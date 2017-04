G7 Energia a Lucca: scontri tra polizia e manifestanti

Il G7 energia di Roma si è concluso senza una dichiarazione congiunta. Il ministro Calenda ha spiegato che 'non è stato possibile firmare una dichiarazione congiunta su tutti i puntì dal momento che 'l'amministrazione Usa si trova in un processo di revisionè della politica energetica, in particolare sul tema del climate change e dell’accordo di Parigi. Calenda ha aggiunto tuttavia che con gli Usa 'non ci sono frizioni, il dibattito è costruttivò. E dal vertice EuroMed a Madrid il premier Gentiloni avverte che l’Europa 'accetta l’opinione di tutti ma non passi indietro rispetto agli impegni assunti a Parigi nella lotta al cambio climaticò. 5 o 6 rappresentanti delle forze dell’ordine sono invece rimasti contusi nel corso degli scontri avvenuti a Lucca, in occasione del G7 dei ministri degli Esteri, dove i manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia per entrare nel centro storico.

CONSIP, CAPITANO DEL NOE INDAGATO PER FALSO A ROMA

HA ATTRIBUITO UNA FRASE SU TIZIANO RENZI A ROMEO, NON A BOCCHINO

Il capitano del Noe, Giampaolo Scafarto, è indagato dalla procura di Roma per falso in quanto autore di un’informativa nell’ambito dell’inchiesta Consip in cui da un lato avrebbe accreditato erroneamente la tesi della presenza dei servizi segreti nel corso degli accertamenti e, dall’altro di aver attribuito ad Alfredo Romeo e non a Italo Bocchino una frase intercettata: «...Renzi l’ultima volta che l’ho incontrato».

CASSIMATIS VINCE IL RICORSO, "FIDATEVI DI ME" NON HA VALORE

A GENOVA SCOPPIA IL CASO NEL M5S, "IO LA CANDIDATA SINDACO"

Il Tribunale civile di Genova ha sospeso l’esclusione della lista di Marika Cassimatis, candidata del M5s vincitrice delle Comunarie per concorrere a sindaco della città poi 'scomunicatà da Beppe Grillo. «Ho vinto su una questione di diritto. Sono il candidato sindaco. Il tribunale ha detto che il 'fidatevi di mè che Grillo ha usato per dire che non ero candidabile non ha valore giuridico», dice la professoressa, che si dice disposta però a una 'soluzione amichevolè.

MANOVRA PER L'UE DOMANI INSIEME AL PACCHETTO DI MISURE DEL DEF

ULTIMI RITOCCHI IN VISTA DEL CDM, CON SISMA E ENTI LOCALI

L'Esecutivo è intenzionato a presentare domani in cdm tutto il pacchetto delle misure che vanno dal Def al piano nazionale delle riforme, fino alla manovra di correzione dei conti richiesta dall’Unione europea.

OMICIDIO DI BUDRIO, CACCIA ALL’UOMO IN 3 PROVINCE DELL’EMILIA

RICERCATO CON DUE IDENTITA', IN CAMPO ANCHE LE FORZE SPECIALI

Caccia all’uomo nelle boscaglie e paludi tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Si cerca Igor 'il russò, alias Vaclavic lo slavo, per l’omicidio del barista di Budrio e per il delitto di sabato sera a Portomaggiore, dove è morta una guardia ecologica volontaria, mentre un agente della polizia provinciale è rimasto ferito. E da un profilo Facebook si scopre una seconda identità attribuibile all’uomo.

IN EGITTO STATO DI EMERGENZA, ISRAELE CHIUDE LA FRONTIERA

L'ISIS RIVENDICA IL LANCIO DI UN RAZZO GRAD DAL SINAI SU ISRAELE

Stato di emergenza di tre mesi in Egitto. Lo ha annunciato il presidente al Sisi al termine di una domenica delle Palme segnata da sangue e morte per due attentati firmati dall’Isis in due chiese copte, che hanno fatto 47 morti e 126 feriti. Misure di sicurezza rafforzate al Cairo. L’Isis rivendica il lancio di un razzo, di tipo Grad, precipitato nel sud di Israele senza causare vittime. Intanto il consigliere per il protocollo del Grande Imam di Al-Azhar ha affermato che «non vi sarà alcun problema per la sicurezza» di papa Francesco durante la sua visita al Cairo del 28 e 29 aprile. Per il ministro dell’Interno Marco Minniti, 'la nuova minaccia terroristica è a prevedibilità zerò.