La Raggi non si dimette: "Grillo è con me"

Infuria sul Campidoglio il polizze-gate. Ma Virginia Raggi andrà avanti. "Non mi dimetto. Ho sentito Grillo, M5s è con me", dice. Dalla Procura, nuovi particolari sulle polizze vita stipulate da Salvatore Romeo: sono due per la Raggi, poi altre per esponenti M5S e impiegati del Comune. In tutto per 130mila euro. Causali fantasiose, tra cui "motivi affettivi", come nel caso della Raggi. Ma Romeo spiega: "Tra noi nessuna relazione. Solo stima e amicizia". La sindaca: 'Mai ricevuto soldi. La città deve rinascere, basta gossip". Il Pd all’attacco: "Deve chiarire in Aula".

GENTILONI: "L'ITALIA NON RISCHIA LA PROCEDURA D’INFRAZIONE"

L'Italia non rischia la procedura di infrazione per deficit eccessivo. Paolo Gentiloni lo dice a margine del Consiglio europeo a Malta. "Contatti" sono in corso con la Commissione, che apprezza le parole del ministro Padoan, anche se chiede "maggiori dettagli". I leader europei, intento, esprimono pieno sostegno all'accordo Italia-Libia per fermare i flussi di migranti. "Abbiamo fatto la nostra parte, ma è molto importante che l’Ue investa risorse aggiuntive", dice Gentiloni.



URLA "ALLAH AKHBAR" E AGGREDISCE I MILITARI CON DUE MACHETE

Paura davanti al Louvre. Un uomo armato ha cercato di entrare nella galleria sotterranea del museo di Parigi e, armato di due machete, ha aggredito 4 militari che gli hanno sparato ferendolo all'addome. E’ un egiziano di 29 anni arrivato in Francia con un volo da Doha solo il 26 gennaio. E’ stato operato, le sue condizioni sono gravi, è stato operato. Due i soldati feriti, ma stanno bene. "E' terrorismo, nessun dubbiO", dice Hollande. Marine Le Pen, leader del Front National, ritiene che sia il momento di "misure radicali contro questo flagello".

TRUMP IMPONE NUOVE SANZIONI ALL’IRAN. L’IRA DI TEHERAN

Il Dipartimento al tesoro Usa ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran in seguito al recente test missilistico di Teheran. Il ministro degli Esteri Zarif ribatte che l’Iran è indifferente alle minacce. "Non inizieremo mai guerre, vediamo se altri possono dirlo". Trump rivede la riforma di Wall Street. Paletti meno rigidi. Cambierà la legge Dodd-Frank, voluta da Obama dopo crack Lehman. Futuro ambasciatore Trump in Ue attacca euro e Europa. "La moneta un esperimento imperfetto. E ci saranno altre Brexit". Trump sta rivedendo anche le politiche americane su Cuba, afferma il portavoce Sean Spicer.

LEGGE ELETTORALE, SCONTRO NEL PD SULLE PRIMARIE DI COALIZIONE

Tensione del Pd sulla proposta del ministro Franceschini del premio di coalizione. "Per le primarie di coalizione fallì l'Ulivo", attacca il presidente Orfini. Esulta Ncd, mentre Fi non chiude. Non ci sta Di Maio per M5s: "Vogliono arrivare al 2018", attacca. Mezzo passo indietro di Renzi sul partito: "Potrei non candidarmi premier. Primarie con il voto subito, congresso se si va al 2018", dice. Zingaretti: "Andiamo verso le condizioni per una fase nuova".

INTESA RALLENTA SU GENERALI: "CI PRENDEREMO TEMPO CHE SERVE"

Intesa Sanpaolo si prenderà "tutto il tempo necessario per una valutazione completa e solida" prima di decidere se procedere a un’integrazione con le Generali. E’ quanto ha spiegato il Ceo Carlo Messina presentando i conti. La banca procederà solo se sarà comunque in grado di garantire "un dividendo per azione almeno pari a 3,4 miliardi di euro su base stand-alone". Intesa ha chiuso il 2016 con un utile netto di 3,1 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2,74 miliardi dello stesso periodo del 2015, proponendo il pagamento di 3 miliardi di dividendi cash.

POLEMICHE SUL DELITTO DI VASTO, ORLANDO DIFENDE LA PROCURA

Omicidio premeditato è il reato contestato dalla Procura di Vasto a Fabio Di Lello, che ha ucciso con tre colpi di pistola Italo d’Elisa, 22 anni, responsabile dell’incidente in cui a giugno era morta la fidanzata. Nessun attenuante. Scoppia intanto la polemica sul gesto contro la giustizia. Difende i magistrati il ministro Orlando: "La giurisdizione non può essere sommersa dal populismo", dice. Con la Procura anche l’Anm e il vicepresidente del Csm Legnini.

DIETA VEG E SMARTWATCH, PANIERE ISTAT FOTOGRAFA NUOVI CONSUMI

Cambia il paniere per il calcolo dell’inflazione e prende atto delle nuove abitudini di spesa e dei cambiamenti culturali degli italiani. Entrano 12 nuovi beni e servizi fra i quali cucina vegetariana e vegana, frullati salutisti, asciugatrici, birre artigianali, smartwatch, orologi per il fitness e action camera. Intanto balzo dell’inflazione a gennaio 2017. Per l’Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su dicembre e dello 0,9% su gennaio 2016. E’ il tasso di inflazione più alto da oltre tre anni, cioè da settembre 2013. Corre il cosiddetto 'carrello della spesà: +2,2% annuo