevolezza di voler porre fine a una quotidianità che non chiama più vita, ma per farlo ha bisogno di aiuto. 'Umiliato e al buoì rivolge un appello al Presidente della Repubblica affinchè intervenga sul fine vita. Il 30 gennaio la Camera discuterà la legge sul testamento biologico.