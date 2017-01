Italicum, la Consulta boccia il ballottaggio. Resta il premio

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il ballottaggio previsto dall’Italicum, salva invece il premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40% dei voti. No anche alla norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere quello d’elezione, resta il criterio del sorteggio. Una decisione che avvicina le elezioni per Pd, M5s e Lega. Renzi: 'Mattarellum o votò. Grillo: 'Puntiamo al 40% senza alleatì. Salvini: 'Alle urne il 23 aprilè. FI sollecita il Parlamento ad armonizzare i sistemi tra Camera e Senato.

"A RIGOPIANO UN MORTO DI FREDDO", E’ POLEMICA SUI SOCCORSI

GENTILONI AVVISA L’UE: "NUOVE RISORSE PER IL DOPO-SISMA"

Gabriele D’Angelo è morto assiderato sotto la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano. Dopo l’autopsia, il medico legale di parte dice che 'se fosse stato soccorso entro due ore, si poteva salvarè. Il pm dice invece che, nelle sei autopsie eseguite, la morte è arrivata da più cause: 'schiacciamento, concorrenza di ipotermia e asfissià. Il magistrato, che ha ascoltato le registrazioni dell’sos, parla di 'evidenti incomprensionì. Il numero delle vittime intanto sale a 25, 4 i dispersi. Il premier Gentiloni in Senato assicura che per far fronte al terremoto 'le risorse ci sonò e spiega di averlo già riferito all’Ue. 'Fatto il massimo, orgoglioso dell’opera dei soccorritorì.

TRUMP ALZA IL MURO COL MESSICO, WALL STREET VOLA AI MASSIMI

REVISIONE PER METODI DELLA CIA, SI TEME IL RITORNO ALLA TORTURA

Il Dow Jones supera per la prima volta nella sua storia la soglia psicologica dei 20.000 punti. Ai massimi anche Nasdaq e S&P500. L’exploit legato all’ottimismo con cui investitori e imprese guardano alle prospettive dell’economia Usa con il nuovo presidente. Trump ha firmato il decreto per la barriera al confine col Messico. Mentre sembrerebbe in frenata l’idea di trasferire l’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Fa paura intanto l’ipotesi di revisione dei metodi di interrogatori della Cia, attivisti temono il ritorno delle torture.

CHAT E MAIL, L’INCHIESTA PUNTA SUL LEGAME MARRA-RAGGI

M5S, NO ALL’AUTOSOSPENSIONE. PD: "SINDACA SERENA, ROMANI NO"

Un saldo rapporto che spingeva Virginia Raggi a chiedere all’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra consulenze normative e amministrative sui meccanismi che regolano i cambi di fascia dei dipendenti. Marra le dispensava screenshot con le norme in questione ma entrambi dimenticavano, sostiene l’accusa, che in ballo c'era anche lo scatto di carriera del fratello di lui, Renato, e dunque un evidente conflitto di interessi. Le comunicazioni via chat sono nel fascicolo d’inchiesta di Roma sulla sindaca. 'Lei è serena, i romani nò, dice il Pd. Mentre M5s esclude l’ipotesi di autosospensione.

L’ITALIA IN PIAZZA PER REGENI UN ANNO DOPO LA SCOMPARSA

I GENITORI, SEGNALI DAL CAIRO MA NON REALE COLLABORAZIONE

Manifestazioni in tutta Italia un anno dopo la scomparsa di Giulio Regeni, il cui cadavere fu ritrovato al Cairo nove giorni dopo. Gentiloni ha telefonato ai genitori di Giulio esprimendo 'fiducia nel lavoro della magistratura italianà e auspicando 'ulteriori passi avantì. Il presidente Mattarella ha ricordato che ancora 'non si è potuto fare piena lucè. I genitori del giovane ricercatore italiani, durante la fiaccolata a Fiumicello, hanno detto che dall’Egitto vengono 'segnali, ma non ancora una reale collaborazionè.

GENERALI: PAROLA AL CDA, CONSOB FA LUCE A PARTIRE DA INTESA

LISTINO TRAINATO DA UNICREDIT, CHE CHIUDE IN CRESCITA DEL 9%

Per il terzo giorno consecutivo il caso Generali ha tenuto banco in Piazza Affari. Il listino è stato trainato per tutta la giornata da Unicredit, che ha chiuso in crescita del 9%, mentre la compagnia di Trieste ha guadagnato lo 0,97%. La Borsa di Milano, che è salita dello 0,42%, è stata comunque fra le più deboli nel Vecchio continente, sostenuto dalla seduta record di Wall Street. Oggi l’audizione di Intesa Sanpaolo alla Consob.

PIANO UE PER CHIUDERE LA ROTTA DEI MIGRANTI LIBIA-ITALIA

MINNITI: SEVERI CON GLI IRREGOLARI. MOSCHEE, SERMONI IN ITALIANO

La Ue cerca di chiudere la rotta del Mediterraneo. Al vertice informale del 3 febbraio a La Valletta, Federica Mogherini e la Commissione presenteranno il piano per frenare i flussi dalla Libia all’Italia. Il piano è contenuto in una 'Comunicazionè approvata oggi dal Collegio. Alla Libia verranno forniti i mezzi per i salvataggi nelle acque territoriali, con il coordinamento dell’operazione Sophia. Il ministro dell’Interno sta lavorando intanto ad un’intesa che preveda l’ufficialità delle moschee e sermoni in italiano. Sui migranti Minniti è stato chiaro: 'Severi con gli irregolari, ma non alziamo murì.