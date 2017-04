Siria, Assad bombarda con il gas: strage di bambini

Almeno 58 persone, tra cui 11 minori, sono morte in seguito ad un raid aereo del regime siriano con l’uso di gas, che i medici sospettano possa essere il sarin. Lo ha riferito l’Osservatorio nazionale per i diritti umani che ha pubblicato agghiaccianti foto dei bambini senza vita. L’'attacco è avvenuto nella provincia di Idlib, in mano ad insorti e qaedisti. Orrore e sdegno nel mondo, domani riunione di emergenza del consiglio di sicurezza Onu. Telefonata Putin-Erdogan, la Turchia minaccia lo stop alla tregua. L’esercito di Damasco nega tutto, la Casa Bianca critica Obama e attacca Assad, ma esclude un cambio di regime. Per Unicef 'l'umanità è morta oggì.

IL KILLER DI SAN PIETROBURGO LEGATO A MILIZIANI SIRIANI

IL BILANCIO SALE A 14 MORTI. ANCORA ALLARME NELLA METRO

E' Akbarzhon Jalilov, 22 anni, russo di origini kirghise, l'autore dell’attentato nella metro di San Pietroburgo. Il suo Dna è stato trovato sulla borsa in cui era contenuto l’ordigno rinvenuto nella stazione di Ploshchad Vosstania, non esploso. Secondo gli investigatori è l’unico autore dell’attentato, ma sarebbe legato ai miliziani siriani. Nella notte telefonata Putin-Trump per un asse anti-terrore. Minniti a Mosca: 'Rafforzare la collaborazionè. Nuovo allarme bomba nella metropolitana della città russa, chiuse per ore alcune stazioni. L'Isis ai jihadisti: Attaccate Europa, Russia e Usa.

TRUMP CHIUDE AI VIAGGIATORI EUROPEI, RAFFORZATI I CONTROLLI

MISURE PIU' DRASTICHE SU GSM, SOCIAL MEDIA E CONTI BANCARI

L'Amministrazione Trump sta studiando misure più drastiche nei confronti dei viaggiatori verso gli Usa, anche provenienti da paesi amici come Francia e Germania. Si ipotizza un controllo dei contenuti di telefonini, social o conti bancari, ma anche interrogatori sulle opinioni politiche. Lo scrivono il Wall Street Journal e la Bloomberg spiegando che le autorità vogliono rendere più difficile ottenere un visto. Nel mirino ci sarebbero tutti e 38 i paesi del 'Visa Wiaver Program', i cui cittadini possono entrare negli Usa senza visto, come Italia e Gb.



CRESCE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE, FRENA IL MATTONE

PADOAN: NELLA MANOVRA CORREZIONE 0,2% ANCHE CON ROTTAMAZIONE

Aumento dell’1,6% del potere d’acquisto delle famiglie nel 2016, il rialzo maggiore da 15 anni, ma -0,9% nel 4/o trimestre. Sale anche la spesa per consumi (+1,3%); giù la pressione fiscale al 49,6%. Stabile il rapporto deficit/Pil negli ultimi 3 mesi dello scorso anno, al 2,3%, nell’intero 2016 è al 2,4%. Padoan: nel piano delle riforme priorità a concorrenza, semplificazione della giustizia civile, catasto e lavoro. Correzione dei conti dell’0,2% nella manovrina in arrivo qualche giorno dopo il Def, con le risorse della lotta all’evasione. Il Mef: nessuna nuova disposizione sulla rottamazione.



CURO' UN TUMORE CON LE ERBE, CONDANNATA A 2 ANNI E MEZZO

MEDICO DI BASE SEGUACE DI HAMER, LA PAZIENTE PERSE LA VITA

Curò un tumore con erbe e psicologia e la paziente perse la vita: con questa accusa è stata condannata a 2 anni e 6 mesi Germana Durando, medico di base e omeopata, seguace delle controverse teorie del tedesco Rike Geerd Hamer. La sentenza è del tribunale di Torino. Il caso è quello di una giovane donna con un neo sulla spalla rivelatosi un melanoma maligno. La giovane, morta nel 2014, scriveva al medico: 'Il neo non migliorà lei consigliava omeopatia e di 'lavorare sul perdonò.

DENUNCIO' MALTRATTAMENTI DI ANIMALI, STALLIERE MASSACRATO DI BOTTE

ARRESTATI I TITOLARI DEL MANEGGIO, SI CERCANO LE FOSSE COMUNI DEI CAVALLI

I due titolari del maneggio di Caluso, nel Torinese, sono stati arrestati dai Carabinieri per aver aggredito a bastonate lo stalliere-istruttore d’equitazione, colpevole, secondo loro, di aver denunciato presunti maltrattamenti sugli animali. L’uomo, colpito per ore, ha riportato la frattura delle braccia e numerose ferite. Sono accusati di lesioni gravi, sequestro di persona e tentata estorsione. Il maneggio è stato teatro, il 16 febbraio scorso, di un blitz delle guardie zoofile per presunti maltrattamenti sugli animali. Nel maneggio sarebbero state smaltite in modo illecito numerose carcasse di cavalli, che gli investigatori cercano con le ruspe.