Def e manovra in Consiglio dei ministri. Padoan: crescita solida

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri approdano Def e manovrina. Il ministro Padoan assicura che il paese va 'verso una crescita più solida, sostenibile e inclusivà da rafforzare proseguendo con le riforme. Il Documento di economia e finanza prevederà altri 2,8 miliardi di euro da stanziare per il pubblico impiego per arrivare ad un aumento contrattuale medio di 85 euro nel 2016-2018. L’Ocse: l’Italia è quinta per le tasse sui salari (il cuneo fiscale è al 47,8%) per i single senza figli, ma terza in caso di nucleo monoreddito con due figli (38,6%).

LA SFIDA DEGLI USA A MOSCA: "CI DICA IN SIRIA CON CHI STA"

PUTIN: PRESTO NUOVI ATTACCHI CHIMICI PER SCATENARE REAZIONE

Al G7 esteri a Lucca, il segretario di Stato Usa Tillerson ammonisce: 'Il regno di Assad sta arrivando alla finè e Mosca deve scegliere se stare con gli Usa o con Assad, l’Iran e Hezbollah. Manca però l’accordo su nuove sanzioni a Damasco. Mattarella chiede che Mosca 'eserciti tutta la sua influenzà sull'uso di agenti tossici e spinge verso 'scelte responsabilì. Intanto Putin punta il dito sui miliziani: stanno portando sostanze tossiche in alcune zone per creare 'altre provocazionì gettando la colpa su Damasco e provocando l’attacco americano.

TRUMP MINACCIA LA COREA DEL NORD: CERCA GUAI, FAREMO DA SOLI

PYONGYANG ALZA LA VOCE: VOGLIONO INVADERCI,PRONTI A REAGIRE

Nuova dura presa di posizione del presidente Usa Trump contro la Corea del Nord, dopo lo spostamento della portaerei Carl Vinson che ha fatto ulteriormente salire la tensione fra i due Paesi. 'La Corea del Nord cerca guai - ha dichiarato Trump in un tweet - Se la Cina decide di aiutare sarebbe magnifico. Altrimenti, risolveremo il problema senza di loro!'. Pyongyang da parte sua mostra i muscoli e denuncia: le 'spericolate mosse americane per invadere il Nord hanno toccato una fase seria. Se gli Usa osano optare per un’azione militare, siamo pronti a reagirè.

CONSIP, I PM INDAGANO PER SAPERE SE SCAFARTO HA AGITO DA SOLO

ORLANDO: VICENDA INQUIETANTE. LITE PD-M5S ANCHE SULL'UNITA'

Tiziano Renzi non parla sugli sviluppi dell’inchiesta Consip, il Guardasigilli Orlando invece commenta: 'Vicenda inquietante per il profilo che è emersò. I pm indagano per sapere se l'ufficiale del Noe Scafarto ha agito da solo e per quali ragioni. Il presidente dell’Anac Cantone li loda perchè 'dimostrano di fare le cose con chiarezza, in tempi ragionevoli, con rigore e coraggiò. Il difensore del capitano accusato di falso assicura che, con il dolo, cadrà quindi il reato. Polemiche M5s-Pd dopo il servizio di Report sul salvataggio dell’Unità. I Dem chiederanno i danni, Di Maio annuncia un esposto 'alla magistratura per verificare reati come traffico di influenze, turbativa d’asta e induzione alla corruzionè.

CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER GAY NELLE EX CASERME IN CECENIA

RIVELATE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI, LA FARNESINA SI ATTIVA

Palazzotto (SI) rivela: 'Notizie di stampa trapelate dall’estero hanno rivelato che in Cecenia alcune ex caserme militari sono state trasformate per 'correggere uomini dall’orientamento sessuale non tradizionale o sospettò, veri e propri campi di concentramento per gay'. Il sottosegretario agli Esteri Della Vedova assicura che la Farnesina ha attivato i suoi uffici per ottenere informazioni. L’associazione italiana Gay Center chiede un incontro all’ambasciatore russo.

SI' ALLA FIDUCIA SUL DL MIGRANTI, MDP GIA' SI SPACCA

NEL 2017 24MILA IN ITALIA, +30%. 663 FRA MORTI E DISPERSI

La Camera ha votato la fiducia posta dal governo al Dl Minniti sui migranti nella formulazione del testo uscito dal Senato. I sì sono stati 330, i no 161, un astenuto. Spaccato il gruppo Mdp: sì dagli ex Pd, non hanno votato gli ex Sel, due i voti contrari. Domani ci sarà il voto finale sul provvedimento. In base ai dati diffusi dalla Fondazione Ismu, nel 2017 dei circa 30mila migranti giunti in Europa via mare attraverso il Mediterraneo, 24mila sono sbarcati in Italia (+30% sul 2016), tra cui 2.293 minori non accompagnati. I morti sono stati 663.



SORPRESO CON LA TANGENTE, ARRESTATO IL DIRETTORE DELLE ENTRATE A GENOVA

DECAPITATI I VERTICI DELL'AEROPORTO DI LAMEZIA, "CONTESTO DI MALAFFARE"

Il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per corruzione. E’ stato bloccato mentre intascava una tangente da 7500 euro dai rappresentanti di una società, pure arrestati. A Lamezia arresti domiciliari ai vertici della Sacal, società di gestione dell’aeroporto: nel mirino la gestione aziendale con riferimento ad assunzioni, appalti e utilizzo di fondi pubblici. Perquisizioni a Napoli nell’ambito di un’inchiesta su appalti truccati nell’Asl Napoli 1: favorite ditte riconducibili a familiari del provveditore, beni pagati il triplo del valore.

VINCONO GLI EMOTRASFUSI, IL MINISTERO PAGHERA' I DANNI

RISARCIMENTI A CENTINAIA DI PERSONE INFETTATE COL SANGUE

Centinaia di persone, o i loro eredi, dovranno essere risarcite dal ministero della Salute per i danni subiti da trasfusioni con sangue infetto. L’ha deciso la prima Corte d’appello civile di Roma con una sentenza nella quale ha racchiuso una serie di ricorsi, e che ha in sostanza assunto le caratteristiche di una class-action. La quantificazione del risarcimento sarà affidato a un nuovo giudizio, ma dall’Amev, l’Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, fanno sapere che si tratta di almeno 100mila euro per ognuna delle 300 persone di cui si occupa la sentenza; si dovrebbe superare i 30milioni di euro.