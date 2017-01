Gentiloni alla Ue: "Rispetteremo le regole, ma senza manovre depressive"

Tensioni con la Ue sull'ipotesi di una manovra correttiva. Gentiloni: "Rispetteremo regole ma no a manovre depressive. E confido che Ue non sia sorda e cieca su terremoto". Padoan: "Una procedura d’infrazione sarebbe un problema in termini di reputazione che l’Italia ha costruito, sarebbe un’inversione a U rispetto a quello che è stato costruito fino ad adesso". Per le zone terremotate il governo procederà con nuove "misure concrete" già dalla prossima settimana, "indipendentemente da come si risponderà alla richiesta della Commissione europea di effettuare un aggiustamento". Dombrovskis ammonisce l’Italia: prenda "impegni chiari" e "dettagli misure" precise nella lettera con cui risponderà alla Ue per evitare l’apertura di una procedura d’infrazione sul debito elevato.

RAGGI RISCHIA IL DANNO ERARIALE, LA SINDACA LUNEDI' DAI PM

Virginia Raggi sarà ascoltata dalla Procura per rispondere di abuso d’ufficio e falso nell'ambito dell’inchiesta sulle nomine che paventano un danno erariale. La Sindaca polemizza con la stampa: "Raccontate la verità, inventare non si fa" e smentisce sul blog di Grillo le indiscrezioni circa un suo patteggiamento preventivo con i giudici. Sul bilancio del Comune pesano i dubbi dell’Oref: "E' vero che il bilancio presenta un equilibrio ma, se l’ente non si attiva, i rischi potenziali che ci sono metterebbero comunque l’ente a rischio". Cede una porzione delle Mura Aureliane.

TRUMP INCONTRA LA MAY A WASHINGTON. DOMANI TELEFONATA CON PUTIN

La premier britannica Theresa May a Washington per il primo incontro ufficiale del presidente americano scommette su una rinnovata alleanza transatlantica in grado di "guidare il mondo". Domani la prima conversazione telefonica tra il neo presidente Usa con Putin e Merkel. Trump via twitter: "Il Messico ha approfittato degli Stati Uniti per troppo tempo. Gli enormi deficit commerciali e il poco aiuto sul davvero debole confine devono cambiare, ORA!". Il Pil Usa 2016 frena all’1,6%, peggior anno dal 2011.

BAGARRE ITALICUM SU VOTO E MODIFICHE. PISAPIA, STOP A LISTONE

A pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum ancora tante le ipotesi sul tappeto. Tra chi vuole il voto subito e chi è pronto ad alzare le barricate. Il nodo da sciogliere è nella legge elettorale che renda omogenei i sistemi elettorali tra Camera e Senato. Bocciata da Pisapia e Alfano l'ipotesi circolata su un listone unico con il Pd e Alfano. "Un incubo" per l’ex sindaco di Milano, "zero assoluto" per il ministro degli Esteri. Gentiloni: "Italia resta stabile, il governo opera in continuità e sull'Italicum si dovrà decidere con sollecitudine".

GIORNO DELLA MEMORIA, MATTARELLA, CONTRASTARE IL GERME DELL'INTOLLERANZA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a contrastare "il germe dell’intolleranza" che "ancora oggi si sparge sotto forme diverse, dal negazionismo all’antisionismo". Sollecita tutti a "vigilare e esprimere riconoscenza ai reduci dei campi di sterminio che ancora oggi raccontano l’indicibile sofferenza patita". E ammonisce: "Rammentare e onorare i tanti giusti non cancella, le colpe di chi, anche in Italia, si fece complice dei carnefici per paura, fanatismo o interesse". Il Papa: "Le lacrime delle vittime dell’Olocausto, le loro sofferenze, non siano mai dimenticate".

RETRIBUZIONI AL PALO, MINOR RIALZO DA 34 ANNI. CALA FIDUCIA

Nel 2016 la retribuzione oraria è cresciuta in media dello 0,6% rispetto all'anno precedente, segnando l’aumento più basso mai registrato dall’Istat in almeno 34 anni. Peggiora a gennaio la fiducia del consumatori affossata dalle opinioni sul clima economico e su quello futuro. Risale quella delle imprese, con progressi in tutti i settori tranne il commercio al dettaglio. Arriva il prezzo unico nazionale di aghi e siringhe, simbolo della spending review nella sanità. La siringa comune per iniezioni costerà, in tutta Italia, da 0,049 a 0,063 euro, con un ribasso del 70%. I voucher sono per il lavoro occasionale, va scritto nella norma. Sciopero in Alitalia, voli fermi il 23.

IN RUSSIA PICCHIARE MOGLIE E FIGLI NON SARA' PIU' REATO

La Duma approva la depenalizzazione delle violenze domestiche declassandole a illecito amministrativo. Solo tre i voti contrari contro i 380 a favore dei deputati russi.

DOPO RIGOPIANO PROVINCE IN RIVOLTA. LA RIFORMA DELRIO NON VA

Per il Presidente dell’Upi e 13 presidenti del Centro Italia ora "servono 4-500 milioni". Le Province "hanno fatto di più di quello che potevano fare in questa emergenza senza soldi, hanno assicurato i servizi di somma urgenza senza copertura finanziaria. Qualcosa non va". E la riforma Delrio partita bene ora non va. Nel Resort travolto dalla valanga c'erano 28 ospiti e 12 dipendenti: 29 i morti, tutti identificati, 11 i superstiti. Domani lutto cittadino a Pescara.