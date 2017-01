Italicum, l'affondo dei vescovi: "La politica faccia il suo mestiere"

La Cei interviene all’indomani della decisione della Consulta sull'Italicum: 'Non è normale un Paese in cui la magistratura detta tempi e modi all’amministrazione, vuol dire che la politica non ha fatto il suo mestierè. Monsignor Galantino invita la politica a 'riflettere e ad interrogarsi. Le elezioni non siano un diversivò. Per l’Osservatore romano 'si apre la strada verso il votò visto che la legge è immediatamente applicabile. Grasso: 'I partiti trovino un’intesà. Lettera aperta di Grillo a Mattarella: 'Elezioni o Legalicum al Senato. Paese al limite della sopportazionè.

BRUXELLES INSISTE SUI CONTI: "LE SPESE DEL SISMA NON C'ENTRANO"

"DA ROMA CI ASPETTIAMO UNA LETTERA CON RISPOSTE PRECISE"

Il commissario agli affari economici conferma la solidarietà all’Italia dopo il terremoto, ma afferma che le nuove spese sostenute dal governo italiano 'non entrano nel negoziatò. Moscovici sottolinea: 'Abbiamo scritto una lettera a Padoan estremamente precisa, ci aspettiamo una risposta precisà, ha detto riferendosi allo sforzo richiesto sullo 0,2% del Pil. Il ministro dell’economia italiano ribatte: 'La risposta alla Commissione Ue arriverà in tempò.

BERLUSCONI ANCORA INDAGATO, OLGETTINE PAGATE FINO A 2 MESI FA

RUBY TER, CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI CON QUATTRO GIOVANI

Silvio Berlusconi è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Milano per alcune consegne di denaro in contanti, attraverso il ragioniere Giuseppe Spinelli, avvenute fino a pochi mesi fa. La presunta corruzione riguarderebbe 4 ragazze: Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato. Si tratta di un filone del procedimento 'Ruby ter.

VACCINI OBBLIGATORI, C'E' L’ACCORDO MINISTERO-REGIONI

PLAUSO DALL'ISTITUTO PER LA SANITA', STORICA INTESA ALL’UNANIMITA'

Storico accordo tra Stato e Regioni per una nuova legge nazionale che renda obbligatorie tutte le vaccinazioni del Piano di prevenzione vaccinale 2017-19 su tutto il territorio nazionale. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Ricciardi ha sottolineato che l’intesa è stata raggiunta 'all’unanimità, con il consenso di tutte le regionì. L'obiettivo è rendere obbligatorie le vaccinazioni per l’accesso a nidi e scuole materne.

CANZIO CONTRO LE FUGHE DI NOTIZIE E I PROCESSI MEDIATICI

APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO, ANM ASSENTE. ORLANDO: ORA LA RIFORMA

Il primo presidente della Cassazione nella relazione all’apertura dell’anno giudiziario bacchetta i Pm per le fughe di notizie e stigmatizza i processi troppo lunghi e le distorsioni del processo mediatico. Canzio ha poi sollecitato una legge sui figli delle famiglie omosessuali. L’Anm assente per la prima volta nella storia. Appello di Legnini: basta frizioni con il governo. Il ministro Orlando: l’approvazione della riforma del penale è indifferibilè.

GRILLO DIFENDE LA RAGGI: "MOMENTO DIFFICILE, LE SONO VICINO"

ROSA CAPUOZZO: M5S E’ CAMBIATO, VUOLE SOLO FOMENTARE L’ODIO

Grillo si schiera con il sindaco di Roma: 'Virginia ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico, è serena e io non posso che esserle vicino in un momento molto difficilè. La prima cittadina, dal canto suo ha escluso l’ipotesi dell’autosospensione. Amarezza e rabbia del sindaco di Quarto, espulsa a gennaio 2016 per il no al diktat del Direttorio a dimettersi dopo un’indagine che coinvolse il Comune. 'Per me non cambiarono lo statuto. Il Movimento non è più lo stesso, ora fomenta l’odiò.

TRUMP, E’ SCONTRO COL MESSICO. NIENTE INCONTRO CON PENA NETO

LA MAY VOLA IN USA: CON WASHINGTON POSSIAMO GUIDARE IL MONDO

Trump fa saltare l’incontro a Washington con Pena Nieto con un tweet: 'Se il Messico non è disposto a pagare per il muro, meglio cancellare l’incontrò. Il presidente messicano informa subito la Casa Bianca che non parteciperà alla riunione. Lo speaker della Camera prevede che il Congresso approvi i fondi - circa 15 miliardi - entro la fine dell’anno fiscale. Theresa May intanto vola negli Usa con un pensiero: 'Gran Bretagna e Usa possono ancora una volta guidare il mondò. Da Londra nel mentre ricordano di essere contrari alla tortura. Trump ordina un’inchiesta su presunti brogli elettorali.