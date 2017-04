L'attentatore di Stoccolma era noto agli 007 svedesi

L'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'attacco a Stoccolma, quando un camion ha falciato la folla uccidendo 4 persone davanti a un centro commerciale, è stato identificato formalmente. Nel camion la polizia ha trovato una borsa con dell’esplosivo. I media hanno anche riferito di un secondo arresto, che tuttavia la polizia non ha per ora confermato. Il capo degli 007 svedesi, Anders Thornberg ha detto che "il sospetto in passato era presente nei nostri file". L’uomo arrestato ha pubblicato su Facebook materiale di propaganda dell'Isis e messo un "mi piace" a una foto del massacro della maratona di Boston dell’aprile 2013.

LA UE PROMUOVE LA MANOVRA. GOVERNO CONFERMA CRESCITA PIL 1%

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, annuncia che le correzioni alla manovra, illustrate da Padoan, "sono in linea con quello che abbiamo discusso e che ha raccomandato la Commissione" Ue. Piace all’Ue una delle misure, lo split payment dell’Iva, "che ha già migliorato la raccolta dell’Iva e quindi la Commissione l’ha estesa". In tema di Def, il viceministro Morando fa sapere che la stima del Governo sul Pil resta confermata all’1%: "Ora stiamo facendo la correzione dello 0,2% ma il prodotto resta all’1%, se non la facessimo la crescita sarebbe dell’1,1%". Gentiloni annuncia 1 miliardo l'anno per la ricostruzione del dopo terremoto in Centro Italia.

USA PENSA A SANZIONI CONTRO SIRIA. ALTA TENSIONE CON RUSSIA

Nuove sanzioni in arrivo dagli Stati Uniti contro la Siria dopo la ritorsione con il raid missilistico contro il regime di Damasco per l’attacco con i gas sulla popolazione inerme. Ma è scontro con la Russia, che parla di grave aggressione, e decide di chiudere la linea diretta con Washington per prevenire incidenti tra aerei russi e americani nei cieli della Siria. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson cancella la prevista visita a Mosca. Posizione definita "assurda" dal ministero degli Esteri russo. Il Belgio ha sospeso fino a nuovo ordine le operazioni aeree in Siria con la coalizione. Trump pensa adesso alla Corea del Nord. "Tra opzioni testate nucleari nel sud". Altra ipotesi assassinio Kim Jong-un.



LEGGE ELETTORALE, RENZI: 'PERCHE' NON SI FA? MANCANO NUMERI

"Perché non fate la legge elettorale? Perché non abbiamo i numeri". Lo ha detto l’ex premier Renzi, a Bari. Secondo Renzi "il sistema istituzionale vuole la palude, vuole tutti fermi, perché in Italia sono più abituati a contare i veti e non i voti". Poi l’invito a ritrovare una generosità nel partito perché, osserva, "I Cinquestelle qualsiasi cosa accada si chiudono a testuggine, mentre da noi il primo che ti pugnala alle spalle è il tuo compagno di partito". Salvini si dice certo che "in autunno si vota".

PAURA A GARDALAND, GIOSTRE FERME CON OSPITI A TESTA IN GIU'

Momenti di paura a Gardaland, il parco di divertimenti, nei pressi del lago di Garda, quando una delle giostre si è bloccata con gli ospiti costretti a testa in giù. In particolare una famiglia israeliana, genitori e figli, è stata soccorsa sulla "sequoia", a 30 metri d’altezza, ma senza alcuna conseguenza. Nessuno è stato soccorso da sanitari. L’ad di Gardaland ha chiarito che il black out non è stato determinato da Enel ma si è trattato di "un guasto sulla rete interna del Parco".



ARRIVA LA DICHIARAZIONE "PRECOMPILATA", 800MLN DATI

Arriva la dichiarazione precompilata del 2017, con circa 800 milioni di informazioni - che in molti casi si tradurranno in "sconti" per i contribuenti. Dai 29 mld di spese sanitarie ai 27,8 dei bonifici relativi a incentivi per le ristrutturazioni e bonus energia: questo il valore solo di alcune delle spese sostenute e che ora, già inserite, daranno diritto a sconti fiscali differenziati a seconda se si tratti di detrazioni al 19%, deduzioni o detrazioni da diluire in 10 anni. Dal 2 maggio al 24 luglio sarà possibile fare modifiche o integrazioni e spedire la dichiarazione 730.

"ADDIO ALLE ARMI" DELL’ETA CHE CONSEGNA GLI ARSENALI

L'Eta ha consegnato alla polizia francese la lista di 12 depositi di armi nel sudovest della Francia. L’iniziativa, annunciata ieri, segna la sconfitta definitiva dell’ex gruppo armato basco, che ha rinunciato alla violenza già nel 2011. Si chiudono definitivamente per la Spagna e per il Paese Basco oltre 40 anni di incubo e di violenza, costati oltre 800 morti.

PROMESSA SPOSA A 15 ANNI, TOLTA A FAMIGLIA EGIZIANA A TORINO

Promessa in sposa ad uno sconosciuto di dieci anni più grande e tenta il suicidio per sottrarsi. Si tratta di una studentessa torinese di origini egiziane di 15 anni, allontanata dalla famiglia su provvedimento del Tribunale dei Minori, e inserita in una comunità. La giovane ha denunciato il matrimonio combinato dopo essersi confidata con una compagna di scuola. La madre è stata segnalata alla Procura.