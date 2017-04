Domenica delle palme di sangue in Egitto. L'Isis rivendica

Decine di morti, in due attentati rivendicati dall’Isis hanno insanguinato la Domenica delle Palme in Egitto. Due gli ordigni esplosi davanti chiesa copta Mar Girgis a Tanta, a nord del Cairo (27 morti), e davanti alla chiesa di San Marco ad Alessandria (almeno 18 morti). Salvo il papa copto, Tawadris II, che poco prima aveva detto messa. Disinnescati due ordini nella moschea Sidi Abdel Rahim di Tanta. Il comandate delle forze di sicurezza è stato ucciso tentando di fermare il kamikaze davanti alla chiesa di San Marco. Tawadris II ha assicurato: "Non danneggeranno l’unità di questo popolo e la sua coesione". Condanna di Bergoglio, in Egitto a fine mese: "Dio converta chi uccide e fa armi". Alfano: "Orrore per i due attentati".

TRUMP AVVERTE KIM, PORTAEREI USA VERSO LA COREA DEL NORD

La portaerei statunitense Carl Vinson, che guida il Carrier Strike Group 1 ha lasciato Singapore, variando la destinazione verso la penisola coreana. Un avvertimento di Washington, dopo i segnali secondo cui la Corea del Nord potrebbe effettuare un nuovo test nucleare verso il 15 aprile, per celebrare il fondatore dello Stato Kim Il-sung. Trump ha minacciato azioni unilaterali contro Pyongyang. l’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley ha avvertito la Siria: "Il cambio di regime è una delle nostre priorità e finché questo non avverrà non potrà esserci una soluzione politica al conflitto nel Paese".

RENZI: "CHI PERDE POI NON BOMBARDI IL QUARTIER GENERALE"

"Chi perde non passi i prossimi quattro anni a bombardare il quartier generale". Così Renzi avvisa i suoi in previsione di una vittoria alle primarie del 30 aprile. L’ex premier raccoglie la sfida di M5S che "lancia un’Opa sul futuro dell’Italia". Grillo, all’indomani della kermesse di Ivrea annuncia la nuova linea: non più manifestazioni di piazza, è ora di disegnare il futuro. "Siamo entrati nelle istituzioni - scrive - e abbiamo cominciato a lavorare per correggere l’orrenda concezione di società dei nostri nemici naturali".

ANCORA IN FUGA KILLER DI BUDRIO. PERICOLOSO, HA DUE PISTOLE

E' ancora in fuga Igor Vaclavic, ricercato per gli omicidi del barista di Budrio e, ritengono gli inquirenti, della guardia ambientale Valerio Verri e il ferimento della guardia provinciale, Marco Ravaglia al quale ha sottotratto un’arma, a Portomaggiore. Per la certezza "dobbiamo trovarlo" ha chiarito il pm che lo identifica come "soggetto ignoto 1". "Però è evidente - ha detto il pm Forte - che la tipologia, l’area, il tempo, l’arma fanno pensare che sia lo stesso soggetto". Vaclavic potrebbe essere originario della ex Jugoslavia.

MARTEDI' IL DEF, SPINTA SU RIFORME, SI LIMA STIMA PIL

Dopo il via libera della commissione europea si punta a chiudere il pacchetto del Def entro martedì. L’11 approvazione al Cdm con correzione del deficit strutturale dello 0,2%. Il numero sul Pil si attesta tra l’1 e l’1,1%. Servizi più scadenti, con un ampliamento preoccupante del divario Nord-Sud. E’ l’effetto della crisi e del taglio dei trasferimenti pubblici agli enti locali, costretti in questi anni a limare le spese. Lo denuncia la Corte dei Conti. Male il trasporto locale che tra il 2008 e il 2014 ha subito un taglio medio del servizio superiore al 7%.

SI RIBELLANO AL BURQA E VENGONO PESTATE E MINACCIATE

Altri due casi di ribellione al velo islamico finiti a botte. A Sant'Anastasia, nel napoletano, davanti al rifiuto di indossare il burqa il marito marocchino l’ha presa a calci e pugni: "ti comporti alla occidentale" l’accusa. L’uomo, marocchino di 51 anni, è stato arrestato. A Bassano, nel vicentino, una 15enne che ha rifiutato il velo è stata salvata dagli insegnanti che vedendola coperta di lividi, per le botte del padre, l’hanno affidata alle assistenti sociali. Il padre, di origine africana e di fede musulmana, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. E' di ieri la vicenda della promessa sposa tolta alla famiglia egiziana che voleva costringerla ad un matrimonio combinato.

L’ATTENTATORE UN PROFUGO, STOCCOLMA AVEVA RIFIUTATO L’ASILO

L'uomo sospettato di essere stato alla guida del camion che ha falciato la folla a Stoccolma aveva presentato domanda di asilo e gli era stata respinta. Il 39enne uzbeko si chiama Rakhmat Akilov. Aveva simpatie estremiste, era ricercato per essere espulso. Le quattro vittime falciate lungo le vie dello shopping della capitale svedese erano un cittadino britannico, uno belga e due svedesi. Arrestata un’altra persona nell’ambito delle indagini, altre 5 fermate e oltre 500 interrogate.

ROMA RISPONDE A JUVE, MILAN FA POKER, INTER CROLLA A CROTONE

La Roma batte il Bologna 3-0 e rimane in scia della Juventus. Il Milan vince facile (4-0) a Palermo e a Crotone va in scena il crollo dell’Inter che perde 2-1. La Mercedes condotta da Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Cina, seconda gara della stagione 2017 di Formula 1. Sul circuito di Shanghai, il pilota inglese ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo.