La mail dall'Hotel Rigopiano: "Intervenite subito"

I gestori dell’Hotel Rigopiano avevano chiesto di "predisporre un intervento" perché la situazione stava diventando"preoccupante" con una mail alla prefettura di Pescara mercoledì alle 7 del mattino. "I clienti - spiegavano - sono terrorizzati dalle scosse sismiche e hanno deciso di restare all’aperto". Ma gli spazzaneve, in moto dalle 3 della notte si erano dovuti fermare al bivio che porta all'hotel e una turbina disponibile era a Rieti. Mentre si continua a scavare il bilancio della sciagura è fermo a 11 sopravvissuti, 5 vittime accertate e 24 dispersi, tra i quali un dipendente senegalese di cui non si aveva notizia. Ma vigili del fuoco hanno individuato il corpo di una vittima all'interno, è la sesta. Dopo le 4 persone estratte vive nella notte tra venerdì e sabato, ieri sono stati recuperati i corpi del maître e di un cameriere, che si sono aggiunti a quelli di Nadia Acconciamessa e Sebastiano Di Carlo, genitori del piccolo Edoardo, che si è salvato, e Barbara Nobilio. Gli esperti calcolano che la valanga caduta pesi come 4mila Tir carichi.

GRANDI RISCHI: DIGHE SORVEGLIATE SPECIALI, SONO SULLA FAGLIA

"Nella zona di Campotosto c'è il secondo bacino più grande d’Europa con tre dighe, una delle quali su una faglia che si è parzialmente riattivata e ci possono essere movimenti importanti di terreno che potrebbe scivolare nel lago provocando l'effetto Vajont". Sergio Bertolucci, presidente della Commissione Grandi Rischi, ha precisato però che da tempo la diga di Campotosto viene studiata dalla Protezione Civile in collaborazione con l'Enel e con tutti gli organismi deputati. E assicura: con la caduta di materiali nel lago "non si configura la possibilità di avere onde che possano superare i dieci metri".

IN ABRUZZO 14MILA SENZA CORRENTE A TERAMO E FRAZIONI ISOLATE

Il maltempo si allontana, ma restano disagi: senza luce migliaia di utenze nella provincia di Teramo e ci sono ancora frazioni isolate. Intanto il presidente della provincia di Chieti Pupillo ammette: "siamo alla frutta pochi soldi, solo 2 turbine e una guasta". Migliora la situazione nelle Marche, mentre è allerta rossa in Sicilia e Calabria. A Catania, domani scuole chiuse così come a Sciacca dove oggi un violentissimo temporale a creato disagi con interruzione della corrente elettrica; allagamenti nel Trapanese, scuole chiuse anche a Sciacca.

MORTI DUE FIGLI DEL PROF EROE, SOPRAVVISSUTI TORNANO A CASA

Il professore eroe Gyorgy Vigh e la moglie Erika hanno fatto ritorno in Ungheria a bordo di un aereo di Stato giunto da Budapest, ormai consapevoli di aver perso i due figli nel rogo del pullman andato a fuoco in A4 venerdì notte. Ritorno in patria anche per uno dei feriti. Negli ospedali veronesi restano tre persone. Nessuna identificazione ancora per le 16 vittime e per due feriti ricoverati. Rientrano a casa anche gli studenti illesi. L’Ungheria ringrazia la città di Verona e l’Italia per "la professionalità e l’umanità dimostrata".

POLEMICHE SUL PRIMO BRIEFING DI TRUMP, CHE VISITA LA CIA

E' durato solo cinque minuti il primo briefing ufficiale alla Casa Bianca dopo l’insediamento di Donald Trump. Nessuna domanda ammessa e accuse alla stampa di aver diffuso dati falsi sul pubblico presente all'Inaugurazione. Immediate le polemiche. Su twitter Trump ammette: "Le proteste pacifiche sono un marchio della nostra democrazia". La sua visita alla Cia provoca la reazione dell’ex direttore John Brennan, il presidente "dovrebbe vergognarsi". Trump riceve venerdì alla Casa Bianca Theresa May.

BEPPE GRILLO FA L’ELOGIO DI DONALD TRUMP E VLADIMIR PUTIN

"La politica internazionale ha bisogno di uomini forti come Trump e Putin". Beppe Grillo lo spiega in un’intervista al settimanale francese "Le Journal du Dimanche". "Ho letto i libri di Trump in cui dice cose abbastanza sensate". Poi spiega: "Non ho mai detto che servono uomini forti come Trump e Putin, ho spiegato come la presenza di due leader politici di grandi Paesi come Usa e Russia predisposti al dialogo è un punto di partenza molto positivo, perché apre a scenari di pace e distensione".

NETANYAHU PER I PALESTINESI VUOLE SOLO UNO "STATO RIDOTTO"

Solo uno "Stato ridotto" (State-minus): è quello che il premier Benyamin Netanyahu intende dare ai palestinesi. Il Comune di Gerusalemme ha dato il via libera alla costruzione di circa 566 nuove case oltre la Linea Verde del 1967. L’Anp chiede che l’Onu intervenga. Il governo israeliano ha rinviato il voto sulla possibile annessione dell’insediamento di Malè Adumim a sud di Gerusalemme fino all'incontro tra Netanyahu e Trump.

JUVENTUS STRAVINCE CON LA LAZIO. GOL DI HIGUAIN E DYBALA

La Juventus ha battuto la Lazio 2-0 nell'anticipo dell’ora di pranzo della 21/a giornata della serie A. Nuova vittoria dell’Inter, la sesta consecutiva in campionato (l'ottava considerando anche le coppe) contro il Palermo (nono ko casalingo). Bologna batte il Torino 2 a 0.