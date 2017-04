Strage in Siria con il gas, Mosca difende Assad

In Siria 'sono stati uccisi bambini con armi chimiche. Assassino Assad, come ti libererai di loro? Come pagherai, mentre il mondo resta in silenzio, le Nazioni Unite restano in silenzio?'. E' l'attacco durissimo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo le bombe su Idlib. Intanto, è scontro Russia-Usa sui resoconti del raid presentati all’Onu. Mosca li bolla come 'fake-news' e si oppone alla bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza. Gli Usa: 'se Onu non interviene, noi potremmò.

IN ITALIA CUNEO FISCALE DI 10 PUNTI OLTRE LA MEDIA UE

LA CORTE DEI CONTI: C'E' RIPRESA, MA RISANAMENTO FATICOSO

Il cuneo fiscale in Italia è 'di ben 10 puntì superiore a quello che si registra mediamente nel resto d’Europa: il 49% viene infatti prelevato 'a titolo di contributi e di impostè. Lo rileva la Corte dei Conti parlando di 'limiti e dispersionì. 2016 anno record per il recupero dell’evasione pregressa con 19 miliardi di euro, 'il maggiore risultato mai conseguito dall’ istituzionè dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto al 2015 (14,9 miliardi) c'è un aumento del 28%. Molte le distorsioni del sistema tributario italiano rispetto alla media europea come l'economia sommersa, l’evasione, il tasso di riscossione e i costi per adempiere agli obblighi fiscali.

CAOS SULLA LEGGE ELETTORALE, ULTIMATUM DI RENZI

AL SENATO IL CASUS BELLI PER LA NOMINA DI TORRISI

Scoppia un caso sull'elezione del senatore di Ap, Salvatore Torrisi, alla presidenza della commissione Affari costituzionali. Lì era infatti destinato un esponente indicato dal Pd. Reagiscono i renziani: 'un inedito patto della conservazionè, che 'mette insieme tutti gli altri, dal M5S a Forza Italia, da Mdp ad Ap. Non vogliono muovere foglia sulla legge elettoralè. Per questo chiederanno un incontro a Gentiloni e Mattarella. Nuovo caso sulla volontà di Renzi di mollare in caso di sconfitta: l’ex premier smentisce Panorama.

RAGAZZINA FRUSTATA: I GENITORI "ALLIBITI", LA COMUNITA' TACE

I GIUDICI: RAGAZZA SPAVENTATA. AGLI ATTI IL REFERTO MEDICO

Una denuncia 'attendibilè, accompagnata da un referto medico per contusioni multiple con prognosi di 31 giorni: per questo il Tribunale dei minori di Milano ha ratificato il provvedimento con cui un Comune dell’Oltrepo Pavese ha tolto temporaneamente una ragazza marocchina di 16 anni alla sua famiglia. La ragazza ha riferito che da due anni veniva picchiata con violenza dai genitori e dal fratello più grande e colpita anche con un cavo del pc per il suo stile di vita occidentale simile quello delle amiche. I genitori interrogati, negano le violenze: 'Andava male a scuolà. per il pm è 'una ordinaria questione culturalè.

TRUMP SILURA IL FALCO BANNON DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA

VITTORIA DI IVANKA E KUSHNER, POLITICA ESTERA PIU' MODERATA

Steve Bannon è stato rimosso dal Consiglio nazionale per la sicurezza. La decisione dopo le critiche sul ruolo assegnato al controverso stratega del presidente americano Donald Trump. In un memorandum di sette pagine del 4 aprile, Trump illustra le modifiche all’organizzazione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Cambiamenti che, secondo gli osservatori, rendono più bilanciato l’approccio dell’amministrazione alla politica estera, e segnano una vittoria per la corrente moderata di Ivanka Trump, entrata a far parte ufficialmente dello staff.

BREXIT, PARLAMENTO UE APPROVA RISOLUZIONE SUL NEGOZIATO

MIGRANTE MUORE IN UN TRENO MERCI IN VIAGGIO DALLA SERBIA

Approvata dal Parlamento europeo la risoluzione che fissa i paletti del negoziato per la Brexit. Tra le priorità del negoziato i diritti dei cittadini europei, la tutela dell’accordo di pace in Nord Irlanda, il rispetto degli impegni finanziari presi da Londra nei confronti dell’Ue. Il corpo di un migrante è stato scoperto a bordo di un treno merci proveniente dalla Serbia a Portogruaro. Aveva cercato di entrare in Italia dalla rotta balcanica. L’Austria dice sì all’Ue, faremo le 'relocation'. Vienna: 'vincolati a rispettare l’accordo europeo e lo faremò.