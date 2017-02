Usa, il bando di Trump bloccato da un giudice

La decisione del giudice federale di Seattle di sospendere il decreto presidenziale che blocca l’ingresso ai cittadini di 7 Paesi a maggioranza musulmana scatena l’ira di Trump. 'La sua opinione è ridicolà, tuona il presidente su Twitter. 'Se entrano certe persone è morte e distruzionè, ammonisce. Intanto, dopo la decisione del giudice, il dipartimento di Stato e quello per la sicurezza interna hanno annullato la cancellazione dei visti per l’ingresso negli Usa. E’ prevista per questa sera dalla Florida, dove Trump sta trascorrendo il weekend, una conversazione telefonica con il premier Gentiloni.

LA RAGGI: "AVANTI PER ROMA". GRILLO LA BLINDA: "HAI LA MIA STIMA"

LOMBARDI SMENTISCE I GIORNALI, BASTA CON LE FAKE NEWS

La Giunta Raggi e il caso polizze ancora sotto i riflettori. In serata Grillo conferma il sostegno alla sindaca, 'Hai ammesso gli errori, hai la mia stimà. In precedenza la prima cittadina su Fb aveva apprezzato la poesia rilanciata anche dal blog 'er Sinnaco nun se toccà e ribadito la sua volontà di andare avanti per Roma. La deputata Roberta Lombardi, intanto, smentisce le ricostruzioni di alcuni quotidiani secondo i quali sarebbe stata lei a riferire delle polizze di Romeo per Raggi. 'Tutto falsò.

POSTER PER CONTESTARE IL PAPA: "N'DO STA LA TUA MISERICORDIA?"

BERGOGLIO NOMINA MONSIGNOR BECCIU SUO DELEGATO ALL'ORDINE DI MALTA

Decine di manifesti affissi sui muri di tutta Roma per contestare il Papa e il suo operato. La foto di Bergoglio a tutto campo e in basso la scritta: 'A Francè, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l’Ordine di Malta e i Francescani dell’Immacolata, ignorato Cardinali... ma n'do sta la tua misericordia?'. Il poster sembra essere riconducibile agli ambienti conservatori contrari alle scelte del Papa. Il pontefice, che ha reagito con 'serenità e distaccò, ha nominato l'arcivescovo Becciu suo delegato presso l’Ordine di Malta.



ARRIVA IL DECALOGO PER IL LICENZIAMENTO DEGLI STATALI

FLOP DEL PART TIME AGEVOLATO VERSO LA PENSIONE, SOLO 200 DA GIUGNO

Nel decreto Madia sul pubblico impiego, atteso per metà febbraio si dovrebbe fare chiarezza sulla questione delle fattispecie che fanno scattare i licenziamenti. Per la Cgia sprechi e inefficienze costano 16 miliardi l’anno. Intanto la norma sul part time agevolato verso la pensione si preannuncia un flop: da giugno 2016 le domande accolte dall’Inps sono state appena 200. E il ministro Poletti ne prende atto: 'Useremo altri strumentì.

IL PARROCO AI FUNERALI DI ITALO: SI FERMI L'ONDATA DI ODIO

DI LELLO IN CELLA PIANGE, NON RISPONDE AI MAGISTRATI

C'era folla ai funerali di Italo D’Elisa, il ventunenne ucciso a colpi di pistola mercoledì scorso a Vasto. Il parroco ha ammonito i presenti: «Si fermi questa ondata di odio». Intanto Fabio di Lello che ha sparato per vendicare la moglie Roberta travolta e uccisa dalla vittima in un incidente d’auto, è in cella e piange. Il 34/enne si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati. Lunedì prossimo si svolgerà l'incidente probatorio per individuare un eventuale complice.

IN CURA PER DEPRESSIONE, GIOVANE SI TAGLIA LA GOLA AL SUPERMERCATO

UNA VENTICINQUENNE NEL TORINESE, ERA IN FILA CON LA MADRE

Tragedia questa mattina in un centro commerciale di Burolo nel Torinese. Una 25enne si è tolta la vita tagliandosi la gola. Pare che la ragazza fosse in cura per una grave depressione. La giovane, insieme alla madre, era in coda alla cassa quando ha improvvisamente preso dal carrello una scatoletta di tonno, l’ha aperta e con il coperchio metallico si è sgozzata. L'ipermercato, dapprima è rimasto aperto, poi nel pomeriggio è stato chiuso in segno di lutto.