Trump chiude ai rifugiati di 7 Paesi: proteste negli Usa e nel mondo

Primi provvedimenti di stop a migranti e rifugiati a poche ora dalla firma del provvedimento che sospende l’accesso agli Stati Uniti per quanti provengono da sette paesi di fede musulmana. Già in volo fermati e detenuti agli aeroporti di arrivo. Hollande, invoca 'fermezzà da parte dell’Europa definendo una politica estera comune 'per affrontare il resto del mondò. E insieme alla Germania costituisce un fronte comune per contrastare le prime scelte della nuova amministrazione Usa. L'Onu chiede rispettare la tradizione dell’accoglienza.

RENZI: 40% PER EVITARE IL CAOS. MA ARRIVA LO STOP DI D’ALEMA

MELONI E SALVINI: SUBITO AL VOTO. DISSENSI DA FORZA ITALIA

Renzi è pronto a ripartire: 'per evitare il caos c'è un modo molto semplice: arrivare al 40 per cento, noi una volta ci siamo arrivati alle europee e le abbiamo vinte, l’altra volta è quando abbiamo perso. Sappiamo come si fa, non so se ce la faremò. D’Alema pronto a rompere: 'se prevarrà l’idea di correre ad elezioni senza un progetto, dev'essere chiaro che una scelta di questo tipo renderebbe ciascuno liberò. Meloni e Salvini chiamano la piazza, subito al voto. C'è anche Forza Italia, ma su tempi, alleanze e leadership è scontro.

GENTILONI ALL'UE: RISPETTARE LE REGOLE MA FAVORIRE LA CRESCITA

IL GOVERNO STUDIA LE MISURE LIMA-DEFICIT, "MANOVRA NON SCONTATA"

Il premier Gentiloni manda un messaggio all’Europa: 'è il momento di accompagnare la crescita con politiche di sostegno a investimenti e lavoro, con passi avanti nell’unione bancaria, con un’interpretazione intelligente e favorevole alla crescita delle nostre regolè. Entro mercoledì la risposta all’Ue. Intanto i tecnici del Mef mettono a punto un ventaglio di misure: si va da tagli lineari, a un mix di misure sulle accise di tabacchi e benzina al meno probabile aumento di un punto percentuale dell’Iva. Sicuramente non c'è il rinvio di un anno dell’Ires. Ma la manovra non è scontata.

RUBY, BERLUSCONI RINVIATO A GIUDIZIO PER CORRUZIONE DI TESTIMONI

IL PROCESSO IL 5 APRILE. LA DIFESA: E’ REATO DI "GENEROSITA'"

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Milano con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la richiesta della Procura. Il processo si aprirà il 5 aprile davanti alla IV sezione penale del Tribunale. Per l'avvocato Cecconi che insieme al professor Coppi difende il leader di FI: 'si processerà per il reato di generosita».

SCONTRO DAVIGO-ORLANDO SULL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

IL MINISTRO RILANCIA SUL REATO DI TORTURA. PIGNATONE RICORDA REGENI

Il presidente dell’Anm attacca il governo sull'età pensionabile delle toghe e chiede al Guardasigilli di non provare a violare l'indipendenza della magistratura. Il Ministro replica: 'nessun attentato all’autonomia della magistratura perchè si modifica l'età pensionabilè. Orlando annuncia l’introduzione del reato di tortura. Dal pg di Milano un allarme organici, giustizia al collasso. A Roma il pg parla di 'quadro drammatico, sommersi dalla prescrizionè, ma Pignatone assicura: 'il nostro impegno è fare indagini a 360 gradi, alla ricerca della verità processualè e su Regeni ricorda: 'rifiutate verità di comodò. ---.



FUNERALI DELLE VITTIME DEL RIGOPIANO: NON SI PUO' MORIRE DI TURBINA

MORTO IL TERREMOTATO A MONTEREALE, DORMIVA IN ROULOTTE

Lacrime e polemiche durante la messa funebre per Marco Vagnarelli e Paola Tomassini morti nella sciagura dell’Hotel Rigopano. Il parroco Tiziano Napoletani ha ammonito: 'non si può morire di turbina, la nostra parrocchia di Castignano ce l’ha e non stiamo ai piedi del Gran Sassò. A Pescara, le esequie del titolare dell’albergo distrutto dalla slavina. E’ morto Bruno Anzuini, 52 anni, terremotato di Montereale, paese epicentro del terremoto del 18 gennaio. Dormiva dal giorno del sisma in un roulotte nei pressi della propria abitazione.