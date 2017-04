La difesa di Assad: "L'attacco con il Sarin? E' un'invenzione"

L'attacco chimico su Idlib che ha provocato i raid americani «è stato costruito al 100%», perché le forze armate siriane non hanno più armi chimiche. Il rais siriano Assad contrattacca in un’intervista alla France Presse, mentre il regime accusa gli Usa di aver provocato «centinaia di morti» nell’est della Siria in un raid della Coalizione anti-Isis contro un «deposito di armi chimiche dello Stato islamico». Da Washington arriva intanto la notizia che gli Usa hanno sganciato la bomba Moab (nota come la "madre di tutte le bombe") sull'Afghanistan orientale per colpire l’Isis. Sarebbe la prima volta che la superbomba viene usata in combattimento.

FIRME FALSE M5S A PALERMO, CHIESTI 14 RINVII A GIUDIZIO

La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 indagati nell'inchiesta sulle firme false del M5S alle liste per le Comunali 2012. Tra loro tre deputati nazionali, due regionali e un cancelliere del tribunale. I reati contestati sono falso e violazione di norme in materia elettorale. «Vogliono levarci politicamente di mezzo per avere campo libero, attraverso una montatura ben organizzata, che salvo ripensamento del Gup i magistrati avranno modo di smascherare nel processo penale», è la replica dei deputati Nuti, Di Vita e Mannino.

CONSIP, L’INCHIESTA SI ALLARGA A TUTTO L’APPALTO FM4

Si allarga l’inchiesta Consip a tutto il mega-appalto FM4 da 2,7 miliardi. Nuovi atti sono stati acquisiti negli uffici della società pubblica su ordine della Procura, che ha anche chiesto di sentire in incidente probatorio Marco Gasparri, il dirigente Consip accusato di corruzione nel filone di indagine che ha portato all’arresto di Alfredo Romeo. Ha deciso di astenersi dal lavoro di investigatore Gianpaolo Scafarto, il capitano del Noe accusato di aver falsificato gli atti a danno di Tiziano Renzi. ---.

VIA LIBERA ALLA FUSIONE FS-ANAS, NASCE POLO STRADE-FERROVIE

Via libera del governo alla fusione di Fs e Anas. La società delle autostrade sarà ricapitalizzata e incorporata nel gruppo delle Ferrovie, mantenendo la propria autonomia e le concessioni con lo Stato. Nasce il polo internazionale integrato strade-ferrovie. Norme per facilitare l’operazione sono nella manovra, come la stretta per le compensazioni fiscali, che vale una posta di 900 milioni. Intanto, frena l’inflazione nei dati Istat, ma la famiglia tipo paga di più.

MILAN AI CINESI, DOPO 31 ANNI FINISCE L’ERA BERLUSCONI

Il cinese Li Yonghong è il nuovo proprietario del Milan. Dopo 31 anni finisce l’era Berlusconi. E’ andato a buon fine il closing con Fininvest che, completato il pagamento, ha ceduto il 99,93% delle azioni alla società veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, creata ad hoc dall’investitore cinese. "Lascio ma resto il primo tifoso del Milan", ha detto Berlusconi che ha rinunciato a tutte le cariche onorifiche. "Grazie per la fiducia, ora comincia il futuro", le prime parole di Li.

MIGRANTI, NUOVA STRAGE A LARGO DELLA LIBIA, "100 DISPERSI"

Nuova strage di migranti al largo della Libia. Secondo la Guardia costiera di Tripoli ci sarebbero "quasi 100 dispersi" nel naufragio di un gommone al largo del Paese. A bordo c'erano circa 120 persone, anche donne e bambini, tutte di nazionalità africane. 23 sono state salvate (tra loro 15 donne e 5 bambini) mentre erano aggrappate al gommone e poi portate a Tripoli.

IL VIMINALE INTENSIFICA LA VIGILANZA ANTITERRORISMO A PASQUA

Il Viminale intensifica la vigilanza antiterrorismo a Pasqua in Italia. La decisione in una riunione presieduta dal ministro Minniti. Controlli straordinari per le cerimonie legate alla Settimana Santa e in porti, aeroporti e stazioni, con un piano di video-sorveglianza delle zone critiche. A Roma, in campo anche squadre di artificieri, cani anti-esplosivo. A Dortmund, intanto, marcia indietro degli investigatori sull'attentato al pullman del Borussia: dalle indagini "non sono emerse prove" che l'iracheno islamista arrestato "abbia partecipato all’attacco", dice la procura federale, che accusa il 26enne solo "per il sospetto che abbia aderito all’Isis in Iraq".

NON ACCETTA LA SEPARAZIONE, UCCIDE MOGLIE E UN’AMICA A ORTONA

Un uomo, Francesco Marfisi, ha ucciso a coltellate la moglie Letizia Primiterra, di 47 anni, e la sua amica Laura Pezzella, 33 anni. Il duplice omicidio nel pomeriggio a Ortona, in provincia di Chieti. L’uomo, che poi ha confessato, è stato fermato dai carabinieri dopo una breve colluttazione mentre andava a casa di un’altra donna. Secondo una prima ricostruzione, la moglie sarebbe stata uccisa nell'androne di casa di una conoscente dove si era appoggiata, in attesa della separazione. Marfisi sarebbe andato poi a uccidere l’amica.