Siria, Trump medita l'azione militare

Il presidente Usa Donald Trump sta considerando la possibilità di un’azione militare in Siria, come rappresaglia per l’attacco con le armi chimiche. Indignazione di Angela Merkel per l'assenza di una risoluzione Onu. Il ministro della Difesa israeliano Lieberman accusa Assad per i bombardamenti a Idlib. Mosca invita all’equilibrio ma allo stesso tempo sottolinea che il sostegno al presidente siriano 'non è scontatò. Intanto, arrivano i risultati delle autopsie di tre vittime dell’attacco di martedì, sono state eseguite in Turchia e provano l’uso di armi chimiche nel raid. Erdogan attacca: 'Assad ha ucciso 150 civili, Allah li vendichera».

RENZI ESCLUDE LA CRISI: NIENTE GIOCHI, SOSTENIAMO GENTILONI

TORRISI CHIUDE AD ALFANO: "MANCO NEL PCUS". MESSO FUORI DA AP

Matteo Renzi iinvia al mittente l’accusa di aver aperto la crisi di governo prendendo spunto dall’elezione di Salvatore Torrisi alla presidenza della prima commissione del Senato. 'La parola crisi non la vogliamo sentire. Sono giochini da Prima Repubblica: il governo va difeso e incoraggiatò. In casa Ap, Alfano chiede le dimissioni di Torrisi, che lo gela: 'Inconcepibile, manco nel Pcus...'. Alfano non perde tempo e lo mette fuori dal partito: 'Ha scelto la sua strada, non ci rappresenta al vertice della commissione Affari costituzionalì.

G8, L'ITALIA PATTEGGIA A STRASBURGO CON LE VITTIME DI BOLZANETO

RICONOSCIUTI I TORTI 16 ANNI DOPO. 45MILA EURO A 6 RICORRENTI

L'Italia ha riconosciuto i propri torti nei confronti di sei cittadini per ciò che hanno subito nella caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001, durante il G8 di Genova. Verserà 45 mila euro ciascuno e si impegna a formare agenti contro la tortura. La Corte europea dei diritti umani prende atto della risoluzione amichevole e chiude i casi. 'Il Governo italiano riconosce le sue colpe dopo 16 anni di menzognè, commenta sinistra italiana.

DRAGHI: SALARI PIU' ALTI PER CONSOLIDARE L’INFLAZIONE

SI' DELLA CAMERA AL DECRETO SUI VOUCHER, ORA AL SENATO

Draghi resiste alle pressioni sulla politica dei tassi perchè 'nonostante i segni di miglioramento, è troppo presto per cantare vittoria sul fronte dell’inflazionè. Per il presidente di Eurotower i salari devono crescere di più per consolidarla. Di diverso avviso il presidente della Bundesbank Weidmann: i 1.000 miliardi risparmiati, dice, 'non sono stati usati per ridurre i debiti e le spese sono aumentate ulteriormentè. Sì della Camera al decreto sui voucher che evita il referendum. Passa al Senato. L’Ad di Equitalia Ruffini: 'Sono 21 milioni i contribuenti indebitati con gli enti creditorì.

IL SENATO USA BOCCIA LA NOMINA DI GORSUCH ALLA CORTE SUPREMA

RUSSIA-GATE, NUNES SI RITIRA DALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE

I Democratici al Senato americano bloccano la conferma della nomina di Neil Gorsuch, il giudice indicato dal presidente Trump per la Corte suprema. Successivamente i senatori Repubblicani hanno votato il cambiamento delle regole sul voto, attivando la cosiddetta 'opzione nuclearè per superare l’ostruzionismo. Altra tegola per l’Amministrazione dalla commissione d’inchiesta sul Russia-gate, il presidente David Nunes lascia l’incarico. Era stato travolto dalle critiche dopo avere in parte modificato la sua posizione sulle informazioni d’intelligence relative a presunte intercettazioni alla Trump Tower durante la campagna elettorale e su cui aveva informato di persona la Casa Bianca.

IL TAP SI FERMA, IL TAR BLOCCA LO SRADICAMENTO DEGLI ULIVI

OK ALLA RICHIESTA DELLA REGIONE PUGLIA. ESAME DI MERITO IL 19

Il Tar del Lazio ha accolto l’istanza della Regione Puglia per l'annullamento delle note del Ministero dell’Ambiente con cui il TAP venica autorizzato a sradicare gli ulivi a Melendugno. Il Tar ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti in attesa della discussione del 19 aprile. 'Soddisfazionè del comitato No TAP.

IL VICARIATO CONTRO LA PILLOLA RU486 SENZA RICOVERO

"NO ALL’ABORTO FACILE, L’OSPEDALE SERVE PER LA SALUTE"

'Suscita profondo sconcerto e forte preoccupazione la notizia della distribuzione della pillola abortiva Ru486 nei consultori familiari della Regione Lazio e delle motivazioni che si adducono per giustificarlà. Il Vicariato interviene bocciando la decisione perchè 'veicola il messaggio dell’aborto facilè. Per la diocesi del Papa, 'il ricovero ospedaliero non è un fatto ideologico, ma è necessario per la sicurezza della donnà.

IN INDIA UNA BIMBA COME 'MOWGLI', VIVEVA CON LE SCIMMIE

IN UNA FORESTA DELL’UTTAR PRADESH. CURATA IN GRAN SEGRETO

Scoperta in una foresta dell’India una bambina di circa otto anni che viveva, come il Mowgli del Libro della Giungla, allo fra gli animali. L’unica differenza fra il racconto di Rudyard Kipling e la realtà è che Mowgli era stato adottato da un branco di lupi, mentre la piccola ritrovata nell’Uttar Pradesh viveva con le scimmie. La sconvolgente scoperta risale a due mesi fa, ma le autorità indiane l’hanno tenuta nascosta per impedire l’inevitabile assalto dei media.