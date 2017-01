Rigopiano, si scava ancora: 23 dispersi

Si continua a scavare tra le macerie dell’Hotel Rigopiano travolto dalla slavina, nella corsa contro in aiuto agli instancabili Vigili del Fuoco sofisticate tecnologie in uso a Polizia e Guardia di Finanza cercano tracce dei cellulari. Il bilancio della tragedia è fermo da ore: 11 sopravvissuti, 5 vittime recuperate e 23 dispersi. Un numero, quello dei dispersi, su cui non c'è ancora certezza da parte della Prefettura di Pescara. "Buone" le condizioni di chi si è salvato. Preoccupano i bambini, Edoardo e Samuel, rimasti soli perché al momento dei genitori non c'è traccia. "Ciao zio" ha saluto Samuel appena uscito dall'incubo. La disperazione di Giampaolo Matrone, dall'ospedale racconta di sua moglie che teneva per mano: ho capito che mi stava lasciando. Identificata una nuova vittima: Nadia Acconciamessa, mamma del piccolo Edoardo Di Carlo, ricoverato in ospedale, e moglie di Sebastiano Di Carlo, ancora disperso. Intanto, in riferimento alla vignetta del periodico francese Charlie Hebdo, in cui viene rappresentata la tragedia, il sindaco di Farindola annuncia querela.

L’UNGHERIA PIANGE 16 MORTI. ORBAN, "LA PERDITA PIU'GRAVE"

Una vacanza finita in tragedia per 55 ungheresi di ritorno dalla Francia e diretti a Budapest. Il pullman sul quale viaggiavano studenti e docenti di un liceo ha preso fuoco, dopo un forte impatto sulla A4, nei pressi di Verona: il bilancio è di 16 morti, un ferito in coma, 12 feriti gravi, 13 feriti leggeri e 12 persone illese. Molti dei ragazzi dormivano e sono stati sbalzati fuori del mezzo, altri si sono salvati rompendo i finestrini, alcuni sono vivi grazie al professore che ha sfidato le fiamme per tirarli fuori, ferito, non è grave. I sopravvissuti raccontano: il bus si è trasformato in una "trappola di fuoco". Si indaga sulle cause, un camionista riferisce: "Aveva problemi a una ruota". Per il presidente della Repubblica ungherese Orban, è la "perdita più grave".

PRIMO GIORNO DI TRUMP A CASA BIANCA E SFILA LA "WOMEN'S MARCH"

Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca dopo il giuramento e come primo atto da nuovo presidente degli Stati Uniti ha firmato un decreto esecutivo per ridurre il peso dell’Obamacare in attesa della sua abolizione. "Una giornata impegnata ma bella", ha commentato. Da Washington a New York, ma anche in molte capitali europee, la "marcia delle donne" ha invaso le strade in quella che è già considerata una delle mobilitazioni di piazza più massicce della storia americana di protesta contro il nuovo presidente. Hillary Clinton "in campo", su Twitter: "Grazie per parlare e marciare per i nostri valori".

CRESCE A LIVELLO 4 IL RISCHIO VALANGHE SU APPENNINO ABRUZZESE

L'Appennino abruzzese, già colpite da terremoto e maltempo, vede alzarsi a rischio 4 su 5 (Forte) per caduta valanghe. La Commissione Grandi rischi avverte: la sequenza sismica iniziata con il terremoto dello scorso 24 agosto nell'Appennino Centrale e proseguita "non è esaurita" e può produrre ancora forti scosse fino a una magnitudo 6-7. Per questo c'è un allarme grandi dighe. Il maltempo fa lievitare i prezzi del pesce fino a +30%. Rincari anche per ortofrutta e danni alle campagne per 400 mln.

FISCO: BOOM SCADENZE, FINO A 89 NEL 2017 PER OGNI PMI

Il numero di scadenze fiscali per le piccole imprese è destinato ad aumentare fino ad arrivare, in alcuni casi ad 89 nel corso dell’anno, lo spiega la Cgia di Mestre, secondo la quale un’impresa artigiana, senza dipendenti, nei 12 mesi dovrà pagare o inviare la propria documentazione 30 volte per onorare altrettante scadenze fiscali, un negozio commerciale con 5 dipendenti 78 e una piccola impresa industriale con 50 dipendenti ben 89 volte

MORTO RENATO BUZZONETTI, MEDICO CURANTE DI QUATTRO PAPI

Aveva vissuto accanto a papa Wojtyla tutte le fasi successive all'attentato del 13 maggio 1981. Era stato vicino al Pontefice polacco durante i lunghi sviluppi della malattia, il morbo di Parkinson, che ne segnò gli ultimi anni di vita, dai primi sintomi notati nel 1991 fino alla morte il 2 aprile 2005. Si è spento la notte scorsa a Roma, all'età di 92 anni, il medico di quattro Pontefici, Renato Buzzonetti, archiatra pontificio ("primo medico del Papa") dal 1978 al 2009. Ha seguito Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

SCI: CDM; PARIS TRIONFA IN DISCESA KITZBUEHEL, FILL QUARTO

Trionfo azzurro sulla mitica Streif di Kitzbuehel: ha vinto Dominik Paris in 1'55"01. Sul podio, a sorpresa, sono finiti i francesi Valentin Giraud Moine, secondo, e Johann Clarey, che in una gara emozionante hanno preceduto l’azzurro Peter Fill.