Rigopiano: i morti sono sette, l'hotel costruito sui detriti

Sale a 7 il numero delle vittime accertate nel disastro dell’ hotel travolto dalla valanga. Si scava senza sosta nella speranza di trovare in vita qualcuno dei 22 dispersi. Domani i primi funerali. Secondo una mappa dei bacini idrografici, l'albergo costruito sopra colate e accumuli di detriti preesistenti. La procura di Pescara indaga per disastro colposo e omicidio plurimo. Bagnasco (Cei): tragedia terremoto mostra l'Italia migliore. Si lavora a una legge per una Protezione civile più forte, meno burocrazia senza il calo dei controlli. Maltempo al Sud: uomo muore annegato per esondazione torrente nel Palermitano. L’Ue aumenta sostegno ad agricoltori colpiti.

LA CONSULTA DECIDE SULL'ITALICUM, NON CI SARANNO VUOTI NORMATIVI

GRILLO CONTRO PD-FI: VOTARE SUBITO. SALVINI TEME INCIUCI

Domani l’Italicum al giudizio della Corte Costituzionale: quasi certa cancellazione del ballottaggio e opzione collegio, ma la Corte non lascerà vuoti normativi. I partiti in ordine sparso in attesa della sentenza. Grillo accusa Pd e Fi di voler rinviare il voto: votare subito con il Legalicum (come il M5s chiama la legge che uscirà dalla sentenza, ndr) e la maggioranza non si azzardi a rimetterci mano. Subito al voto dice anche Salvini, che sente 'puzza di inciuciò. Grasso: dovremo attendere le motivazioni.

REGENI E L’AMBULANTE CHE L’AVEVA DENUNCIATO, SPUNTA UN VIDEO

L’UOMO GLI CHIESE SOLDI. UNA MICROCAMERA DELLA POLIZIA NEL BOTTONE

Un video girato il 6 gennaio 2016 all’insaputa del ricercatore ucciso in Egitto. Giulio Regeni che parla col presidente del sindacato venditori ambulanti egiziani: l’uomo che, a quanto accertato da inquirenti ed investigatori italiani, lo avrebbe denunciato alla polizia prima di quella data. Il ragazzo rifiuta la richiesta di denaro che gli viene fatta, ma prospetta la possibilità di finanziare la raccolta di «informazioni» sul sindacato e i suoi «bisogni». Video girato con una microcamera della polizia del Cairo in un bottone della camicia dell’ ambulante. Mercoledì sarà un anno dalla scomparsa di Giulio.

TRUMP LASCIA LE SUE SOCIETA', ADDIO AL TPP, FERMATI I FONDI PER L'ABORTO

SIRIA, PER IL TYCOON PRIMO RAID JET RUSSI CON LA COALIZIONE USA

Aerei da guerra russi hanno compiuto per la prima volta una missione di combattimento in Siria assieme ad aerei della coalizione a guida Usa. L’era Trump vede intanto anche la firma di nuovi ordini esecutivi: gli Usa escono dal proposto accordo commerciale Trans-Pacifico; viene ristabilito il bando sull' erogazione di fondi federali alle Ong internazionali che praticano aborti o forniscono informazioni a riguardo. Come promesso, il tycoon si dimette dalle sue società, e poi aggiunge un tocco personale allo Studio Ovale: via le tende rosso scuro di Obama, arrivano drappi color oro scintillante.

ALITALIA AVVIA UN DRASTICO TAGLIO DEI COSTI, -160MILIONI NEL 2017

BALL AL CDA SUL PIANO RIDUZIONE, NON RELATIVI AL PERSONALE

Alitalia ha avviato un piano con una drastica riduzione costi, previsto un risparmio - non relativo al costo del personale - già identificato in almeno 160 mln di euro nel 2017. Lo ha riferito al consiglio di amministrazione l’ad Cramer Ball. Il cda ha preso atto che le performance finanziare del primo trimestre 2017 «sono in linea con le previsioni del Piano». Da Cda e soci pieno sostegno al management.

BAGNASCO: PREOCCUPA IL BIOTESTAMENTO, SERVONO MISURE PER LE FAMIGLIE

DOLORE PER LO SCANDALO DEI PRETI, GESTIRE I BENI CHIESA CON TRASPARENZA

La Chiesa italiana preoccupata da proposte legislative su fine vita e biotestamento. L’allarme dal presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, che punta anche l’indice contro il rinvio di provvedimenti per la famiglia nella crisi economica persistente. Solidarietà alle persone colpite dai disastri nel Centro Italia, mentre dolore viene espresso per tutti quei preti che provocano scandalo, anche se la Chiesa è sana. Poi l’invito a dare risposte vere ai bisogni dei giovani, e la sollecitazione ad essere trasparenti nell’amministrare i beni della Chiesa.

SAMSUNG: BATTERIE CAUSA INCENDI, RITARDA IL LANCIO DEL GALAXY S8

CHIUSA L’INDAGINE, MA LA RINASCITA NON SARA' A BARCELLONA

Design e manifattura delle batterie. Sono queste le motivazioni che hanno portato al surriscaldamento e in alcuni casi all’esplosione dei Samsung Galaxy Note 7, poi ritirati dal mercato e vietati in volo. Il colosso tecnologico rende ufficiali le conclusioni della sua indagine e al contempo fa slittare, per cautela, il lancio del Galaxy S8. Il suo dispositivo di punta, considerato lo smartphone della rinascita, non sarà presentato come d’abitudine al Mobile World Congress di Barcellona ma qualche settimana dopo.