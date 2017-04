Camion sulla folla a Stoccolma: almeno 3 morti

Un camion è piombato sulla folla in una delle principali strade commerciali di Stoccolma. Il bilancio è di almeno tre morti e otto feriti. Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha detto che tutto fa pensare a "un attacco terroristico". E’ caccia all’uomo alla guida del camion. Giallo su un arresto smentito dalla Polizia. Il Parlamento è stato chiuso e la stazione centrale evacuata. Il camion, della Spendrups, è stato rubato poco prima dell’attacco.

LE BOMBE DI TRUMP SULLA SIRIA, ALTA TENSIONE CON LA RUSSIA

Gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili Tomahawk contro la base aerea di Assad a Shayrat, la stessa da cui sarebbero partiti i jet che martedì hanno scaricato agenti chimici sulla provincia di Idlib, fatali a oltre 80 persone tra cui almeno 30 bambini. Obiettivo "completamente distruttO", tutti gli aerei fuori uso. Trump: "Agito nel vitale interesse della sicurezza nazionale per evitare e impedire l’uso di armi chimichE". Assad: "Azione spericolata e irresponsabile, reagiremO". Mosca: "Dagli Usa un flop, solo 23 missili a segno su 59". Gentiloni: "E' la risposta motivata a un crimine di guerra". ---.

ARRIVA LA "BUONA SCUOLA BIS", DAL 2019 CAMBIA LA MATURITA'

Prende definitivamente corpo la riforma della scuola con l'approvazione dal parte del Consiglio dei ministri di otto decreti attuativi che fissano le nuove modalità per la maturità (dal 2019) e per diventare insegnanti. I provvedimenti ridisegnano anche l’istruzione professionale, prevedono nuove risorse per il diritto allo studio e introducono novità per l'educazione della fascia d’età 0-6 anni, per le scuole all’estero e per l’inclusione degli alunni disabili. ---.

APPRODA IN TRIBUNALE LA LITE M5S A GENOVA, CASSAMATIS SOSPESA

Il caso della candidata M5S a Genova è approdata in tribunale per il ricorso d’urgenza presentata da Marika Cassimatis, la ex candidata del M5s a sindaco della città e sostituita da Grillo, poi sospesa dal movimento. Il presidente della prima sezione del tribunale civile, Roberto Braccialini, si è riservato e dovrebbe decidere lunedì. Cassimatis ha detto di essere ancora iscritta al Movimento nonostante la sospensione annunciata da Grillo sul blob. "Posso ancora accedere alla piattaforma Rousseau. Quindi tecnicamente sono ancora iscritta al movimento".

FALSE CITTADINANZE A CALCIATORI BRASILIANI, 2 ARRESTI

Scoperta un’organizzazione che forniva false cittadinanze italiane a stranieri. Molti dei quali calciatori di Calcio a 5, ma anche di Serie A. Fra questi Bruno Henrique del Palermo, Gabriel Boschilia del Monaco e altri di squadre brasiliane e portoghesi. Circa 300 i cittadini brasiliani che avrebbero pagato per diventare italiani in base allo ius sanguinis, senza però averne i requisiti. Arrestati il responsabile dell’ufficio di Stato civile di Brusciano, in provincia di Napoli, e il titolare di un’agenzia di pratiche amministrative di Terni.

FUSIONE FOX-SKY, VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE UE

La Commissione europea ha autorizzato senza condizioni il progetto di acquisizione di Sky da parte della Twenty-First Century Fox. L’operazione del colosso televisivo americano nei confronti della catena televisiva con base in Gran Bretagna non pone problemi di concorrenza in Europa, secondo la Commissione.

MANOVRA, OK UE A ESTENDERE LO SPLIT PAYMENT DELL’IVA

La Commissione Ue ha dato il via libera alla richiesta italiana di prorogare ed estendere il meccanismo dello split payment dell’Iva, che obbliga la Pubblica amministrazione a trattenere e versare direttamente all'erario l’Iva sulle fatture emesse dai propri fornitori. La decisione è stata presa all’Eurogruppo di La Valletta. Martedì il varo del Def. "Presenteremo le riforme future", dice il premier Gentiloni. Mentre il Commissario Moscovici aggiunge che, con il ministro Padoan, "prepariamo i dati anche del 2018".

I GIUDICI BLOCCANO IL SERVIZIO APP "UBER BLACK"

Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco, entro 10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con la app Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e Roma, e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van. Accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria dei tassisti. Secondo i giudici, "gli autisti Uber" si mettono in una posizione di "indebito vantaggio" rispetto ai tassisti. Uber Italia annuncia che presenterà appello.