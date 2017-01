Strage di Viareggio; Elia e Moretti condannati

Condanna a 7 anni per gli ex Ad di Fs e Rfi Moretti e Elia al processo di primo grado per la strage di Viareggio in cui persero la vita 32 persone nel giugno del 2009. Disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose le accuse. Dieci le assoluzioni. "Sentenza populista", commenta l’avvocato di Moretti, assolto come ex Ad di Ferrovie ma condannato come ex Ad di Rfi. Tra le società, assolte Fs e Fs Logistica, condannate Rfi e Trenitalia. Dopo la sentenza, il titolo di Leonardo ha perso in Borsa il 2,3%.

BANDO SUI VISTI, TRUMP CACCIA LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA

Altro giorno di fuoco a Washington: Sally Yates, la ministra reggente della Giustizia e ultima superstite dell’era Obama, è licenziata su due piedi perché contraria alla difesa del bando di Trump sui migranti. Affondo anche verso la Germania: "Usa un euro esageratamente sottovalutato per approfittarsi degli Usa e dei partner Ue", dice il responsabile della Casa Bianca per gli scambi commerciali Peter Navarro. Immediata la replica della cancelliera Merkel: "Berlino ha sempre incoraggiato la Bce a fare una politica indipendente, e così continuerà a fare".

CONTI E FLESSIBILITA', IL GOVERNO RISPONDE A BRUXELLES

L'Italia lima la risposta alla richiesta dell'Ue di una manovra aggiuntiva sui conti pubblici: a Bruxelles arriverà domani. Il governo intende rispettare le regole europee, ma con una strategia di lungo periodo, includendo le spese per il sisma e lasciando fuori dalla porta "manovre depressive". Nuovi dati Istat sulla disoccupazione: il tasso relativo ai giovani sfonda quota 40%, mentre sono in calo gli inattivi. Migliora il "bonus sud": per le pmi sconti fino al 45%. Esteso anche alla Sardegna.

L’INCUBO SCISSIONE SUL PD. BERSANI, NON GARANTISCO NULLA

L'incubo della scissione agita il Pd. Per la prima volta Pier Luigi Bersani non la esclude: "Non minaccio e non garantisco nulla", dice . Renzi invita a "smetterla con le risse". Dal fronte M5S arriva la richiesta che in Parlamento avvii subito la discussione sulla legge elettorale. "Basta inciuci. M5s vuole ridare subito il diritto di voto agli italiani".

ARMI A IRAN E LIBIA, FERMATA COPPIA CONVERTITA ALL’ISLAM

Un italiano convertito all’Islam e la moglie, di San Giorgio a Cremano, sono tra i 4 fermati in un’indagine su un presunto traffico internazionale di armi e di materiale "dual use", di produzione straniera. Secondo l’accusa le armi erano destinate alla Libia e all’Iran. Nelle carte della Dda di Napoli anche foto di un ricevimento con l’allora presidente iraniano Ahmadinejad. Dalle intercettazioni emergono contatti tra i due coniugi e i rapitori dei 4 operai italiani della Bonatti in Libia nel 2015, due dei quali, Fausto Piano e Salvatore Failla, rimasero uccisi.



FRATI E SUORE IN FUGA DALLA TONACA, 2.300 ABBANDONI L’ANNO

Allarme delle gerarchie cattoliche per il numero crescente di abbandoni della veste religiosa di preti e suore, denunciato recentemente anche dal Papa. Un esodo che viaggia nell'ordine di diverse migliaia l’anno, tutti tra i 30 e i 50 anni d’età. Impressionano le cifre: negli ultimi due anni, 2.300 abbandoni all'anno. Centinaia lasciano per sposarsi. Abbandoni anche per il voto di clausura. La Santa Sede intende correre ai ripari.



VINCE IL PROGETTO TEDESCO PER COPRIRE L’ARENA DI VERONA

La strada è ancora lunga e incerta, ma il primo passo è fatto: un raggruppamento temporaneo di imprese tedesco ha vinto il concorso internazionale di idee per la copertura dell’Arena di Verona. Una specie di cappello per proteggerla dalle infiltrazioni che causano ogni anno allagamenti e crolli. Dal Nord al Sud, dove è stata designata la vincitrice del concorso per la capitale culturale italiana. Palermo è la città scelta per il 2018. Battute finaliste come Recanati, Ercolano, Alghero.

CHIUDE IL MERCATO D’INVERNO, IL COLPO RESTA GAGLIARDINI

Guagliardini all’Inter, Pavoletti al Napoli, Rincon alla Juve. Restano questi il colpi del calciomercato d’inverno che chiude alle 23. Nell’ultimo giorno nerazzurri ancora protagonisti: Ranocchia va in Premier all’Hull City all’Inter di Suning arriva l'australiano Sainsbury dallo Jangsu, Biabiany dice no al Chelsea come il romanista Gerson al Lille, che invece prende Kishna dalla Lazio. El Kaddouri dal Napoli all’Empoli. Quaison dal Palermo al Magonza.