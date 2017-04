Salta il taglio dell'Irpef, ma spunta una "dote" da 5 miliardi

Scompare il calo dell’Irpef dal cronoprogramma delle riforme rispetto al governo Renzi. Il nuovo piano punta sul taglio del cuneo fiscale a partire dalle fasce più deboli, giovani e donne. Spunta una dote da 5 miliardi, quelli in meno da cercare per non far scattare le clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva. Il governo conferma l’impegno a proseguire la riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Per la lotta alla povertà ci sono 1,2 miliardi nel 2017 e 1,7 nel 2018. Aggiornamento del catasto, ma senza aumentare le tasse. Critiche da Confindustria ("una manovrina") e sindacati. «Def fumoso sui contratti, Padoan chiarisca», dice la Cgil. Spread in rialzo a 209, Piazza Affari ancora in calo.

L'ATTACCO A DORTMUND "E' TERRORISMO", ARRESTATO UN IRACHENO

LE TRE BOMBE AZIONATE A DISTANZA, AVEVANO PUNTE METALLICHE

L'attacco al bus del Borussia Dortmund è «terrorismo», dicono gli investigatori tedeschi, anche se «il motivo esatto resta incerto». La Polizia ha arrestato un iracheno di 25 anni di Wuppertal, sarebbe lui l’attentatore. Un secondo uomo sospettato è un 28enne tedesco di Froendenberg (20 chilometri da Dortmund). Entrambi appartengono a ambienti islamici della regione e sono accusati di essere vicini all’Isis. Gli ordigni sarebbero stati comandati a distanza, avevano una capacità esplosiva di circa 100 metri e contenevano punte di metallo. Una si è conficcata nel poggiatesta di uno dei sedili del bus.

SIRIA, TENSIONE TRUMP-PUTIN. MOSCA BOCCIA LA RISOLUZIONE ONU

IL PRESIDENTE USA: "ASSAD UN ANIMALE, LA RUSSIA STA COL DIAVOLO"

Alta tensione Trump-Putin sulla Siria. Mosca anche la nuova bozza di risoluzione Onu sull'uso delle armi chimiche di Damasco. De Mistura sottolinea come «fragili progressi» siano ora «in grave pericolo». Durissimo Trump su Assad, «un animale», e con Putin, sostiene «una persona diabolica». Parole arrivate mentre a Mosca il segretario di Stato Tillerson incontrava prima il ministro degli Esteri Lavrov poi lo stesso Putin. La replica indiretta del presidente russo: rapporti con gli Usa peggiorati con Trump.

E’ LEGGE IL DECRETO MINNITI SUI MIGRANTI, STRAPPO DI MDP

IL PD AVVERTE: IN QUESTO MODO LA LEGISLATURA E’ A RISCHIO

E' legge il decreto Minniti sui migranti. 'Più efficiente il diritto d’asilo e l’accoglienzà, plaude il premier Gentiloni. Ma tiene banco il no del Mdp. «E' inaccettabile, non si può sostenere il governo a pezzettini. Così non si è nè un partito responsabile nè di maggioranza. Se vogliono destabilizzare la legislatura lo dicano», attacca il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato. E’ legge anche il decreto sicurezza nelle città. Il Senato l’ha approvato confermando la fiducia al governo con 141 sì, 97 no e 2 astenuti.

"IN ITALIA ROMENI CRIMINALI", BUFERA SU DI MAIO PER IL POST

PITTELLA: "SOLO IDIOZIE". LA REPLICA: "UN DATO INOPINABILE"

Bufera sul vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, del M5s, per un post di lunedì nel quale, tra l’altro, scrive: «L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Mentre la Romania sta importando dall’Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Che affare questa Ue!». «Di Maio, che idiozia!», replica il capogruppo del Pse a Strasburgo Gianni Pittella: «Non si tratta di razzismo, ma di becera ignoranza». Per l’esponente del M5S invece il dato è «inopinabile: il 40% dei ricercati con mandato internazionale emesso da Bucarest si trova in Italia.

ALITALIA SI ALZA DAL TAVOLO, TRATTATIVA SOSPESA

I SINDACATI AL GOVERNO: ORA TOCCA ALLA POLITICA

Alitalia si alza dal tavolo con i sindacati. «Ora tocca alla politica, serve una svolta», dicono i rappresentanti dei lavoratori, che sottolineano come la decisione di sospendere il confronto sia «una scelta unilaterale dell’azienda». «Nessuna opinione da esprimere. Si lavora per chiudere fino all’ultimo secondo utile», si limita a dire il ministro per lo Sviluppo Calenda. Nel pomeriggio al ministero il presidente designato di Alitalia Luigi Gubitosi: 'Fase complicata, spero si risolva».

KILLER RICERCATO, SCOMPARSA LA BARCA DI UN CONTADINO

A BUDRIO SI RICOMINCIA, RIAPERTO IL BAR DELL’OMICIDIO

La piccola barca di un contadino è sparita da un paio di giorni dai luoghi in cui si concentrano le ricerche del serbo indagato per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore, Igor Vaclavic alias Norbert Feher. La barchetta era usata per spostarsi nei canali. E' possibile che sia stata presa dal ricercato. Alla caccia all’uomo partecipano anche forze speciali e droni. Intanto a Budrio si prova a ricominciare, riapre il locale del barista ucciso. Sua moglie: 'Ricominciare è dura, l’ho fatto per luì.