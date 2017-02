Bersani avverte Renzi: "Se rifiuta il confronto il Pd finisce"

Bersani avverte Renzi: se rifiuta il Congresso e il confronto, il Pd finisce, ma poi nasce un nuovo Ulivo, non la Cosa 4 di D’Alema. Il governo deve governare - aggiunge - e No ad autolicenziamenti in streaming alla direzione del partito. L’ex premier: 'i politici non pensano che alla legge elettorale, io no, punto vero è quale idea di Italia e Europa offriremo agli elettorì. Intanto Napolitano suona la carica ai 'No votò dice di attendere il 2018, così si fa in un paese civile. Salvini lo attacca, Mattarella lo chiama ed esprime solidarietà. Grillo: 'chi vuole elezioni subito, approvi il nostro Legalicum'.

RENZI: LA GERMANIA RISPETTI REGOLE DI SURPLUS, INDEBOLISCE L'UE

Attesa per la risposta del governo italiano ai rilievi sui conti pubblici italiani arrivati dalla Commissione europea, con la richiesta di una manovra da 3,4 mld: La crescita non va fermata, questo l’obiettivo cui puntare. E l’ex premier Renzi, dicendo No a due pesi e due misure, invita Berlino a rispettare le regole sul surplus commerciale: non può essere superiore al 6%, oggi è intorno al 9%, dice. Una violazione che fa male a tutta l'Europa, chiosa.

TRUMP METTE UN ULTRACONSERVATORE ALLA CORTE SUPREMA, SCONTRO COI DEM

I REPUBBLICANI VOTANO LE NOMINE DA SOLI. L'ONU: TOGLIERE QUEL BANDO

Alta tensione al Congresso dopo la nomina da parte del presidente Trump di un giudice ultraconservatore alla Corte suprema. 'E' contro le donne e i lavoratorì, dice la minoranza Dem. Che intanto boicotta le audizioni di conferma delle nomine. Ma i Repubblicani vanno avanti e le votano da soli sospendendo le regole. Nuove critiche al tycoon per il bando sui migranti, l'Onu: va rimosso quanto prima. Ma nei sondaggi resta con Trump un americano su due, anche se solo uno su tre dice di sentirsi ora 'più sicurò. E Marine Le Pen gli plaude e dice che chi lo critica è in malafede.

RETATE IN GERMANIA CONTRO L’ISIS, "ARRESTATI PRONTI A COLPIRE"

IN MANETTE TUNISINO RICERCATO PER L'ATTACCO AL MUSEO DEL BARDO

Tre sospetti terroristi arrestati ieri sera a Berlino, accusati di contatti con l’Isis, e collegamenti in Siria e Iraq e per gli inquirenti pronti a colpire. In un blitz con perquisizioni in appartamenti, moschee e luoghi di lavoro nell’area del Meno, invece, manette a un tunisino 36enne, ricercato anche per l’ attentato al Museo del Bardo di Tunisi, 18 marzo 2015, quando morirono 21 persone. A Norimberga arrestato un 31enne sospettato di essere stato tra dicembre 2013 e gennaio 2014 membro di un gruppo terroristico.

I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI VIAREGGIO: MORETTI SI DIMETTA

LA BATTAGLIA VA AVANTI. SENATORI M5S: VIA IL CAVALIERATO

'La battaglia va avantì, dicono i familiari delle vittime della strage di Viareggio il giorno dopo la sentenza. E chiedono le dimissioni di tutti coloro che sono stati condannati nel processo di primo grado e hanno tuttora incarichi, come Mauro Moretti. Al Senato mozione del M5S: 'via il titolo di Cavalierè. Fs: investiti 19,5 mld euro in sicurezza. Il valzer delle nomine, ad aprile il governo decide.

IN FRANCIA FILLON VA AVANTI E ACCUSA IL "GOLPE ISTITUZIONALE"

DURA REPLICA DALL’ELISEO: LA DESTRA PENSA ANCHE AL PIANO B

Assediato dalle accuse sulla moglie e i figli, il candidato della destra alle presidenziali francesi Francois Fillon va avanti sulla sua strada e contrattacca denunciando un 'golpe istituzionale del poterè contro di lui. Dura replica dell’Eliseo: sono 'accuse inaccettabilì, e 'l'unico potere è quello della giustizià. Ma intanto si intrecciano le ipotesi su un 'piano B' della destra. E per la prima volta un sondaggio vede Fillon escluso già al primo turno.

INVESTI' E UCCISE UNA DONNA, DOPO MESI IL MARITO LO AMMAZZA

PORTA LA PISTOLA SULLA TOMBA DELLA MOGLIE E SI COSTITUISCE

A distanza di mesi uccide l’uomo che aveva investito e ucciso la moglie. E’ successo a Vasto. Fabio Di Lello nel pomeriggio ha ucciso a colpi di pistola Italo D’Elisa e poi ha lasciato la pistola semiautomatica usta per l’omicidio, avvolta in una busta di plastica, sulla tomba della moglie Roberta. La donna la scorsa estate fu investita e uccisa dall’auto condotta proprio dal giovane assassinato questo pomeriggio. Successivamente l'uomo si è costituito ai carabinieri.