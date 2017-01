L'Onu contro Trump: "Il bando è illegale e meschino"

Dura presa di posizione dell’Onu sulle ultime decisioni del presidente Usa. 'Il bando verso i cittadini di 7 Paesi islamici imposto da Donald Trump è illegale e meschinò. Starbucks si ribella: nei prossimi 5 anni assumerà diecimila rifugiati. Decine di diplomatici e funzionari del Dipartimento di Stato pronti a firmare un 'memorandum di dissensò. Nobel e ricercatori contro il bando. In Gran Bretagna ha superato il milione di firme la petizione che chiede di annullare la visita di Stato di Trump.

STRAGE NELLA MOSCHEA IN CANADA, ANCHE L'IMAM TRA LE SEI VITTIME

TRUDEAU: ATTACCO AI MUSULMANI. SOSPETTATO UN FRANCO-CANADESE

Sei persone sono rimaste uccise e otto ferite in un attacco a colpi di armi da fuoco nella moschea di Quebec City, in Canada, mentre erano presenti numerosi fedeli. Tra le vittime anche l'Imam. Due le persone arrestate con l’accusa di essere i killer, ma uno di loro, di origine marocchine è stato rilasciato. 'Un attacco terroristico contro i musulmani - ha detto il premier Trudeau - è straziantè. Dal Cairo la condanna di Al-Azhar, la massima espressione dell’Islam sunnita.

L'FMI: ITALIA CON IL DEBITO TROPPO ALTO, NON HA SPAZIO FISCALE

MOSCOVICI: CIFRE SUL TAVOLO. PIL, 2016 MEGLIO DELLE ATTESE

Secondo il Fondo monetario internazionale l’Italia è un 'tipico esempio di Paese con un alto rapporto tra Pil e debito pubblico, una nazione che ha poco o niente spazio fiscalè. L’Ufficio parlamentare di bilancio prevede per il quarto trimestre 2016 una crescita congiunturale del Pil dello 0,2% (+1% circa sul corrispondente periodo 2015) che implicherebbe un aumento dello 0,9% nell’anno, +0,8% la stima del Documento programmatico di bilancio. Secondo l’Autorità, il 2017 richiede un’accelerazione. Da Bruxelles, oggi Moscovici ha ribadito: 'Aggiustamento negoziabile? Cifra è già sul tavolo. Aspettiamo la lettera del governo italianò.

LA BORSA IN EUROPA CHIUDE IN ROSSO, MILANO BRUCIA 14,5 MILIARDI

UNICREDIT, PERDITE PER 11,8 MILIARDI. LA BCE CHIEDE STRATEGIA NPL

Chiusura in negativo per le Borse europee, che hanno risentito delle polemiche negli Usa per le politiche del presidente Trump in tema di immigrazione e dei dati sull'inflazione in Germania. Piazza Affari ha chiuso con una perdita del 2,95%. La Bce ha richiesto a Unicredit di presentare, entro il 28 febbraio, una strategia in materia di crediti deteriorati, supportata da un piano operativo per affrontare l’elevato livello di crediti deteriorati. La banca prevede di registrare una perdita 2016 di circa 11,8 miliardi di euro.

MATURITA': LATINO AL CLASSICO, NIENTE FISICA ALLO SCIENTIFICO

MATERIE SU SOCIAL, PRIMA VOLTA DELLA CAMPAGNA COMUNICAZIONE

Anche quest’anno la temutissima Fisica non è uscita, facendo tirare un sospiro di sollievo a migliaia di studenti. A giugno, per la seconda prova scritta della Maturità, i ragazzi dovranno cimentarsi con Matematica allo Scientifico (anche nell’opzione Scienze applicate) e con Latino al Classico, rispettando la consueta alternanza. Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha annunciato via social le materie dell’esame di Stato 2017. Gli studenti dovranno avere la sufficienza in tutte le materie. Il video-annuncio del ministro è stato postato sui Social del Miur alle 14.

ORFINI: IL CONGRESSO NON PRIMA DI GIUGNO COME DA STATUTO

LA SCISSIONE NON FA BENE. IL PM DI ROMA IMPUGNA L'ASSOLUZIONE DI MARINO

'Da statuto, il Congresso del Pd non si può celebrare prima di giugnò. Il presidente del Pd Orfini spiega che stando alle regole potrebbe essere convocato sei mesi prima della scadenza di dicembre. Poi torna sul tema scissione: 'Non fa bene alla sinistrà. E afferma che il Pd ha intenzione di accelerare sulla Legge elettorale. La tensione nel partito resta alta, Dem divisi tra elezioni e voglia di formare un’altra sigla. Tegola per l’ex sindaco Marino, la Procura di Roma ha impugnato la sentenza di assoluzione per la vicenda degli scontrini. De Magistris pronto a fondare un nuovo movimento politico.

E’ MORTO MASAYA MAKAMURA, IL PAPA' DI 'PAC-MAN'

FU UNO DEI PRIMI VIDEOGIOCHI VIRALI NEGLI ANNI '80

E’ morto il papà di Pac-Man, uno dei primi videogiochi più popolari al mondo. Masaya Nakamura, fondatore della compagnia giapponese Nemco, che realizzò il videogioco nel 1980, è scomparso all’età di 91 anni. Nakamura stesso scelse la parola 'Pac' per rappresentare lo 'sgranocchiarè di Pac-Man della sue prede. Pac-Man uscì sul mercato in un momento in cui c'erano pochi videogiochi concorrenti, a partire da Space Invaders. Si stima che sia stato giocato più di dieci miliardi di volte.