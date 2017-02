La Raggi interrogata dai pm: scoppia il caso della polizza

E' in corso da circa sei ore l’interrogatorio della sindaca di Roma Virginia Raggi indagata nell’inchiesta sulla nomina del fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra. Raggi è accusata di abuso d’ufficio e falso. L'interrogatorio con il procuratore aggiunto Ielo e il sostituto Dall’Olio si tiene in una struttura mantenuta 'segretà esterna alla Procura. Mentre era in corso Espresso e Fatto quotidiano hanno rivelato l’esistenza di una polizza vita a favore della sindaca stipulata da Salvatore Rome poi nominato capo della segreteria politica.

PADOAN: LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE E’ IPOTESI ALLARMANTE

LETTERA DELL’ITALIA, IL DEFICIT SCENDERA' AL 2.1% NEL 2017

Il ministro dell’economia Padoan respinge l’idea di una procedura d’infrazione da parte dell’Ue. Un’ipotesi 'estremamente allarmantè che comporterebbe una 'riduzione di sovranità nella politica economica e costi ben più superiori per la finanza pubblica del Paese a seguito del probabile aumento dei tassi di interessè. L’Italia, nel rapporto sui fattori rilevanti inviato alla Commissione, garantisce che il rapporto deficit-Pil scenderà al 2,1% quest’anno a seguito dell’ aggiustamento richiesto. Un aggiustamento indispensabile, ha detto Padoan. 'Le misure arriveranno entro aprile, forse anche primà. Un miliardo da lotta evasione. L’Iva non sarà toccata.

LEGGE ELETTORALE IN COMMISSIONE DOPO LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA

BERSANI PENSA A UN ULIVO 4.0. CALENDA: NO AL VOTO SUBITO

La commissione Affari Costituzionali della Camera inizierà l'esame delle proposte di legge in materia elettorale dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Consulta sull'Italicum. Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza della Commissione. M5s attacca la decisione. Scontro nel Pd, la minoranza attacca Renzi invocando il congresso e prospettando la scissione. Bersani chiede una discussione su 'linea e leadership'. Primo no dal governo alla linea del 'voto subitò, è quello del ministro dello Sviluppo Calenda. 'Una posizione personale, non impegna il governò, dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

TUSK: CON L'ACCORDO TRA LIBIA E ITALIA VICINO ALLO STOP DEI MIGRANTI

IL LEADER LIBICO SERRAJ DA BRUXELLES A ROMA PER VEDERE GENTILONI

Dopo la due giorni a Bruxelles, il primo ministro libico Fayez al Serraj arriva a Roma per incontrare il premier Gentiloni alla vigilia del vertice europeo di Malta che avrà al centro il tema dei migranti e dopo che il presidente del Consiglio europeo Tusk, al termine di un incontro con il premier libico, ha detto: 'La Ue ha già chiuso le rotte di migrazioni irregolari nel Mediterraneo orientale, ora è tempo di chiudere la rotta dalla Libia all’Italia e possiamo riuscirci. Con un accordo tra Italia e Libia lo stop è a portata di manò. Ma contro Tusk si sollevano le associazioni tra cui Save the Children. Proposto un 8x1000 europeo per i migranti.

TERREMOTO, IL GOVERNO VARA IL DECRETO CON NUOVE RISORSE

"DIVERSE CENTINAIA DI MILIONI, NON ASPETTEREMO L’OK UE"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. E’ il terzo provvedimento urgente in materia dall’agosto scorso. Contiene nuove risorse per l’emergenza, dice il premier Paolo Gentiloni dopo la riunione del governo, 'centinaia di milionì, tra cui 35 per gli allevatori entro febbraio. 'L'Italia reagirà con decisione alla ferita al suo territorio. Sulle ulteriori risorse, almeno un altro miliardo che servirà, non aspetteremo l'ok dell’Ue, ci prenderemo le nostre responsabilita», ha concluso il premier. Nel dl misure di semplificazione per nuove scuole e norme che prorogano le agevolazioni fiscali.

FURIA TRUMP, TELEFONATE SHOCK CON I LEADER DI MESSICO E AUSTRALIA

"SOLO IMMIGRATI CHE CI AMANO E BASTA DIVIETI PER LE CHIESE"

Donald Trump minaccia Pena Neto ('pronto a inviare truppè) ma la Casa Bianca la definisce una battuta e ha accusato il premier australiano voler esportare terroristi in Usa. Poi ha commentato: 'quando sentite delle mie telefonate dure con gli alleati non preoccupatevi... certe cose non devono più accadere!'. Il presidente ha poi promesso di 'distruggere completamentè il Johnson amendment, che vieta alle chiese di fare attività politica togliendo loro in tal caso le esenzioni fiscali. 'Consentirò ai nostri rappresentanti religiosi di parlare liberamente e senza timori di punizionì. ---.



ALT AL PIANO PER SPARARE AI LUPI, LE REGIONI OTTENGONO IL RINVIO

VERRA' RIESAMINATO IL 23 FEBBRAIO. ESULTANO GLI AMBIENTALISTI

La Conferenza Stato Regioni ha deciso il rinvio del Piano lupo, così come chiesto dai presidenti delle Regioni italiane. Il Piano dovrebbe tornare all’esame della Conferenza il prossimo 23 febbraio. Ministro Ambiente difende il provvedimento: 'non c'è nessuna riapertura della caccia al lupo, ma ventidue misure di grande valore scientifico che salvano la speciè.