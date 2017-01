Elicottero del 118 cade per la nebbia: 6 morti in Abruzzo

Un elicottero del 118 è caduto nell’Aquilano dopo avere prestato soccorso ad uno sciatore romano che si era infortunato a Campo Felice. Sei le vittime: un medico, un infermiere, il pilota, un tecnico e un operatore del soccorso alpino e lo sciatore che era stato recuperato. Due operatori del Soccorso alpino nazionale morti nell’incidente avevano partecipato alle operazioni di soccorso all’hotel Rigopiano. Nella zona c'erano nebbia fitta e raffiche di neve. I resti del velivolo sono stati trovati a Monte Cefalone. Un maestro di sci ha raccontato che l’elicottero volava basso, poi lo schianto, 'forse l’impatto contro la montagnà. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un’inchiesta, così come la magistratura.

IL RESORT UNA TOMBA, RECUPERATA LA 16ESIMA VITTIMA, UNA DONNA

MANCANO ALL’APPELLO IN 13. OGGI PRIMI FUNERALI A FARINDOLA

Recuperata la sedicesima vittima del disastro di Rigopiano, 13 i dispersi. Nella struttura c'erano 40 persone: 28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti. Dalle macerie i soccorritori hanno estratto vive 9 persone. Oggi i primi funerali a Farindola e Penne. In mattinata sono stati ascoltati per quasi cinque ore dai carabinieri i due fidanzati superstiti di Giulianova. Videochiamata tra i piccoli Edoardo Di Carlo, 9 anni, e Samuel Di Michelangelo, 7 anni, e il calciatore della Juve Dybala, che li ha invitati a Torino. A organizzare l’incontro virtuale è stato uno degli psicologi che ha assistito i bimbi. I genitori di Edoardo sono morti sotto la valanga, quelli di Samuel sono dispersi. Dall’inchiesta emerge che la mail delle 13.57 del 18 gennaio spedita dal direttore dell’hotel non fu vista perchè gli uffici regionali erano stati evacuati per il terremoto.

RAGGI CONVOCATA DAI PM DI ROMA PER LA NOMINA DI RENATO MARRA

LA SINDACA: HO INFORMATO GRILLO, FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA

Il sindaco di Roma evita fughe di notizie e annuncia su Fb di essere stata convocata dai Pm romani. La vicenda è quella della nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Comune poi arrestato, a direttore del dipartimento Turismo, successivamente revocata. Virginia Raggi risulta ora formalmente indagata. 'Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del Movimento 5 Stellè, scrive, 'ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta e ora avviso tutti i cittadini. Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come semprè.

L’ITALICUM ALLA CONSULTA, LA DECISIONE DOMANI DOPO LE 13

SOTTO LA LENTE BALLOTTAGGIO, PREMIO MAGGIORANZA, CAPILISTA

Si conoscerà domani dopo le 13.00 la decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum. Lo ha comunicato il segretario generale al termine dell’udienza pubblica e poco dopo l’inizio della Camera di Consiglio. Oggi sotto la lente dei giudici la legittimità del ballottaggio, del premio di maggioranza, dei capilista bloccati, delle multicandidature con l’opzione del candidato di scegliere in quale collegio essere eletto. Rilievi sono stati mossi dalle ordinanze di cinque tribunali.

I GIUDICI FRENANO THERESA MAY, IL PARLAMENTO VOTI SULLA BREXIT

IL GOVERNO: MA LA DECISIONE NON BLOCCA IL DIVORZIO DALL’EUROPA

No dei giudici britannici al governo May: la Corte suprema ha stabilito che l’avvio dei negoziati per la Brexit va autorizzato da un voto parlamentare e non d’autorità, come intendeva la premier. Il ministro per la Brexit Davis, ha affermato di rispettare la decisione ma sottolineando che 'al Parlamento spetta ora autorizzare il governo e non mettere in discussione la Brexit'. La Corte ha escluso il potere di veto da parte di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Sturgeon dichiara: 'Ora Referendum per l’indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagnà.

TRUMP RICEVE I BIG DELLE AUTO: "AMBIENTALISMO FUORI CONTROLLO"

FIRMA IL DECRETO PER GLI OLEODOTTI DELLA DISCORDIA BLOCCATI DA OBAMA

Donald Trump ha incontrato i big dell’industria dell’auto Usa, tra cui Sergio Marchionne. 'Siamo di fronte a un ambientalismo fuori controllo. Renderemo più facile fare business', ha detto il presidente assicurando un taglio delle tasse e della regolamentazione. L’ad di Fca: ' Usa gran posto per fare business. Titolo chiude a +5,9%. Non vediamo l’ora di lavorare con Trump'. Il Presidente ha poi firmato un decreto che prevede la ripresa della realizzazione dei due oleodotti della discordia: il Keystone XL e il Dakota Access, che erano stati bloccati dall’amministrazione Obama. Trump intenderebbe mantenere James Comey a capo dell’Fbi.