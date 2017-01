Stop all'immigrazione, rivolta contro Trump. Protesta anche l'Europa

Il presidente Usa Trump, ribadisce: 'il nostro Paese ha bisogno di confini forti e di controlli rigidi, adesso. Guardate a quello che sta succedendo in Europa e, anzi, in tutto il mondo un caos orribile!'. Ma lo stop all’accoglienza da sette paesi islamici si allarga. Anche i Repubblicani mettono in guardia il Presidente: 'le nostre fonti migliori contro il terrorismo islamico sono i musulmani. Serve attenzionè. Caos e proteste negli aeroporti. L’Europa, con i suoi leader, si schiera contro la scelta del presidente americano. Gentiloni: 'l'Italia è ancorata ai propri valori. Società aperta, identità plurale, nessuna discriminazione. Sono i pilastri dell’Europà. Anche l'Iran protesta contro 'inaccettabili discriminazionì. Minniti: 'l'equazione tra immigrazione e terrorismo è sbagliata e inaccettabilè.

IN YEMEN PRIMO RAID DELL’ERA TRUMP, UCCISO SOLDATO USA

COLPITA AL QAIDA MA E’ STRAGE ANCHE DI DONNE E BAMBINI

Almeno 14 sospetti membri di al Qaida e 16 civili, tra cui 10 donne e tre bambini, sono stati uccisi nella provincia di Bayda, nello Yemen centrale, durante il primo raid americano condotto sotto la presidenza di Donald Trump. Anche un membro di un commando Usa è morto ed altri quattro sono rimasti feriti durante l’aspro combattimento nella note contro militanti di Al-Qaida. Secondo il Comando Centrale Usa nell’operazione sono stati trovati documenti che probabilmente 'forniranno informazioni su futuri piani terroristicì.

PD, SUL RISCHIO SCISSIONE I RENZIANI CONTRO D’ALEMA

EMILIANO CHIEDE IL CONGRESSO SUBITO. MARCUCCI: SI FA A DICEMBRE

Da Rimini Orfini replica a D’Alema, lui riservista che aiuta gli avversari. E spiega: 'la legislatura è finita il 4 dicembre, io ho proposto modifiche veloci e se non si riesce il votò. Delrio ribadisce, il candidato è Renzi. Emiliano è 'pronto alle carte bollatè per avere il congresso e si candida. Marcucci: il congresso è previsto a dicembre. Speranza, congresso da fare prima delle elezioni. 'Scadenza naturale se voto dopo, Pd deve essere contendibilè.

L'SPD NOMINA SCHULZ CANDIDATO CANCELLIERE E PRESIDENTE

"L'OBIETTIVO E' DIVENTARE PRIMO PARTITO E IO CANCELLIERE"

Il presidio dell’Spd ha nominato all’unanimità Martin Schulz presidente del partito e candidato alla cancelleria contro Angela Merkel. 'L'Spd partecipa alle elezioni del 2017 per diventare la prima forza politica del Paese. E io corro per diventare cancelliere federalè. Lo ha detto Martin Schulz, nel suo primo discorso da candidato cancelliere della Spd.

ANCORA SCOSSE NEL CENTRO ITALIA, CRESCE LA POLEMICA POLITICA

RIGOPIANO: L'INCHIESTA PROCEDE, AL VAGLIO SMS E AVVISI METEO

La terra trema ancora nelle zone già colpite dal sisma: nuova scossa ad Amatrice di magnitudo 3.8 che fa crollare la parete destra chiesa S. Agostino. E sulla troppa burocrazia Salvini si scaglia contro Errani. Rincara la dose la leader di Fratelli D’Italia Meloni. Sui ritardi fa sentire la voce Di Maio.

ARRESTATO IL BOSS DELL’'NDRANGHETA LATITANTE ANTONINO PESCE

BLOCCATO IN CASA A GIOIA TAURO, GETTA PISTOLA DALLA FINESTRA

Un 'successo investigativò che 'conferma il lavoro quotidiano delle forze ordine e della magistraturà. Così il ministro Minniti sull'arresto del latitante Antonino Pesce, di 34 anni, ritenuto il reggente dell’omonima cosca. Si occupava dell’ approvvigionamento delle risorse finanziarie gestendo l’attività di importazione di cocaina dal Sudamerica e curando il ritiro della droga importata da altri e stoccata in container sbarcati nel porto di Gioia Tauro.