Miracolo al Rigopiano: una decina i sopravvissuti

Ci sono ancora superstiti sotto le macerie dell’hotel Rigopiano spazzato via da una slavina. Tre bambini sono stati estratti vivi dai vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio dopo oltre 40 ore. Prima di loro erano stati salvati la moglie e uno dei figli del superstiste, Giampiero Parete, che aveva dato l’allarme inascoltato. Altre cinque o sei persone potrebbero essere estratte vive nelle prossime ore. Continua infatti senza sosta il lavoro dei soccorritori. Alessandro Giancaterino è una delle due vittime accertate della valanga dell’Hotel. Giancaterino era il fratello dell’ex sindaco di Farindola (Pescara), ed era il capo cameriere del resort. Altre vittime per il maltempo nel teramano; un uomo di 74 anni nella frazione di Faiete è stato rinvenuto in una stalla primo di vita. E’ morto uno dei due dispersi da ieri a Poggio Umbricchio, frazione del comune montano di Crognaleto. I Vigili del Fuoco di Teramo hanno trovato Mattia Marinelli, 23 anni. Disperso il padre. A Ortolano, una frazione di Campotosto (L'Aquila) e» stato trovato il corpo dell’anziano investito da una valanga ma il sindaco ha dato l’allarme per una frana in atto sul Monte Cornò.



TRUMP GIURA E PROMETTE: VI RESTITUIRO' IL SOGNO AMERICANO

IL PRESIDENTE RINGRAZIA GLI OBAMA: SONO STATI MAGNIFICI

'Tutte le decisioni le prenderemo nell’interesse degli americanì, 'combatterò per voi, non vi lascero». Così Donald Trump, 45mo Presidente degli Stati Uniti d’America ha fatto durante il suo discorso inaugurale dopo il giuramento, assicurando che sotto la sua presidenza 'restituirà il sogno americano agli americanì. Ha per prima cosa ringraziato Barack e Michelle Obama: 'sono stati magnificì. Poi le promesse perchè 'il momento delle chiacchiere è finito, è l’ora di agirè perchè 'da oggi il potere torna al popolo e ci saranno due regole da seguire: comprate americano e assumete americanò. Sull' occupazione parla il Piano dell’economia che prevede 25 milioni di nuovi posti di lavoro nel prossimo decennio e promette una crescita del 4% l’anno. Poi l’addio al Ttp 'negoziato Naftà e contro l’Isis: 'cancelleremo il radicalismo islamico dalla faccia delle Terrà. Poi la promessa: 'a tutti gli americani ascoltatemi: non sarete più ignorati. Sarete ascoltati. Insieme renderemo l’America più sicura e di nuovo grandè, ha concluso riferendosi allo suo slogan 'Make America Great Again'.

STATALI SEMPRE PIU' VECCHI, ETA' MEDIA SUPERA I 50 ANNI

DAL 2007 AD OGGI OCCUPATI CALATI DI 240.000 UNITA'

Statali sempre più 'vecchì. La conferma arriva dalla Ragioneria generale dello Stato. 'Alla fine del 2015 l’età media del pubblico impiego ha raggiunto la soglia dei 50 annì. 'Nel periodo 2001-2015 l’età media riferita al totale del personale - spiega - è cresciuta di sei anni e quattro mesì, anche se con 'differenze notevoli fra i vari compartì. L’età media del personale nel 2015 risulta di 50,02 anni, era di 49,23 nel 2014.

SIRIA, L'ISIS HA DISTRUTTO IL PROSCENIO DEL TEATRO DI PALMIRA

FATTO A PEZZI ANCHE IL TETRAPILO NEL SITO PATRIMONIO DELL'UNESCO

L'Isis ha distrutto il proscenio dell’antico teatro romano di Palmira, nella Siria centrale, e il Tetrapilo, una struttura colonnata sempre nel sito archeologico patrimonio dell’Unesco. Il ministro dei beni culturali Franceschini annuncia che 'il G7 della Cultura a Firenze il 30 e il 31 marzo sarà l’occasione per condividere azioni concrete contro un crimine odioso come la devastazione della storia e delle testimonianze di antiche civiltà, spesso collegata al traffico illecito di beni culturali che finanzia il terrorismò.

IL NARCOBOSS EL CHAPO ORA DEVE AFFRONTARE LA GIUSTIZIA USA

ESTRADATO, RISCHIA LA PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI

Joaquin 'Chapò Guzman, fondatore del cartello di Sinaloa e uno dei narcoboss più temuti e potenti del Messico, è stato estradato negli Stati Uniti, dove è ricercato dalla giustizia di almeno due stati e dove rischia la pena di morte. Comparirà in un tribunale federale di Brooklyn.